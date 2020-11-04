https://ria.ru/20201104/ssha-vybory-1583077964.html

Что происходит с подсчетом голосов в США

Что происходит с подсчетом голосов в США

Избирательные комиссии в США продолжают подсчитывать голоса на завершившихся президентских выборах. Их результат пока неизвестен, по предварительным данным,... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T22:08

2020-11-04T22:08

2020-11-05T00:02

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

аляска

пенсильвания

сша

в мире

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Избирательные комиссии в США продолжают подсчитывать голоса на завершившихся президентских выборах. Их результат пока неизвестен, по предварительным данным, лидирует кандидат от демократов Джо Байден. Что происходит за океаном — в материале РИА Новости.В штабах обоих политиков уже успели заявить о победе своих кандидатов, но пока преждевременно. Для победы необходимо набрать 270 голосов выборщиков из 538. Сейчас у действующего президента Дональда Трампа, выдвинутого Республиканской партией, 214 голосов, у Байдена — 248.В этом году из-за пандемии коронавируса большое количество голосов на выборах было подано по почте, поэтому подсчет голосов может затянуться.Ключевые штатыОсновное внимание обращено на так называемые ключевые, или неопределившиеся, штаты, где шансы кандидатов перед голосованием были примерно равны. По данным Fox News, сейчас результаты не объявлены в шести штатах:В том случае, если кандидат от демократов удержит свое преимущество в Мичигане и Неваде, он победит.В штабе Трампа, в свою очередь, подали иск в суд Мичигана о приостановке подсчета голосов в этом штате до тех пор, пока им не предоставят более полный доступ к процессу, а также к уже подсчитанным бюллетеням. Также штаб действующего президента потребовал пересчитать голоса в Висконсине. Разрыв между кандидатами менее одного процента позволяет это сделать. Голосование на выборах в США официально завершилось в 01:00 (09:00 мск) после закрытия участков на Аляске. В стране прошли выборы президента, членов палаты представителей, сената и местные выборы в ряде штатов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

аляска

пенсильвания

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, аляска, пенсильвания, сша, в мире