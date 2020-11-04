Что происходит с подсчетом голосов в США

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Избирательные комиссии в США продолжают подсчитывать голоса на завершившихся президентских выборах. Их результат пока неизвестен, по предварительным данным, лидирует кандидат от демократов Джо Байден. Что происходит за океаном — в материале РИА Новости.В штабах обоих политиков уже успели заявить о победе своих кандидатов, но пока преждевременно. Для победы необходимо набрать 270 голосов выборщиков из 538. Сейчас у действующего президента Дональда Трампа, выдвинутого Республиканской партией, 214 голосов, у Байдена — 248.В этом году из-за пандемии коронавируса большое количество голосов на выборах было подано по почте, поэтому подсчет голосов может затянуться.Ключевые штатыОсновное внимание обращено на так называемые ключевые, или неопределившиеся, штаты, где шансы кандидатов перед голосованием были примерно равны. По данным Fox News, сейчас результаты не объявлены в шести штатах:В том случае, если кандидат от демократов удержит свое преимущество в Мичигане и Неваде, он победит.В штабе Трампа, в свою очередь, подали иск в суд Мичигана о приостановке подсчета голосов в этом штате до тех пор, пока им не предоставят более полный доступ к процессу, а также к уже подсчитанным бюллетеням. Также штаб действующего президента потребовал пересчитать голоса в Висконсине. Разрыв между кандидатами менее одного процента позволяет это сделать. Голосование на выборах в США официально завершилось в 01:00 (09:00 мск) после закрытия участков на Аляске. В стране прошли выборы президента, членов палаты представителей, сената и местные выборы в ряде штатов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Избирательные комиссии в США продолжают подсчитывать голоса на завершившихся президентских выборах. Их результат пока неизвестен, по предварительным данным, лидирует кандидат от демократов Джо Байден. Что происходит за океаном — в материале РИА Новости.
В штабах обоих политиков уже успели заявить о победе своих кандидатов, но пока преждевременно. Для победы необходимо набрать 270 голосов выборщиков из 538. Сейчас у действующего президента Дональда Трампа, выдвинутого Республиканской партией, 214 голосов, у Байдена — 248.
В этом году из-за пандемии коронавируса большое количество голосов на выборах было подано по почте, поэтому подсчет голосов может затянуться.
Ключевые штаты
Основное внимание обращено на так называемые ключевые, или неопределившиеся, штаты, где шансы кандидатов перед голосованием были примерно равны.
По данным Fox News, сейчас результаты не объявлены в шести штатах:
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Пенсильвания (дает 20 голосов выборщиков) — лидирует Трамп с 53,3% (после обработки 64% бюллетеней);
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Джорджия (16 выборщиков) — лидирует Трамп с 50,3% (95% бюллетеней);
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Мичиган (16 выборщиков) — лидирует Байден с 49,7% (96% бюллетеней);
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Северная Каролина (15 выборщиков) — лидирует Трамп с 50,1% (94% бюллетеней);
—
Невада (шесть выборщиков) — лидирует Байден с 49,2% (67% бюллетеней);
—
Аляска (три выборщика) — лидирует Трамп с 62,9% (45% бюллетеней).
В том случае, если кандидат от демократов удержит свое преимущество в Мичигане и Неваде, он победит.
В штабе Трампа, в свою очередь, подали иск в суд Мичигана о приостановке подсчета голосов в этом штате до тех пор, пока им не предоставят более полный доступ к процессу, а также к уже подсчитанным бюллетеням.
Также штаб действующего президента потребовал пересчитать голоса в Висконсине. Разрыв между кандидатами менее одного процента позволяет это сделать.
Голосование на выборах в США официально завершилось в 01:00 (09:00 мск) после закрытия участков на Аляске. В стране прошли выборы президента, членов палаты представителей, сената и местные выборы в ряде штатов.
Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.
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Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.
Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.
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Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.
Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.
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Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.
Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.
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Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.
Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.
12 из 12
Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.
Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.
Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.
Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.
Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.
Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.
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