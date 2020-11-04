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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
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Fox News: Байден лидирует в Вермонте
Fox News: Байден лидирует в Вермонте
Кандидат от Демократической партии Джо Байден ожидаемо лидирует на президентских выборах в штате Вермонт (3 выборщика) после обработки 2% бюллетеней. РИА Новости, 04.11.2020
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дональд трамп
нью-йорк (город)
джо байден
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вермонт
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 4 ноя – РИА Новости. Кандидат от Демократической партии Джо Байден ожидаемо лидирует на президентских выборах в штате Вермонт (3 выборщика) после обработки 2% бюллетеней.Байден набирает 72,6%, Трамп - более 24%.Штат Вермонт с населением более 623 тысяч человек имеет три голоса в коллегии выборщиков. Для победы на выборах кандидату в президенты необходимо 270 голосов выборщиков. Вермонт с 1992 года голосовал за демократического кандидата в президенты. Вермонт располагается на северо-востоке континентальной территории США. На выборах 2016 года демократ Хиллари Клинтон получила в штате 55,72% голосов, а Трамп – 29,76%.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
нью-йорк (город)
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дональд трамп, нью-йорк (город), джо байден, сша, вермонт, в мире

Fox News: Байден лидирует в Вермонте

03:29 04.11.2020 (обновлено: 08:12 04.11.2020)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueКандидат в президенты США Джо Байден выступает в день голосования в Скрантоне, штат Пенсильвания
Кандидат в президенты США Джо Байден выступает в день голосования в Скрантоне, штат Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
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НЬЮ-ЙОРК, 4 ноя – РИА Новости. Кандидат от Демократической партии Джо Байден ожидаемо лидирует на президентских выборах в штате Вермонт (3 выборщика) после обработки 2% бюллетеней.
Байден набирает 72,6%, Трамп - более 24%.
Штат Вермонт с населением более 623 тысяч человек имеет три голоса в коллегии выборщиков. Для победы на выборах кандидату в президенты необходимо 270 голосов выборщиков. Вермонт с 1992 года голосовал за демократического кандидата в президенты. Вермонт располагается на северо-востоке континентальной территории США. На выборах 2016 года демократ Хиллари Клинтон получила в штате 55,72% голосов, а Трамп – 29,76%.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампНью-Йорк (город)Джо БайденСШАВермонтВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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08:46Байден заявил, что не ему и не Трампу объявлять о победе
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