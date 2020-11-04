https://ria.ru/20201104/ssha-1582943092.html
Fox News: Байден лидирует в Вермонте
Fox News: Байден лидирует в Вермонте
Кандидат от Демократической партии Джо Байден ожидаемо лидирует на президентских выборах в штате Вермонт (3 выборщика) после обработки 2% бюллетеней. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T03:29
2020-11-04T03:29
2020-11-04T08:12
дональд трамп
нью-йорк (город)
джо байден
сша
выборы президента сша — 2020
вермонт
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582875428_0:14:3072:1742_1400x0_80_0_0_3b07497178ebf7ee9f40e45fce589d90.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 4 ноя – РИА Новости. Кандидат от Демократической партии Джо Байден ожидаемо лидирует на президентских выборах в штате Вермонт (3 выборщика) после обработки 2% бюллетеней.Байден набирает 72,6%, Трамп - более 24%.Штат Вермонт с населением более 623 тысяч человек имеет три голоса в коллегии выборщиков. Для победы на выборах кандидату в президенты необходимо 270 голосов выборщиков. Вермонт с 1992 года голосовал за демократического кандидата в президенты. Вермонт располагается на северо-востоке континентальной территории США. На выборах 2016 года демократ Хиллари Клинтон получила в штате 55,72% голосов, а Трамп – 29,76%.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
нью-йорк (город)
сша
вермонт
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582875428_14:0:2745:2048_1400x0_80_0_0_7d5bf0ef28e2b0e9fcf1fd0dd866584e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, нью-йорк (город), джо байден, сша, вермонт, в мире