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Fox News: Байден лидирует в Вермонте

Fox News: Байден лидирует в Вермонте

Кандидат от Демократической партии Джо Байден ожидаемо лидирует на президентских выборах в штате Вермонт (3 выборщика) после обработки 2% бюллетеней. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T03:29

2020-11-04T03:29

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дональд трамп

нью-йорк (город)

джо байден

сша

выборы президента сша — 2020

вермонт

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 4 ноя – РИА Новости. Кандидат от Демократической партии Джо Байден ожидаемо лидирует на президентских выборах в штате Вермонт (3 выборщика) после обработки 2% бюллетеней.Байден набирает 72,6%, Трамп - более 24%.Штат Вермонт с населением более 623 тысяч человек имеет три голоса в коллегии выборщиков. Для победы на выборах кандидату в президенты необходимо 270 голосов выборщиков. Вермонт с 1992 года голосовал за демократического кандидата в президенты. Вермонт располагается на северо-востоке континентальной территории США. На выборах 2016 года демократ Хиллари Клинтон получила в штате 55,72% голосов, а Трамп – 29,76%.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

нью-йорк (город)

сша

вермонт

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, нью-йорк (город), джо байден, сша, вермонт, в мире