https://ria.ru/20201104/ssha-1582933268.html
Экзит-полл показал, как американцы оценивают усилия по борьбе с COVID-19
Экзит-полл показал, как американцы оценивают усилия по борьбе с COVID-19
Почти половина американских избирателей позитивно оценивают усилия США по борьбе с коронавирусом, свидетельствует exit poll телекомпании CNN. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T01:28
2020-11-04T01:28
2020-11-04T01:28
выборы президента сша — 2020
коронавирус covid-19
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Почти половина американских избирателей позитивно оценивают усилия США по борьбе с коронавирусом, свидетельствует exit poll телекомпании CNN.По данным exit poll, 48% избирателей считают, что США хорошо справляются с пандемией. 51% опрошенных избирателей придерживается противоположного мнения.Для 52% граждан задача по сдерживанию коронавируса важнее, чем восстановление экономики. 42% уверены, что экономика более значима. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
https://ria.ru/20201104/vybory-1582932387.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, сша, в мире