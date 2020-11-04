https://ria.ru/20201104/ssha-1582933268.html

Экзит-полл показал, как американцы оценивают усилия по борьбе с COVID-19

Экзит-полл показал, как американцы оценивают усилия по борьбе с COVID-19

Почти половина американских избирателей позитивно оценивают усилия США по борьбе с коронавирусом, свидетельствует exit poll телекомпании CNN. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T01:28

2020-11-04T01:28

2020-11-04T01:28

выборы президента сша — 2020

коронавирус covid-19

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Почти половина американских избирателей позитивно оценивают усилия США по борьбе с коронавирусом, свидетельствует exit poll телекомпании CNN.По данным exit poll, 48% избирателей считают, что США хорошо справляются с пандемией. 51% опрошенных избирателей придерживается противоположного мнения.Для 52% граждан задача по сдерживанию коронавируса важнее, чем восстановление экономики. 42% уверены, что экономика более значима. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/vybory-1582932387.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, в мире