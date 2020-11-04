Штаб Трампа объявил о сборе средств для защиты честности выборов
22:19 04.11.2020 (обновлено: 22:32 04.11.2020)
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Штаб действующего президента США Дональда Трампа объявил о сборе средств для защиты честности итогов выборов.
"Нам нужна ваша помощь чтобы быть уверенными в том, что у нас есть ресурсы для защиты результатов (выборов – ред.)", - говорится в сообщении штаба в Twitter со ссылкой на сайт, где можно сделать пожертвования.
"Демократы пытаются украсть эти выборы! Президент нуждается в вашей помощи!", - говорится на сайте.
Ранее в среду оппонент Трампа от демократов Джо Байден объявил о создании фонда защиты выборов и предложил сделать пожертвования для того, чтобы демократы смогли быть избраны.
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