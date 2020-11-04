Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201104/sputnik-v-1583039067.html
Россия готова сотрудничать с Европой по вакцинам от коронавируса
Россия готова сотрудничать с Европой по вакцинам от коронавируса
2020-11-04T16:27
2020-11-04T17:52
совет европы
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
сергей лавров
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575784428_0:221:3247:2047_1400x0_80_0_0_dff25eef8fadb6125698f26de4754f6b.jpg
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Россия готова к сотрудничеству с Советом Европы по вакцинации от коронавируса, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в обращении к участникам 130-й онлайн-сессии комитета министров СЕ.По словам Лаврова, коронавирус подтвердил, что европейцам нужно сохранять единство перед общими угрозами.Глава МИД подчеркнул, что Москва всегда верила в "объединительный потенциал Совета Европы" и видела в нем "прообраз Общего европейского дома"."Однако нужно честно признать, что наш четвертьвековой опыт проживания в этом "доме" неоднозначен — здесь и неоспоримые достижения, и несбывшиеся надежды, и разочарования", — заключил Лавров.В августе Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".На минувшей неделе Венгрия объявила о готовности закупить вакцину от коронавируса производства России или Китая. В Еврокомиссии на это ответили, что на территории ЕС нельзя использовать препараты, не прошедшие европейскую сертификацию.
https://ria.ru/20201030/vaktsina-1582384543.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575784428_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_ef02f564cc280d9777082d13bfa974bc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет европы, вакцина "спутник v", сергей лавров, в мире

Россия готова сотрудничать с Европой по вакцинам от коронавируса

16:27 04.11.2020 (обновлено: 17:52 04.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкИспытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Испытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Россия готова к сотрудничеству с Советом Европы по вакцинации от коронавируса, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в обращении к участникам 130-й онлайн-сессии комитета министров СЕ.
"В России сертифицирована первая вакцина от коронавируса — "Спутник V". Разрабатываем еще две вакцины. <...> Знаем, что эти успехи нашей страны не всем по душе. Но никакие соображения политического характера, никакие экономические расчеты не должны ставиться выше интересов защиты здоровья собственных граждан".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Греческой Республики Никосом Дендиасом
Сергей Лавров
По словам Лаврова, коронавирус подтвердил, что европейцам нужно сохранять единство перед общими угрозами.
Глава МИД подчеркнул, что Москва всегда верила в "объединительный потенциал Совета Европы" и видела в нем "прообраз Общего европейского дома".
Вакцинация врачей от коронавируса в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 22:06
ЕС не позволит Венгрии применять российскую вакцину от коронавируса
"Однако нужно честно признать, что наш четвертьвековой опыт проживания в этом "доме" неоднозначен — здесь и неоспоримые достижения, и несбывшиеся надежды, и разочарования", — заключил Лавров.
В августе Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".
На минувшей неделе Венгрия объявила о готовности закупить вакцину от коронавируса производства России или Китая. В Еврокомиссии на это ответили, что на территории ЕС нельзя использовать препараты, не прошедшие европейскую сертификацию.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаСовет ЕвропыВакцина "Спутник V"Сергей ЛавровВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54Адвокат Трампа не исключил подачи иска по выборам на федеральном уровне
00:50Fox: Байдену для победы на выборах остается выиграть Неваду
00:43Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
23:31Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Новгороде
Лента новостейМолния