https://ria.ru/20201104/sputnik-v-1583039067.html

Россия готова сотрудничать с Европой по вакцинам от коронавируса

Россия готова сотрудничать с Европой по вакцинам от коронавируса

2020-11-04T16:27

2020-11-04T16:27

2020-11-04T17:52

совет европы

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

сергей лавров

в мире

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Россия готова к сотрудничеству с Советом Европы по вакцинации от коронавируса, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в обращении к участникам 130-й онлайн-сессии комитета министров СЕ.По словам Лаврова, коронавирус подтвердил, что европейцам нужно сохранять единство перед общими угрозами.Глава МИД подчеркнул, что Москва всегда верила в "объединительный потенциал Совета Европы" и видела в нем "прообраз Общего европейского дома"."Однако нужно честно признать, что наш четвертьвековой опыт проживания в этом "доме" неоднозначен — здесь и неоспоримые достижения, и несбывшиеся надежды, и разочарования", — заключил Лавров.В августе Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".На минувшей неделе Венгрия объявила о готовности закупить вакцину от коронавируса производства России или Китая. В Еврокомиссии на это ответили, что на территории ЕС нельзя использовать препараты, не прошедшие европейскую сертификацию.

https://ria.ru/20201030/vaktsina-1582384543.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет европы, вакцина "спутник v", сергей лавров, в мире