Россия готова сотрудничать с Европой по вакцинам от коронавируса
16:27 04.11.2020 (обновлено: 17:52 04.11.2020)
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкИспытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Россия готова к сотрудничеству с Советом Европы по вакцинации от коронавируса, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в обращении к участникам 130-й онлайн-сессии комитета министров СЕ.
"В России сертифицирована первая вакцина от коронавируса — "Спутник V". Разрабатываем еще две вакцины. <...> Знаем, что эти успехи нашей страны не всем по душе. Но никакие соображения политического характера, никакие экономические расчеты не должны ставиться выше интересов защиты здоровья собственных граждан".
По словам Лаврова, коронавирус подтвердил, что европейцам нужно сохранять единство перед общими угрозами.
Глава МИД подчеркнул, что Москва всегда верила в "объединительный потенциал Совета Европы" и видела в нем "прообраз Общего европейского дома".
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"Однако нужно честно признать, что наш четвертьвековой опыт проживания в этом "доме" неоднозначен — здесь и неоспоримые достижения, и несбывшиеся надежды, и разочарования", — заключил Лавров.
В августе Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".
На минувшей неделе Венгрия объявила о готовности закупить вакцину от коронавируса производства России или Китая. В Еврокомиссии на это ответили, что на территории ЕС нельзя использовать препараты, не прошедшие европейскую сертификацию.
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