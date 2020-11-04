Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/sietl-1582979058.html
В Сиэтле демонстранты перекрыли дорожное движение
В Сиэтле демонстранты перекрыли дорожное движение
Протестующие в американском Сиэтле в ночь выборов в США перекрыли движение на некоторых дорогах, несколько человек задержаны, сообщает местная полиция. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T09:22
2020-11-04T10:49
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сиэтл
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148105/93/1481059318_0:105:4020:2366_1400x0_80_0_0_f25739e449407cad2d90749ad546d906.jpg
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Протестующие в американском Сиэтле в ночь выборов в США перекрыли движение на некоторых дорогах, несколько человек задержаны, сообщает местная полиция.По данным правоохранителей, в вечернее время по городу шли две группы участников акций. Одна из групп начала размещать на дороге заграждения и кидать другие предметы, в том числе гвозди.Также полицейские заявили, что задержали еще одного человека, который бил по паркомату молотком.Стражи порядка приказали разойтись собравшимся на в районе улиц Бродвей и Пайн.Позднее местная полиция сообщила о задержании восьми протестующих в ночь выборов в США за препятствование дорожному движению и другие нарушения."Сегодня произведено восемь арестов за препятствование движению пешеходов и дорожного движения, нападение на полицейского, неосторожную езду и злонамеренное причинение вреда", - говорится в заявлении правоохранителей в Twitter.В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Последние расчеты Fox, CNN и AP дают Байдену 237 выборщиков, Трампу 213 (для победы нужно 270).Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
сиэтл
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/148105/93/1481059318_363:0:3658:2471_1400x0_80_0_0_e30a6cfe24f8349f0bb602f3cba9a26c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, джо байден, сиэтл, сша, в мире

В Сиэтле демонстранты перекрыли дорожное движение

09:22 04.11.2020 (обновлено: 10:49 04.11.2020)
 
© AP Photo / Ted S. WarrenПолицейские на месте стрельбы в Сиэтле
Полицейские на месте стрельбы в Сиэтле - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© AP Photo / Ted S. Warren
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Протестующие в американском Сиэтле в ночь выборов в США перекрыли движение на некоторых дорогах, несколько человек задержаны, сообщает местная полиция.
По данным правоохранителей, в вечернее время по городу шли две группы участников акций. Одна из групп начала размещать на дороге заграждения и кидать другие предметы, в том числе гвозди.

"Задержан один человек. Одна из группы остановилась на пересечении Мерсер и Уэстлейк, блокируя дорожное движение... Полицейские задержали водителя, связанного с протестом. Он отделился от более крупной группы... и проехал через заграждение, которое сформировали сотрудники полиции Сиэтла на велосипедах. Его задержали на месте происшествия, автомобиль буксируется. Никто не пострадал", - говорится в сообщении полиции Сиэтла в Twitter.

Также полицейские заявили, что задержали еще одного человека, который бил по паркомату молотком.
"Сотрудники полиции изъяли у него молоток и бутылку бурбона", - отметили правоохранители.
Стражи порядка приказали разойтись собравшимся на в районе улиц Бродвей и Пайн.
Позднее местная полиция сообщила о задержании восьми протестующих в ночь выборов в США за препятствование дорожному движению и другие нарушения.
"Сегодня произведено восемь арестов за препятствование движению пешеходов и дорожного движения, нападение на полицейского, неосторожную езду и злонамеренное причинение вреда", - говорится в заявлении правоохранителей в Twitter.
В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Последние расчеты Fox, CNN и AP дают Байдену 237 выборщиков, Трампу 213 (для победы нужно 270).
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСиэтлСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54Адвокат Трампа не исключил подачи иска по выборам на федеральном уровне
00:50Fox: Байдену для победы на выборах остается выиграть Неваду
00:43Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
23:31Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Новгороде
Лента новостейМолния