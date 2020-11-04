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В Сиэтле демонстранты перекрыли дорожное движение

В Сиэтле демонстранты перекрыли дорожное движение

Протестующие в американском Сиэтле в ночь выборов в США перекрыли движение на некоторых дорогах, несколько человек задержаны, сообщает местная полиция. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T09:22

2020-11-04T09:22

2020-11-04T10:49

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сиэтл

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Протестующие в американском Сиэтле в ночь выборов в США перекрыли движение на некоторых дорогах, несколько человек задержаны, сообщает местная полиция.По данным правоохранителей, в вечернее время по городу шли две группы участников акций. Одна из групп начала размещать на дороге заграждения и кидать другие предметы, в том числе гвозди.Также полицейские заявили, что задержали еще одного человека, который бил по паркомату молотком.Стражи порядка приказали разойтись собравшимся на в районе улиц Бродвей и Пайн.Позднее местная полиция сообщила о задержании восьми протестующих в ночь выборов в США за препятствование дорожному движению и другие нарушения."Сегодня произведено восемь арестов за препятствование движению пешеходов и дорожного движения, нападение на полицейского, неосторожную езду и злонамеренное причинение вреда", - говорится в заявлении правоохранителей в Twitter.В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Последние расчеты Fox, CNN и AP дают Байдену 237 выборщиков, Трампу 213 (для победы нужно 270).Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сиэтл, сша, в мире