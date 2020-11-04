В Сиэтле демонстранты перекрыли дорожное движение
09:22 04.11.2020 (обновлено: 10:49 04.11.2020)
© AP Photo / Ted S. WarrenПолицейские на месте стрельбы в Сиэтле
© AP Photo / Ted S. Warren
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Протестующие в американском Сиэтле в ночь выборов в США перекрыли движение на некоторых дорогах, несколько человек задержаны, сообщает местная полиция.
По данным правоохранителей, в вечернее время по городу шли две группы участников акций. Одна из групп начала размещать на дороге заграждения и кидать другие предметы, в том числе гвозди.
UPDATE: Demonstration located at Denny Way and Stewart St headed EB. Use alternate routes. pic.twitter.com/Lu0ZaFvA4x— SDOT Traffic (@SDOTtraffic) November 4, 2020
"Задержан один человек. Одна из группы остановилась на пересечении Мерсер и Уэстлейк, блокируя дорожное движение... Полицейские задержали водителя, связанного с протестом. Он отделился от более крупной группы... и проехал через заграждение, которое сформировали сотрудники полиции Сиэтла на велосипедах. Его задержали на месте происшествия, автомобиль буксируется. Никто не пострадал", - говорится в сообщении полиции Сиэтла в Twitter.
Также полицейские заявили, что задержали еще одного человека, который бил по паркомату молотком.
"Сотрудники полиции изъяли у него молоток и бутылку бурбона", - отметили правоохранители.
November 4, 2020
Стражи порядка приказали разойтись собравшимся на в районе улиц Бродвей и Пайн.
Позднее местная полиция сообщила о задержании восьми протестующих в ночь выборов в США за препятствование дорожному движению и другие нарушения.
"Сегодня произведено восемь арестов за препятствование движению пешеходов и дорожного движения, нападение на полицейского, неосторожную езду и злонамеренное причинение вреда", - говорится в заявлении правоохранителей в Twitter.
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