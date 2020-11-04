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Швейцарская разведка предупредила о сохранении угрозы теракта в стране
Швейцарская разведка предупредила о сохранении угрозы теракта в стране
Террористическая угроза в Швейцарии остается высокой, но разведка не располагает данными о готовящихся атаках, заявила РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T00:26
2020-11-04T00:26
теракт в вене
швейцария
вена
в мире
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ЖЕНЕВА, 4 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Террористическая угроза в Швейцарии остается высокой, но разведка не располагает данными о готовящихся атаках, заявила РИА Новости официальный представитель Федеральной разведывательной службы страны Изабель Грабер.По ее словам, вместе с тем разведка отмечает, что в краткосрочной перспективе в стране могут быть совершены отдельные акты насилия со стороны некоторых радикально настроенных или психически неуравновешенных лиц. Возможна также реакция со стороны агрессивных правых экстремистов на членов или символы мусульманских общин, присутствующих в Швейцарии.В разведке полагают, что в настоящее время наиболее вероятной угрозой в Швейцарии являются нападения, требующие незначительных организационных и материально-технических ресурсов или совершаемые отдельными нарушителями или небольшими группами."В нашей стране радикально настроенные лица, совершающие такие действия, вдохновляются джихадистской пропагандой или отношениями в своем окружении, не имея прямого контакта с джихадистской группой или организацией. Радикализация и насилие уходят корнями скорее в личные кризисы или психологические проблемы, чем в идеологические убеждения", - добавила представитель швейцарской разведки.Грабер напомнила, что уровень террористической угрозы в Швейцарии остается высоким с 2015 года. Несмотря на то что, по оценкам разведки, другие страны являются приоритетными целями для террористов, под угрозой на территории Швейцарии могут оказаться интересы тех государств, которые джихадисты считают противниками ислама или играющими ведущую роль в международной борьбе с джихадизмом.
https://ria.ru/20201103/terakt-1582903532.html
швейцария
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теракт в вене, швейцария, вена, в мире

Швейцарская разведка предупредила о сохранении угрозы теракта в стране

00:26 04.11.2020
 
© AP Photo / Keystone, Salvatore Di Nolfi, PoolСотрудник швейцарской полиции
Сотрудник швейцарской полиции - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© AP Photo / Keystone, Salvatore Di Nolfi, Pool
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 4 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Террористическая угроза в Швейцарии остается высокой, но разведка не располагает данными о готовящихся атаках, заявила РИА Новости официальный представитель Федеральной разведывательной службы страны Изабель Грабер.
"Нападения в Вене и Ницце подтверждают прогнозы Федеральной разведывательной службы. Террористическая угроза в Швейцарии остается высокой. В настоящее время разведка не располагает конкретными сведениями о возможных нападениях в Швейцарии", - сказала Грабер.
По ее словам, вместе с тем разведка отмечает, что в краткосрочной перспективе в стране могут быть совершены отдельные акты насилия со стороны некоторых радикально настроенных или психически неуравновешенных лиц. Возможна также реакция со стороны агрессивных правых экстремистов на членов или символы мусульманских общин, присутствующих в Швейцарии.
В разведке полагают, что в настоящее время наиболее вероятной угрозой в Швейцарии являются нападения, требующие незначительных организационных и материально-технических ресурсов или совершаемые отдельными нарушителями или небольшими группами.
"В нашей стране радикально настроенные лица, совершающие такие действия, вдохновляются джихадистской пропагандой или отношениями в своем окружении, не имея прямого контакта с джихадистской группой или организацией. Радикализация и насилие уходят корнями скорее в личные кризисы или психологические проблемы, чем в идеологические убеждения", - добавила представитель швейцарской разведки.
Грабер напомнила, что уровень террористической угрозы в Швейцарии остается высоким с 2015 года. Несмотря на то что, по оценкам разведки, другие страны являются приоритетными целями для террористов, под угрозой на территории Швейцарии могут оказаться интересы тех государств, которые джихадисты считают противниками ислама или играющими ведущую роль в международной борьбе с джихадизмом.
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