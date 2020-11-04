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"Газпром" обжаловал штраф со стороны Польши из-за "Северного потока — 2"
"Газпром" обжаловал штраф со стороны Польши из-за "Северного потока — 2"
"Газпром" подал апелляционную жалобу в Суд по защите конкуренции и потребителей Польши на решение антимонопольного регулятора республики о штрафе из-за... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T18:20
2020-11-04T20:49
россия
северный поток — 2
газпром
польша
экономика
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. "Газпром" подал апелляционную жалобу в Суд по защите конкуренции и потребителей Польши на решение антимонопольного регулятора республики о штрафе из-за "Северного потока — 2".В начале октября UOKiK оштрафовал "Газпром" на 29 миллиардов злотых (7,6 миллиарда долларов или 6,5 миллиарда евро). По словам главы регулятора Томаша Хрустного, такое решение приняли из-за "строительства газопровода без согласия антимонопольного органа Польши".Европейских партнеров проекта (компании Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall) в то же время обязали выплатить более 234 миллионов злотых (61 миллион долларов) и разорвать договоры о финансировании проекта в течение 30 дней.Весной прошлого года UOKiK обвинил "Газпром" и его партнеров в нарушении антимонопольного законодательства республики из-за финансирования строительства газопровода. В ноябре регулятор оштрафовал французскую Engie на 172 миллиона злотых (около 45 миллионов долларов) за непредоставление информации, касающейся дела.В начале этого года UOKiK обратился и в "Газпром" с просьбой предоставить новые сведения в рамках разбирательства, а российская компания в ответ попросила обосновать такой запрос.В итоге регулятор решил оштрафовать "Газпром" на 50 миллионов евро из-за отказа сотрудничать. Это максимальная санкция, предусмотренная законодательством республики по такому делу. В "Газпроме", в свою очередь, отметили, что запрошенная UOKiK информация не имела никакой связи с предметом антимонопольного расследования.Строительство газопровода"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против "Северного потока — 2" выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим. В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". В результате строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.Ранее Датское энергетическое агентство выдало Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию трубопровода на континентальном шельфе страны. Однако датский участок "Северного потока — 2" пока не достроен.
https://ria.ru/20201023/gazprom-1581190378.html
https://ria.ru/20201022/truboprovod-1580878094.html
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россия, северный поток — 2, газпром, польша, экономика

"Газпром" обжаловал штраф со стороны Польши из-за "Северного потока — 2"

18:20 04.11.2020 (обновлено: 20:49 04.11.2020)
 
© РИА Новости / Nord Stream 2Надводная сварка захлёстного стыка во время строительства газопровода "Северный поток-2"
Надводная сварка захлёстного стыка во время строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Nord Stream 2
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. "Газпром" подал апелляционную жалобу в Суд по защите конкуренции и потребителей Польши на решение антимонопольного регулятора республики о штрафе из-за "Северного потока — 2".

"Компания принципиально не согласна с позицией UOKiK <...>. При обжаловании решение не подлежит исполнению до вступления в силу соответствующего решения суда", — уточнили в компании.

В начале октября UOKiK оштрафовал "Газпром" на 29 миллиардов злотых (7,6 миллиарда долларов или 6,5 миллиарда евро). По словам главы регулятора Томаша Хрустного, такое решение приняли из-за "строительства газопровода без согласия антимонопольного органа Польши".
Европейских партнеров проекта (компании Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall) в то же время обязали выплатить более 234 миллионов злотых (61 миллион долларов) и разорвать договоры о финансировании проекта в течение 30 дней.
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В начале этого года UOKiK обратился и в "Газпром" с просьбой предоставить новые сведения в рамках разбирательства, а российская компания в ответ попросила обосновать такой запрос.
В итоге регулятор решил оштрафовать "Газпром" на 50 миллионов евро из-за отказа сотрудничать. Это максимальная санкция, предусмотренная законодательством республики по такому делу. В "Газпроме", в свою очередь, отметили, что запрошенная UOKiK информация не имела никакой связи с предметом антимонопольного расследования.
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"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против "Северного потока — 2" выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим. В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". В результате строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.
Ранее Датское энергетическое агентство выдало Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию трубопровода на континентальном шельфе страны. Однако датский участок "Северного потока — 2" пока не достроен.
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