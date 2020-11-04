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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20201104/shishkov-1582737412.html
"Заговор классиков". Шишков. Как переименовать калоши в мокроступы
"Заговор классиков". Шишков. Как переименовать калоши в мокроступы
Один из первых славянофилов. Поэт. Собиратель исторических анекдотов. Детский писатель. Борец с засильем французского языка. Организатор общества "Любителей русского слова". Морской офицер, ставший вице-адмиралом. Автор манифестов 1812 года. Добрейший литературный мракобес, стремившийся смягчить участь декабристов. Министр народного просвещения.
2020-11-04T14:00
2020-11-04T14:00
подкаст "заговор классиков"
подкаст
восстание декабристов (1825 год)
виктор ерофеев
михаил державин
литература
армия
история
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"Заговор классиков". Шишков. Как переименовать калоши в мокроступы
Один из первых славянофилов. Поэт. Собиратель исторических анекдотов. Детский писатель. Борец с засильем французского языка. Организатор общества "Любителей русского слова". Морской офицер, ставший вице-адмиралом. Автор манифестов 1812 года. Добрейший литературный мракобес, стремившийся смягчить участь декабристов. Министр народного просвещения.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст, восстание декабристов (1825 год), виктор ерофеев, михаил державин, литература, армия, история

"Заговор классиков". Шишков. Как переименовать калоши в мокроступы

14:00 04.11.2020
 
Подкаст "Заговор классиков"
"Заговор классиков". Шишков. Как переименовать калоши в мокроступы
14:00
Читать ria.ru в
Один из первых славянофилов. Поэт. Собиратель исторических анекдотов. Детский писатель. Борец с засильем французского языка. Организатор общества "Любителей русского слова". Морской офицер, ставший вице-адмиралом. Автор манифестов 1812 года. Добрейший литературный мракобес, стремившийся смягчить участь декабристов. Министр народного просвещения.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Подкаст "Заговор классиков"ПодкастВосстание декабристов (1825 год)Виктор ЕрофеевМихаил ДержавинлитератураАрмияистория
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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