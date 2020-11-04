https://ria.ru/20201104/senator-1583021152.html

В США впервые появился сенатор-трансгендер

В США впервые появился сенатор-трансгендер

Сара Макбрайд стала первым открытым трансгендером в истории США, который был избран в сенат на уровне штата, сообщает The New York Times. Она займет место в... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T14:26

2020-11-04T14:26

2020-11-04T15:03

выборы президента сша — 2020

барак обама

сша

делавэр

в мире

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Сара Макбрайд стала первым открытым трансгендером в истории США, который был избран в сенат на уровне штата, сообщает The New York Times. Она займет место в законодательном собрании штата Делавэр."Мы сделали это. Мы победили на всеобщих выборах. Спасибо, спасибо, спасибо", — написала она в инстаграме.Как сообщает газета, Макбрайд проходила стажировку в Белом доме во время президентского срока Барака Обамы. После этого она лоббировала в Генеральной ассамблее штата Делавэр проект о правах трансгендеров.Через три года Макбрайд стала первым трансгендером, который выступил на национальном съезде Демократической партии.Макбрайд 30 лет, она выстроила карьеру, отстаивая права представителей ЛГБТ, но избирательную кампанию строила на доступности медицинского обслуживания, предоставлении оплачиваемого отпуска по семейным или медицинским причинам, реформе уголовного права.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.

https://ria.ru/20201104/vybory-1582988913.html

сша

делавэр

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

барак обама, сша, делавэр, в мире