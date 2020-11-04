https://ria.ru/20201104/senat-1582997211.html

Демократы и республиканцы идут вничью на выборах в сенат

Демократы и республиканцы идут вничью на выборах в сенат

Республиканцы и демократы пока получают по 47 мест в сенате, следует из предварительных данных телеканала Fox News. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T11:46

2020-11-04T11:46

2020-11-04T17:07

камала харрис

дональд трамп

сенат сша

джо байден

айова

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Республиканцы и демократы пока получают по 47 мест в сенате, следует из предварительных данных телеканала Fox News.Выборы в обе палаты конгресса — сенат и палату представителей — проходят параллельно с президентскими.В частности, республиканцы выиграли сенатское место в Айове, которое может оказаться решающим: Джони Эрнст переизбралась на новый шестилетний срок, обогнав демократа Терезу Гринфилд.Помимо Эрнст, свои места сохранили Шелли Мур-Капито от Западной Вирджинии, Митч Макконнелл от Кентукки (лидер республиканского большинства), Том Коттон от Арканзаса и Джим Инхоф от Оклахомы. На "открытых" выборах в Теннесси победил Билл Хагерти (Республиканская партия).Демократы, в свою очередь, переизбрались в Нью-Гэмпшире (Джин Шахин), Массачусетсе (Эдвард Марки), Род-Айленде (Джон Рид), Нью-Джерси (Кори Букер) и Делавэре (Кристофер Кунс).Сейчас члены Республиканской партии занимают 53 места в сенате против 47 у демократов. Чтобы получить большинство в 51 голос, Демпартии нужен чистый выигрыш в четыре места. Если же их кандидат Джо Байден обойдет Дональда Трампа на президентских выборах, демократам хватит и 50 голосов, поскольку в этом случае председателем сената станет вице-президент Камала Харрис.В палате представителей результат в пользу Демократической партии — 189 против 181.Голосование официально завершилось в час ночи (09:00 мск) после закрытия участков на Аляске.Предварительно у Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Так как результаты подсчитали еще не во всех штатах, с уверенностью говорить о победе того или иного кандидата нельзя.

https://ria.ru/20201104/sanktsii-1582964533.html

https://ria.ru/20201104/vybory-1582987526.html

https://ria.ru/20201104/protesty-v-ssha-1582995560.html

айова

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камала харрис, дональд трамп, сенат сша, джо байден, айова, сша, в мире