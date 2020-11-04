Демократы и республиканцы идут вничью на выборах в сенат
11:46 04.11.2020 (обновлено: 17:07 04.11.2020)
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Сената
© AP Photo / J. Scott Applewhite
ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Республиканцы и демократы пока получают по 47 мест в сенате, следует из предварительных данных телеканала Fox News.
Выборы в обе палаты конгресса — сенат и палату представителей — проходят параллельно с президентскими.
В частности, республиканцы выиграли сенатское место в Айове, которое может оказаться решающим: Джони Эрнст переизбралась на новый шестилетний срок, обогнав демократа Терезу Гринфилд.
Помимо Эрнст, свои места сохранили Шелли Мур-Капито от Западной Вирджинии, Митч Макконнелл от Кентукки (лидер республиканского большинства), Том Коттон от Арканзаса и Джим Инхоф от Оклахомы. На "открытых" выборах в Теннесси победил Билл Хагерти (Республиканская партия).
Демократы, в свою очередь, переизбрались в Нью-Гэмпшире (Джин Шахин), Массачусетсе (Эдвард Марки), Род-Айленде (Джон Рид), Нью-Джерси (Кори Букер) и Делавэре (Кристофер Кунс).
Сейчас члены Республиканской партии занимают 53 места в сенате против 47 у демократов. Чтобы получить большинство в 51 голос, Демпартии нужен чистый выигрыш в четыре места. Если же их кандидат Джо Байден обойдет Дональда Трампа на президентских выборах, демократам хватит и 50 голосов, поскольку в этом случае председателем сената станет вице-президент Камала Харрис.
В палате представителей результат в пользу Демократической партии — 189 против 181.
Голосование официально завершилось в час ночи (09:00 мск) после закрытия участков на Аляске.
Предварительно у Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Так как результаты подсчитали еще не во всех штатах, с уверенностью говорить о победе того или иного кандидата нельзя.
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