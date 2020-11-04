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Демократы и республиканцы идут вничью на выборах в сенат
Демократы и республиканцы идут вничью на выборах в сенат
Республиканцы и демократы пока получают по 47 мест в сенате, следует из предварительных данных телеканала Fox News. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T11:46
2020-11-04T17:07
камала харрис
дональд трамп
сенат сша
джо байден
айова
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Республиканцы и демократы пока получают по 47 мест в сенате, следует из предварительных данных телеканала Fox News.Выборы в обе палаты конгресса — сенат и палату представителей — проходят параллельно с президентскими.В частности, республиканцы выиграли сенатское место в Айове, которое может оказаться решающим: Джони Эрнст переизбралась на новый шестилетний срок, обогнав демократа Терезу Гринфилд.Помимо Эрнст, свои места сохранили Шелли Мур-Капито от Западной Вирджинии, Митч Макконнелл от Кентукки (лидер республиканского большинства), Том Коттон от Арканзаса и Джим Инхоф от Оклахомы. На "открытых" выборах в Теннесси победил Билл Хагерти (Республиканская партия).Демократы, в свою очередь, переизбрались в Нью-Гэмпшире (Джин Шахин), Массачусетсе (Эдвард Марки), Род-Айленде (Джон Рид), Нью-Джерси (Кори Букер) и Делавэре (Кристофер Кунс).Сейчас члены Республиканской партии занимают 53 места в сенате против 47 у демократов. Чтобы получить большинство в 51 голос, Демпартии нужен чистый выигрыш в четыре места. Если же их кандидат Джо Байден обойдет Дональда Трампа на президентских выборах, демократам хватит и 50 голосов, поскольку в этом случае председателем сената станет вице-президент Камала Харрис.В палате представителей результат в пользу Демократической партии — 189 против 181.Голосование официально завершилось в час ночи (09:00 мск) после закрытия участков на Аляске.Предварительно у Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Так как результаты подсчитали еще не во всех штатах, с уверенностью говорить о победе того или иного кандидата нельзя.
https://ria.ru/20201104/sanktsii-1582964533.html
https://ria.ru/20201104/vybory-1582987526.html
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камала харрис, дональд трамп, сенат сша, джо байден, айова, сша, в мире

Демократы и республиканцы идут вничью на выборах в сенат

11:46 04.11.2020 (обновлено: 17:07 04.11.2020)
 
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Сената
Здание Сената - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Республиканцы и демократы пока получают по 47 мест в сенате, следует из предварительных данных телеканала Fox News.
Выборы в обе палаты конгресса — сенат и палату представителей — проходят параллельно с президентскими.
В частности, республиканцы выиграли сенатское место в Айове, которое может оказаться решающим: Джони Эрнст переизбралась на новый шестилетний срок, обогнав демократа Терезу Гринфилд.
Помимо Эрнст, свои места сохранили Шелли Мур-Капито от Западной Вирджинии, Митч Макконнелл от Кентукки (лидер республиканского большинства), Том Коттон от Арканзаса и Джим Инхоф от Оклахомы. На "открытых" выборах в Теннесси победил Билл Хагерти (Республиканская партия).
Сенатор-республиканец Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
Вчера, 07:27Выборы президента США — 2020
Сторонник жестких санкций против России Грэм сохранил место в сенате США
Демократы, в свою очередь, переизбрались в Нью-Гэмпшире (Джин Шахин), Массачусетсе (Эдвард Марки), Род-Айленде (Джон Рид), Нью-Джерси (Кори Букер) и Делавэре (Кристофер Кунс).
Сейчас члены Республиканской партии занимают 53 места в сенате против 47 у демократов. Чтобы получить большинство в 51 голос, Демпартии нужен чистый выигрыш в четыре места. Если же их кандидат Джо Байден обойдет Дональда Трампа на президентских выборах, демократам хватит и 50 голосов, поскольку в этом случае председателем сената станет вице-президент Камала Харрис.
В палате представителей результат в пользу Демократической партии — 189 против 181.
Трансляция выступления президента США Дональда Трампа относительно первых результатов президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
Вчера, 10:25Выборы президента США — 2020
Трамп заявил, что выигрывает на выборах
Голосование официально завершилось в час ночи (09:00 мск) после закрытия участков на Аляске.
Предварительно у Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Так как результаты подсчитали еще не во всех штатах, с уверенностью говорить о победе того или иного кандидата нельзя.
Протесты во время выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
Вчера, 11:23
Протесты во время выборов в США Во время выборов в США прошла серия протестов. С плакатами и транспарантами демонстранты прошли в Сиэтле, Портленде, Орегоне. На улицах дежурят усиленные отряды полиции во избежание наиболее серьезных столкновений. По сообщениям полиции, в Лос-Анджелесе задержаны около 40 протестующих.
 
Камала ХаррисДональд ТрампСенат СШАДжо БайденАйоваСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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00:54Адвокат Трампа не исключил подачи иска по выборам на федеральном уровне
00:50Fox: Байдену для победы на выборах остается выиграть Неваду
00:43Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
23:31Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Новгороде
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