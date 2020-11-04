https://ria.ru/20201104/sboi-1582965226.html
Американские СМИ сообщили о сбоях в работе ряда избирательных участков
Американские СМИ сообщили о сбоях в работе ряда избирательных участков
В работе некоторых избирательных участков на выборах в США произошел сбой, сообщают американские СМИ. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T07:32
2020-11-04T07:32
2020-11-04T08:44
выборы президента сша — 2020
нью-йорк (штат)
де-мойн
айова
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в мире
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В работе некоторых избирательных участков на выборах в США произошел сбой, сообщают американские СМИ.По данным телеканала CNY Central, на два избирательных участках в городе Константия в округе Осуиго (штат Нью-Йорк) не доставили вовремя технику для голосования, что вызвало трудности у избирателей. К 8:00 по местному времени (16:00 мск) проблему решили.На избирательном участке в городе Де-Мойн (штат Айова) временно вышел из строя сканер для голосования, передает Associated Press. По словам губернатора Кевина Холла, причиной стал антисептик: из-за него руки некоторых избирателей были влажными, когда они опускали бюллетени, и скопившийся антисептик привел к тому, что сканер перестал работать. Его удалось починить примерно через час.В результате пункт дезинфекции отодвинули подальше, чтобы руки избирателей успели высохнуть к тому моменту, как они дотронутся до бюллетеней.Третьего ноября в США прошли выборы президента. На пост главы государства претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
https://ria.ru/20201104/vybory-1582961785.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Единственная без маски на избирательном участке Меланья Трамп проголосовала во Флориде
Супруга президента США Меланья Трамп проголосовала во Флориде. Переболевшая COVID–19 Меланья Трамп пришла голосовать без защитной маски
2020-11-04T07:32
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нью-йорк (штат), де-мойн, айова, сша, в мире