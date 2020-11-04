https://ria.ru/20201104/sboi-1582965226.html

Американские СМИ сообщили о сбоях в работе ряда избирательных участков

Американские СМИ сообщили о сбоях в работе ряда избирательных участков

В работе некоторых избирательных участков на выборах в США произошел сбой, сообщают американские СМИ. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T07:32

2020-11-04T07:32

2020-11-04T08:44

выборы президента сша — 2020

нью-йорк (штат)

де-мойн

айова

сша

в мире

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В работе некоторых избирательных участков на выборах в США произошел сбой, сообщают американские СМИ.По данным телеканала CNY Central, на два избирательных участках в городе Константия в округе Осуиго (штат Нью-Йорк) не доставили вовремя технику для голосования, что вызвало трудности у избирателей. К 8:00 по местному времени (16:00 мск) проблему решили.На избирательном участке в городе Де-Мойн (штат Айова) временно вышел из строя сканер для голосования, передает Associated Press. По словам губернатора Кевина Холла, причиной стал антисептик: из-за него руки некоторых избирателей были влажными, когда они опускали бюллетени, и скопившийся антисептик привел к тому, что сканер перестал работать. Его удалось починить примерно через час.В результате пункт дезинфекции отодвинули подальше, чтобы руки избирателей успели высохнуть к тому моменту, как они дотронутся до бюллетеней.Третьего ноября в США прошли выборы президента. На пост главы государства претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/vybory-1582961785.html

нью-йорк (штат)

де-мойн

айова

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Единственная без маски на избирательном участке Меланья Трамп проголосовала во Флориде Супруга президента США Меланья Трамп проголосовала во Флориде. Переболевшая COVID–19 Меланья Трамп пришла голосовать без защитной маски 2020-11-04T07:32 true PT0M43S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нью-йорк (штат), де-мойн, айова, сша, в мире