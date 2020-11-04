https://ria.ru/20201104/sanktsii-1583043350.html

Источник: Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии

Источник: Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии

Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседании комитета (COREPER) в среду согласовали новый список индивидуальных санкций по Белоруссии,... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T16:59

2020-11-04T16:59

2020-11-04T17:10

александр лукашенко

протесты в белоруссии

евросоюз

белоруссия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседании комитета (COREPER) в среду согласовали новый список индивидуальных санкций по Белоруссии, запущена процедура официального оформления решения, сообщил РИА Новости источник в ЕС.Ранее европейские источники сообщали СМИ, что в новый список войдут 15 фигурантов, в том числе Александр Лукашенко.Сообщалось также, что после официального подтверждения принятого решения в европейских столицах, санкции, как ожидается, вступят в силу в пятницу 6 ноября.Политическое решение о дополнительных индивидуальных санкциях по Белоруссии, под которые могут попасть физлица и организации, которых в ЕС считают причастными к насилию над демонстрантами и фальсификации итогов голосования на президентских выборах 9 августа, было принято главами МИД ЕС еще 12 октября. С тех пор шла работа по составлению и согласованию нового списка. На этот процесс, а также на изучение нового пакета санкций юристами рабочей группы Евросоюза ушло больше трех недель.Первый санкционный список по Белоруссии из-за выборов 9 августа вступил в силу 2 октября. В него вошли сорок физлиц. Санкции предполагают замораживание активов фигурантов, а также запрет на поездки на территорию Евросоюза.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://radiosputnik.ria.ru/20201002/zakharova-1578129477.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире