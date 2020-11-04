Источник: Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии
16:59 04.11.2020 (обновлено: 17:10 04.11.2020)
БРЮССЕЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседании комитета (COREPER) в среду согласовали новый список индивидуальных санкций по Белоруссии, запущена процедура официального оформления решения, сообщил РИА Новости источник в ЕС.
"Да, согласован соответствующий пункт повестки заседания", - сообщил собеседник агентства.
Ранее европейские источники сообщали СМИ, что в новый список войдут 15 фигурантов, в том числе Александр Лукашенко.
Сообщалось также, что после официального подтверждения принятого решения в европейских столицах, санкции, как ожидается, вступят в силу в пятницу 6 ноября.
Политическое решение о дополнительных индивидуальных санкциях по Белоруссии, под которые могут попасть физлица и организации, которых в ЕС считают причастными к насилию над демонстрантами и фальсификации итогов голосования на президентских выборах 9 августа, было принято главами МИД ЕС еще 12 октября. С тех пор шла работа по составлению и согласованию нового списка. На этот процесс, а также на изучение нового пакета санкций юристами рабочей группы Евросоюза ушло больше трех недель.
Первый санкционный список по Белоруссии из-за выборов 9 августа вступил в силу 2 октября. В него вошли сорок физлиц. Санкции предполагают замораживание активов фигурантов, а также запрет на поездки на территорию Евросоюза.
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