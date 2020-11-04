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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
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Источник: Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии
Источник: Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии
Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседании комитета (COREPER) в среду согласовали новый список индивидуальных санкций по Белоруссии,... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T16:59
2020-11-04T17:10
александр лукашенко
протесты в белоруссии
евросоюз
белоруссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседании комитета (COREPER) в среду согласовали новый список индивидуальных санкций по Белоруссии, запущена процедура официального оформления решения, сообщил РИА Новости источник в ЕС.Ранее европейские источники сообщали СМИ, что в новый список войдут 15 фигурантов, в том числе Александр Лукашенко.Сообщалось также, что после официального подтверждения принятого решения в европейских столицах, санкции, как ожидается, вступят в силу в пятницу 6 ноября.Политическое решение о дополнительных индивидуальных санкциях по Белоруссии, под которые могут попасть физлица и организации, которых в ЕС считают причастными к насилию над демонстрантами и фальсификации итогов голосования на президентских выборах 9 августа, было принято главами МИД ЕС еще 12 октября. С тех пор шла работа по составлению и согласованию нового списка. На этот процесс, а также на изучение нового пакета санкций юристами рабочей группы Евросоюза ушло больше трех недель.Первый санкционный список по Белоруссии из-за выборов 9 августа вступил в силу 2 октября. В него вошли сорок физлиц. Санкции предполагают замораживание активов фигурантов, а также запрет на поездки на территорию Евросоюза.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире

Источник: Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии

16:59 04.11.2020 (обновлено: 17:10 04.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседании комитета (COREPER) в среду согласовали новый список индивидуальных санкций по Белоруссии, запущена процедура официального оформления решения, сообщил РИА Новости источник в ЕС.
"Да, согласован соответствующий пункт повестки заседания", - сообщил собеседник агентства.
Ранее европейские источники сообщали СМИ, что в новый список войдут 15 фигурантов, в том числе Александр Лукашенко.
Сообщалось также, что после официального подтверждения принятого решения в европейских столицах, санкции, как ожидается, вступят в силу в пятницу 6 ноября.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 19:18
"Открытое давление". МИД РФ резко воспринял санкции ЕС против Белоруссии
Политическое решение о дополнительных индивидуальных санкциях по Белоруссии, под которые могут попасть физлица и организации, которых в ЕС считают причастными к насилию над демонстрантами и фальсификации итогов голосования на президентских выборах 9 августа, было принято главами МИД ЕС еще 12 октября. С тех пор шла работа по составлению и согласованию нового списка. На этот процесс, а также на изучение нового пакета санкций юристами рабочей группы Евросоюза ушло больше трех недель.
Первый санкционный список по Белоруссии из-за выборов 9 августа вступил в силу 2 октября. В него вошли сорок физлиц. Санкции предполагают замораживание активов фигурантов, а также запрет на поездки на территорию Евросоюза.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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