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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/sanktsii-1582964533.html
Сторонник жестких санкций против России Грэм сохранил место в сенате США
Сторонник жестких санкций против России Грэм сохранил место в сенате США
Сподвижник президента США Дональда Трампа, один из авторов законопроекта о жестких санкциях против России, республиканец Линдси Грэм сохранил место в сенате от... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T07:27
2020-11-04T08:22
выборы президента сша — 2020
линдси грэм
дональд трамп
джо байден
южная каролина
вашингтон (город)
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в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Сподвижник президента США Дональда Трампа, один из авторов законопроекта о жестких санкциях против России, республиканец Линдси Грэм сохранил место в сенате от штата Южная Каролина.Грэм также является председателем сенатского комитета по судебным делам.Республиканцы в настоящее время контролируют сенат – занимают 53 из 100 мест в верхней палате американского конгресса. Чтобы взять под свой контроль сенат, демократам потребуется получить три места, если Джо Байден выиграет президентские выборы, что дает вице-президенту право голоса, и четыре, если победу одержит Трамп.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
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линдси грэм, дональд трамп, джо байден, южная каролина, вашингтон (город), сша, в мире

Сторонник жестких санкций против России Грэм сохранил место в сенате США

07:27 04.11.2020 (обновлено: 08:22 04.11.2020)
 
© AP Photo / Andrew HarnikСенатор-республиканец Линдси Грэм
Сенатор-республиканец Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Сподвижник президента США Дональда Трампа, один из авторов законопроекта о жестких санкциях против России, республиканец Линдси Грэм сохранил место в сенате от штата Южная Каролина.
Грэм также является председателем сенатского комитета по судебным делам.
Наклейки на одном из избирательных участков в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
04:47Выборы президента США — 2020
Fox News: демократы и республиканцы выиграли по пять сенатских мест
Республиканцы в настоящее время контролируют сенат – занимают 53 из 100 мест в верхней палате американского конгресса. Чтобы взять под свой контроль сенат, демократам потребуется получить три места, если Джо Байден выиграет президентские выборы, что дает вице-президенту право голоса, и четыре, если победу одержит Трамп.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Линдси ГрэмДональд ТрампДжо БайденЮжная КаролинаВашингтон (город)СШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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08:54Косачев объяснил, почему для России важны выборы в США
08:49Трамп заявил, что не позволит украсть у него выборы
08:48Трамп заявил, что объявит о большой победе
08:47Байден призвал своих сторонников продолжать верить в победу
08:46Байден уверен в победе в Пенсильвании
08:46Байден оценил сроки появления результатов выборов
08:46Байден заявил, что не ему и не Трампу объявлять о победе
08:44Трамп побеждает. Америка проиграла
08:44Байден: мы на пути к победе на выборах
08:40Трамп лидирует в Неваде
08:38AP: Трамп побеждает в ключевой Флориде
08:37Баку заявил, что Ереван отступает в зоне боев в Карабахе
08:37В Совфеде оценили влияние выборов на политическую ситуацию в США
08:36Баку обвинил Ереван в обстреле двух районов у Карабаха
08:27AP: Трамп побеждает в Монтане
08:21AP: Байден побеждает в Миннесоте
08:18Байден готовится сделать заявление
08:16Fox News: демократы проиграли место в сенате от Алабамы
08:15Fox News: Трамп выигрывает в ключевой Айове
08:10В СФ прокомментировали результаты голосования в ключевых штатах США
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