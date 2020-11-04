https://ria.ru/20201104/sanktsii-1582964533.html

Сторонник жестких санкций против России Грэм сохранил место в сенате США

Сторонник жестких санкций против России Грэм сохранил место в сенате США

Сподвижник президента США Дональда Трампа, один из авторов законопроекта о жестких санкциях против России, республиканец Линдси Грэм сохранил место в сенате от... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T07:27

2020-11-04T07:27

2020-11-04T08:22

выборы президента сша — 2020

линдси грэм

дональд трамп

джо байден

южная каролина

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Сподвижник президента США Дональда Трампа, один из авторов законопроекта о жестких санкциях против России, республиканец Линдси Грэм сохранил место в сенате от штата Южная Каролина.Грэм также является председателем сенатского комитета по судебным делам.Республиканцы в настоящее время контролируют сенат – занимают 53 из 100 мест в верхней палате американского конгресса. Чтобы взять под свой контроль сенат, демократам потребуется получить три места, если Джо Байден выиграет президентские выборы, что дает вице-президенту право голоса, и четыре, если победу одержит Трамп.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/vybory-1582951387.html

южная каролина

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

линдси грэм, дональд трамп, джо байден, южная каролина, вашингтон (город), сша, в мире