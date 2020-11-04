https://ria.ru/20201104/sanktsii-1582964533.html
Сторонник жестких санкций против России Грэм сохранил место в сенате США
Сторонник жестких санкций против России Грэм сохранил место в сенате США
Сподвижник президента США Дональда Трампа, один из авторов законопроекта о жестких санкциях против России, республиканец Линдси Грэм сохранил место в сенате от... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T07:27
2020-11-04T07:27
2020-11-04T08:22
выборы президента сша — 2020
линдси грэм
дональд трамп
джо байден
южная каролина
вашингтон (город)
сша
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Сподвижник президента США Дональда Трампа, один из авторов законопроекта о жестких санкциях против России, республиканец Линдси Грэм сохранил место в сенате от штата Южная Каролина.Грэм также является председателем сенатского комитета по судебным делам.Республиканцы в настоящее время контролируют сенат – занимают 53 из 100 мест в верхней палате американского конгресса. Чтобы взять под свой контроль сенат, демократам потребуется получить три места, если Джо Байден выиграет президентские выборы, что дает вице-президенту право голоса, и четыре, если победу одержит Трамп.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
https://ria.ru/20201104/vybory-1582951387.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
линдси грэм, дональд трамп, джо байден, южная каролина, вашингтон (город), сша, в мире