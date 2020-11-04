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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201104/saakashvili-1582996251.html
Саакашвили переболел COVID-19
Саакашвили переболел COVID-19
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что несколько недель назад в легкой форме переболел коронавирусом и узнал об этом только после анализа на... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T11:19
2020-11-04T11:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
михаил саакашвили
в мире
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ТБИЛИСИ, 4 ноя - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что несколько недель назад в легкой форме переболел коронавирусом и узнал об этом только после анализа на антитела.По словам Саакашвили, коронавирус у него протекал бессимптомно, а узнал он о нем после анализа на антитела.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, михаил саакашвили, в мире

Саакашвили переболел COVID-19

11:19 04.11.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава Исполнительного комитета реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили на Дне независимости Украины
Глава Исполнительного комитета реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили на Дне независимости Украины - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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ТБИЛИСИ, 4 ноя - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что несколько недель назад в легкой форме переболел коронавирусом и узнал об этом только после анализа на антитела.

"Главное, это широкая консолидация общества. Не надо ничего бояться... Я сам переболел этим вирусом несколько недель назад, перенес легче легкого гриппа. Многие говорят о том же. Но, конечно же, надо быть осторожным", - заявил Саакашвили в эфире "Тв Пирвели".

По словам Саакашвили, коронавирус у него протекал бессимптомно, а узнал он о нем после анализа на антитела.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил СаакашвилиВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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