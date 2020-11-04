https://ria.ru/20201104/saakashvili-1582996251.html

Саакашвили переболел COVID-19

Саакашвили переболел COVID-19

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что несколько недель назад в легкой форме переболел коронавирусом и узнал об этом только после анализа на... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T11:19

2020-11-04T11:19

2020-11-04T11:19

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

михаил саакашвили

в мире

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ТБИЛИСИ, 4 ноя - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что несколько недель назад в легкой форме переболел коронавирусом и узнал об этом только после анализа на антитела.По словам Саакашвили, коронавирус у него протекал бессимптомно, а узнал он о нем после анализа на антитела.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, михаил саакашвили, в мире