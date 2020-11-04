https://ria.ru/20201104/rossiya-1583012814.html

Путин призвал не забывать об обязанностях перед государством

Путин призвал не забывать об обязанностях перед государством

Права и обязанности граждан должны находится в гармонии, без этого обществу трудно существовать, необходимо знать свои права и требовать от государства их... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T13:24

2020-11-04T13:24

2020-11-04T13:24

россия

день народного единства

дмитрий пожарский

кузьма минин (сухорукий)

владимир путин

москва

общество

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Права и обязанности граждан должны находится в гармонии, без этого обществу трудно существовать, необходимо знать свои права и требовать от государства их исполнения, но не забывать об обязанностях, которые есть у каждого, заявил президент РФ Владимир Путин.В День народного единства он вместе с представителями молодежных организаций участвовал в возложении цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. После церемонии президент немного пообщался с ребятами. Одна из девушек - будущий политолог, - приехавшая в Москву из Удмуртии на учебу, рассказала о направлениях своей будущей работы в школе и о планах в перспективе стать политтехнологом.Путин поинтересовался, какие главные идеи и мысли она хотела бы донести до учеников, преподавая в школе. "Что в политике нужно участвовать. Нужно иметь активную гражданскую позицию и нужно знать свои права", - ответила девушка."А обязанности?" - уточнил у нее президент.Та отметила, что обязанности должны быть у всех. "Молодец, вышла из ситуации", - засмеялся Путин."Точно. Права и обязанности должны быть в гармонии между собой. Без этого трудно существовать всему нашему обществу. У каждого гражданина должны быть и права, и обязанности. Надо требовать от государства исполнения своих прав и знать их. Но и обязанности у каждого человека есть", - продолжил он.Президент в этом контексте упомянул об истории народного ополчения. "Если бы Минин и Пожарский не чувствовали такой связи между двумя этими понятиями, вряд ли они по зову сердца взяли бы и начали собирать ополчение для того, чтобы сохранить Москву. Это чувство долга перед родиной подвигло их к этому действию, к этому подвигу", - уверен Путин.

россия

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, день народного единства, дмитрий пожарский, кузьма минин (сухорукий), владимир путин, москва, общество