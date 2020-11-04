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Путин призвал не забывать об обязанностях перед государством
Путин призвал не забывать об обязанностях перед государством
Права и обязанности граждан должны находится в гармонии, без этого обществу трудно существовать, необходимо знать свои права и требовать от государства их... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T13:24
2020-11-04T13:24
россия
день народного единства
дмитрий пожарский
кузьма минин (сухорукий)
владимир путин
москва
общество
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Права и обязанности граждан должны находится в гармонии, без этого обществу трудно существовать, необходимо знать свои права и требовать от государства их исполнения, но не забывать об обязанностях, которые есть у каждого, заявил президент РФ Владимир Путин.В День народного единства он вместе с представителями молодежных организаций участвовал в возложении цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. После церемонии президент немного пообщался с ребятами. Одна из девушек - будущий политолог, - приехавшая в Москву из Удмуртии на учебу, рассказала о направлениях своей будущей работы в школе и о планах в перспективе стать политтехнологом.Путин поинтересовался, какие главные идеи и мысли она хотела бы донести до учеников, преподавая в школе. "Что в политике нужно участвовать. Нужно иметь активную гражданскую позицию и нужно знать свои права", - ответила девушка."А обязанности?" - уточнил у нее президент.Та отметила, что обязанности должны быть у всех. "Молодец, вышла из ситуации", - засмеялся Путин."Точно. Права и обязанности должны быть в гармонии между собой. Без этого трудно существовать всему нашему обществу. У каждого гражданина должны быть и права, и обязанности. Надо требовать от государства исполнения своих прав и знать их. Но и обязанности у каждого человека есть", - продолжил он.Президент в этом контексте упомянул об истории народного ополчения. "Если бы Минин и Пожарский не чувствовали такой связи между двумя этими понятиями, вряд ли они по зову сердца взяли бы и начали собирать ополчение для того, чтобы сохранить Москву. Это чувство долга перед родиной подвигло их к этому действию, к этому подвигу", - уверен Путин.
россия
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россия, день народного единства, дмитрий пожарский, кузьма минин (сухорукий), владимир путин, москва, общество

Путин призвал не забывать об обязанностях перед государством

13:24 04.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин общается с представителями молодежных организаций после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому
Владимир Путин общается с представителями молодежных организаций после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Права и обязанности граждан должны находится в гармонии, без этого обществу трудно существовать, необходимо знать свои права и требовать от государства их исполнения, но не забывать об обязанностях, которые есть у каждого, заявил президент РФ Владимир Путин.
В День народного единства он вместе с представителями молодежных организаций участвовал в возложении цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. После церемонии президент немного пообщался с ребятами. Одна из девушек - будущий политолог, - приехавшая в Москву из Удмуртии на учебу, рассказала о направлениях своей будущей работы в школе и о планах в перспективе стать политтехнологом.
Путин поинтересовался, какие главные идеи и мысли она хотела бы донести до учеников, преподавая в школе. "Что в политике нужно участвовать. Нужно иметь активную гражданскую позицию и нужно знать свои права", - ответила девушка.
"А обязанности?" - уточнил у нее президент.
Та отметила, что обязанности должны быть у всех. "Молодец, вышла из ситуации", - засмеялся Путин.
"Точно. Права и обязанности должны быть в гармонии между собой. Без этого трудно существовать всему нашему обществу. У каждого гражданина должны быть и права, и обязанности. Надо требовать от государства исполнения своих прав и знать их. Но и обязанности у каждого человека есть", - продолжил он.
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Президент в этом контексте упомянул об истории народного ополчения. "Если бы Минин и Пожарский не чувствовали такой связи между двумя этими понятиями, вряд ли они по зову сердца взяли бы и начали собирать ополчение для того, чтобы сохранить Москву. Это чувство долга перед родиной подвигло их к этому действию, к этому подвигу", - уверен Путин.
 
РоссияДень народного единстваДмитрий ПожарскийКузьма Минин (Сухорукий)Владимир ПутинМоскваОбщество
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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