Украина продолжит расследовать гибель журналиста Рокелли в Донбассе
18:00 04.11.2020 (обновлено: 18:01 04.11.2020)
Боец украинского добровольческого батальона Виталий Маркив, обладающий гражданством Украины и Италии, был приговорен к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году. Обвинение требовало для подсудимого 17 лет тюремного заключения. Вместе с Роккелли под минометным обстрелом в районе села Андреевка под Славянском погиб его переводчик, российский правозащитник Андрей Миронов. Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел и Генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения Маркива на родину. Апелляционная жалоба на решение суда города Павия от 12 июля 2019 года была подана 20 ноября. Во вторник уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что апелляционный суд в Милане оправдал Маркива. В среду он прилетел в Киев.
"Мы фактически вышли на то, что Виталий (Маркив - ред.) точно не мог быть к этому причастен. Но расследование гибели итальянского журналиста Рокелли и его переводчика продолжается, и мы будем находить тех, кто был действительно причастен к этой гибели. Но нужно также понимать, что это были боевые действия и все были предупреждены, что в Славянске стреляют и убивают. Мы будем продолжать это дело до его полного завершения", - сказал Геращенко во время встречи Маркива в аэропорту, трансляцию вели украинские телеканалы.
По его словам, осенью 2019 года это дело передали полиции, правоохранители провели комплекс следственно-оперативных действий и экспертиз. При этом он отметил, что расследовать такое дело сложно, потому что прошло уже шесть лет.