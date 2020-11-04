https://ria.ru/20201104/rekord-1582996147.html

В России зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за день

В России зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за день

За последние в сутки в России умерли 389 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил штаб по борьбе с распространением COVID-19. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T11:22

2020-11-04T11:22

2020-11-04T11:22

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

аргентина

воз

бразилия

испания

общество

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. За последние в сутки в России умерли 389 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил штаб по борьбе с распространением COVID-19.Этот показатель стал максимальным с начала эпидемии в стране. Предыдущий рекордный был зафиксирован 29 октября — тогда сообщалось о 366 умерших.Всего за последние сутки в 85 регионах страны выявили 19 768 случаев COVID-19. Этот показатель также является рекордным. Прошлый рекорд заболеваемости был зафиксирован 1 ноября — тогда сообщалось о 18 665 случаях.С начала эпидемии в России выявили 1 693 454 случая заражения коронавирусом. Более 1,26 миллиона пациентов выздоровели. Умерли 29 217 человек.Согласно данным ВОЗ, всего в мире выявлено более 46,8 миллиона случаев заболевания. Не менее 1,2 миллиона человек скончались.Больше всего заболевших, по данным университета Джонса Хопкинса, зафиксировали в Соединенных Штатах, Индии и Бразилии. На четвертом месте находится Россия, за ней следуют Франция, Испания, Аргентина, Колумбия и Британия.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201104/koronavirus-1582933464.html

россия

аргентина

бразилия

испания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, аргентина, воз, бразилия, испания, общество