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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201104/rekord-1582996147.html
В России зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за день
В России зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за день
За последние в сутки в России умерли 389 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил штаб по борьбе с распространением COVID-19. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T11:22
2020-11-04T11:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
аргентина
воз
бразилия
испания
общество
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. За последние в сутки в России умерли 389 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил штаб по борьбе с распространением COVID-19.Этот показатель стал максимальным с начала эпидемии в стране. Предыдущий рекордный был зафиксирован 29 октября — тогда сообщалось о 366 умерших.Всего за последние сутки в 85 регионах страны выявили 19 768 случаев COVID-19. Этот показатель также является рекордным. Прошлый рекорд заболеваемости был зафиксирован 1 ноября — тогда сообщалось о 18 665 случаях.С начала эпидемии в России выявили 1 693 454 случая заражения коронавирусом. Более 1,26 миллиона пациентов выздоровели. Умерли 29 217 человек.Согласно данным ВОЗ, всего в мире выявлено более 46,8 миллиона случаев заболевания. Не менее 1,2 миллиона человек скончались.Больше всего заболевших, по данным университета Джонса Хопкинса, зафиксировали в Соединенных Штатах, Индии и Бразилии. На четвертом месте находится Россия, за ней следуют Франция, Испания, Аргентина, Колумбия и Британия.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201104/koronavirus-1582933464.html
россия
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, аргентина, воз, бразилия, испания, общество

В России зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за день

11:22 04.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя "Ленэкспо" для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге
Автомобиль скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя Ленэкспо для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. За последние в сутки в России умерли 389 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Этот показатель стал максимальным с начала эпидемии в стране. Предыдущий рекордный был зафиксирован 29 октября — тогда сообщалось о 366 умерших.
Всего за последние сутки в 85 регионах страны выявили 19 768 случаев COVID-19. Этот показатель также является рекордным. Прошлый рекорд заболеваемости был зафиксирован 1 ноября — тогда сообщалось о 18 665 случаях.
С начала эпидемии в России выявили 1 693 454 случая заражения коронавирусом. Более 1,26 миллиона пациентов выздоровели. Умерли 29 217 человек.
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Согласно данным ВОЗ, всего в мире выявлено более 46,8 миллиона случаев заболевания. Не менее 1,2 миллиона человек скончались.
Больше всего заболевших, по данным университета Джонса Хопкинса, зафиксировали в Соединенных Штатах, Индии и Бразилии. На четвертом месте находится Россия, за ней следуют Франция, Испания, Аргентина, Колумбия и Британия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАргентинаВОЗБразилияИспанияОбщество
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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