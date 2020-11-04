https://ria.ru/20201104/razgovor-1583070155.html

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в телефонном разговоре подтвердили настрой на дальнейшее укрепление... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T20:38

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россия

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в телефонном разговоре подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских союзнических отношений, заявили в пресс-службе Кремля.Кроме того, стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях и дали высокую оценку сотрудничеству в борьбе с распространением коронавируса."В этом контексте отмечено важное значение договоренности о поставках в Белоруссию российской вакцины", — говорится в сообщении.Также Путин и Лукашенко обсудили проблему урегулирования нагорно-карабахского конфликта, добавили в пресс-службе Кремля. Белорусский лидер проинформировал российского коллегу о текущей ситуации в республике. Кроме того, стороны рассмотрели ряд практических вопросов взаимодействия в торгово-экономической сфере.Отмечается, что Лукашенко поздравил Путина и всех российских граждан с Днем народного единства.Как уточняет Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера, президенты обсудили в том числе и ситуацию в США, Польше, Литве и Украине."Шла речь и о начале переговоров по поставкам углеводородов – нефти и газа – в Беларусь в будущем году… Все вопросы в данном направлении главы государств договорились решать оперативно", – говорится в сообщении.Как подчеркнули в пресс-службе, из иных актуальных тем разговора – "вопрос перевалки белорусских товаров из порта Усть-Луга (Ленинградская область. – Прим. ред.), военно-техническое сотрудничество".Цена на российский газ в 2020 году для Белоруссии составляет 127 долларов за тысячу кубометров. Белорусская сторона настаивает на ее снижении. Ранее в ноябре премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск рассчитывает в ближайшее время выйти на формирование стоимости природного газа из России на 2021 год и надеется, что она будет "привлекательной".Что касается поставок нефти, Головченко отмечал, что республика в 2021 году закупит основной ее объем в России с поставками трубопроводным транспортом.

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире