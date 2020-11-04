Путин поручил проработать налогообложение религиозных учебных учреждений
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал поручить Минфину проработать вопрос о налогообложении религиозных образовательных учреждений, а также заняться вопросом создания духовно-культурного пространства в кафедральном соборе святых Петра и Павла.
На встрече президента с представителями религиозных объединений в режиме видеоконференции архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви России Дитрих Бауэр рассказал президенту о планах сделать кафедральный собор святых Петра и Павла в Москве духовно-культурным пространством и открыть музей.
"Я тоже пометил то, что сейчас вами было сказано. Мы обязательно проработаем, в том числе вместе с вами, и предпримем необходимые шаги для того, чтобы эти планы были реализованы", - согласился президент.
Первый заместитель председателя Евро-Азиатского дивизиона Генеральной конференции Церкви христиан-адвентистов седьмого дня Олег Гончаров попросил Путина поддержать религиозные образовательные учреждения, так как страховые выплаты для преподавателей таких учреждений составляют 30%, а для остальных - 20%.
"Обязательно посмотрим на это. Я дам такое поручение министерству финансов, правительству. Мы обязательно рассмотрим ту проблему, которую вы сейчас подняли, по налогообложению", - добавил президент.