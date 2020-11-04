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Путин поручил проработать налогообложение религиозных учебных учреждений
Путин поручил проработать налогообложение религиозных учебных учреждений
Президент РФ Владимир Путин пообещал поручить Минфину проработать вопрос о налогообложении религиозных образовательных учреждений, а также заняться вопросом... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T16:34
2020-11-04T16:34
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал поручить Минфину проработать вопрос о налогообложении религиозных образовательных учреждений, а также заняться вопросом создания духовно-культурного пространства в кафедральном соборе святых Петра и Павла.На встрече президента с представителями религиозных объединений в режиме видеоконференции архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви России Дитрих Бауэр рассказал президенту о планах сделать кафедральный собор святых Петра и Павла в Москве духовно-культурным пространством и открыть музей.Первый заместитель председателя Евро-Азиатского дивизиона Генеральной конференции Церкви христиан-адвентистов седьмого дня Олег Гончаров попросил Путина поддержать религиозные образовательные учреждения, так как страховые выплаты для преподавателей таких учреждений составляют 30%, а для остальных - 20%.
https://ria.ru/20201104/putin-1583035136.html
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министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, москва

Путин поручил проработать налогообложение религиозных учебных учреждений

16:34 04.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал поручить Минфину проработать вопрос о налогообложении религиозных образовательных учреждений, а также заняться вопросом создания духовно-культурного пространства в кафедральном соборе святых Петра и Павла.
На встрече президента с представителями религиозных объединений в режиме видеоконференции архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви России Дитрих Бауэр рассказал президенту о планах сделать кафедральный собор святых Петра и Павла в Москве духовно-культурным пространством и открыть музей.
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Путин процитировал Библию, Коран, Тору и Ганджур
"Я тоже пометил то, что сейчас вами было сказано. Мы обязательно проработаем, в том числе вместе с вами, и предпримем необходимые шаги для того, чтобы эти планы были реализованы", - согласился президент.
Первый заместитель председателя Евро-Азиатского дивизиона Генеральной конференции Церкви христиан-адвентистов седьмого дня Олег Гончаров попросил Путина поддержать религиозные образовательные учреждения, так как страховые выплаты для преподавателей таких учреждений составляют 30%, а для остальных - 20%.
"Обязательно посмотрим на это. Я дам такое поручение министерству финансов, правительству. Мы обязательно рассмотрим ту проблему, которую вы сейчас подняли, по налогообложению", - добавил президент.
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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