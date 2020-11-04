https://ria.ru/20201104/putin-1583040013.html

Путин поручил проработать налогообложение религиозных учебных учреждений

Путин поручил проработать налогообложение религиозных учебных учреждений

Президент РФ Владимир Путин пообещал поручить Минфину проработать вопрос о налогообложении религиозных образовательных учреждений, а также заняться вопросом... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T16:34

2020-11-04T16:34

2020-11-04T16:34

министерство финансов рф (минфин россии)

владимир путин

москва

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал поручить Минфину проработать вопрос о налогообложении религиозных образовательных учреждений, а также заняться вопросом создания духовно-культурного пространства в кафедральном соборе святых Петра и Павла.На встрече президента с представителями религиозных объединений в режиме видеоконференции архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви России Дитрих Бауэр рассказал президенту о планах сделать кафедральный собор святых Петра и Павла в Москве духовно-культурным пространством и открыть музей.Первый заместитель председателя Евро-Азиатского дивизиона Генеральной конференции Церкви христиан-адвентистов седьмого дня Олег Гончаров попросил Путина поддержать религиозные образовательные учреждения, так как страховые выплаты для преподавателей таких учреждений составляют 30%, а для остальных - 20%.

https://ria.ru/20201104/putin-1583035136.html

https://ria.ru/20201104/religiya-1583033031.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, москва