https://ria.ru/20201104/putin-1583035136.html

Путин процитировал Библию, Коран, Тору и Ганджур

Путин процитировал Библию, Коран, Тору и Ганджур

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями религиозных объединений процитировал четыре священных текста - Библию, Коран, Тору и Ганджур. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T15:57

2020-11-04T15:57

2020-11-04T18:19

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

владимир путин

общество

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями религиозных объединений процитировал четыре священных текста - Библию, Коран, Тору и Ганджур.Путин в среду проводит встречу с представителями религиозных объединений в режиме видеоконференции. Во время встречи президент отметил, что рядом с ним на столе лежат четыре священных текста - Библия, Коран, Тора и Ганджур, и добавил, что в каждом из них заложена любовь к ближнему, независимо от расы, национальности и традиций. "Позволю себе процитировать некоторые", - сказал президент."Библия: "Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя", - процитировал Путин."А вот Коран: "Скажи, Мухаммад, не прошу я награду у вас за то, что возвещаю вам веру истинную, а зову лишь любить ближнего. Тому, кто добро творит, воздадим мы добром вдвойне", - продолжил президент.Путин также процитировал Тору. "А вот Тора: "Не питай в сердце ненависти к брату твоему. Снова и снова увещевай ближнего - и не будет на тебе греха из-за него. Не мсти и не держи злобы, люби ближнего, как самого себя", - процитировал президент."И, наконец, слова Будды: "В этом мире ненависть никогда не искоренить с помощью ненависти. Победить ненависть может только любовь", - заключил президент.

https://ria.ru/20201104/religiya-1583033031.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, владимир путин, общество