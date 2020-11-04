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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201104/putin-1583035136.html
Путин процитировал Библию, Коран, Тору и Ганджур
Путин процитировал Библию, Коран, Тору и Ганджур
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями религиозных объединений процитировал четыре священных текста - Библию, Коран, Тору и Ганджур. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T15:57
2020-11-04T18:19
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями религиозных объединений процитировал четыре священных текста - Библию, Коран, Тору и Ганджур.Путин в среду проводит встречу с представителями религиозных объединений в режиме видеоконференции. Во время встречи президент отметил, что рядом с ним на столе лежат четыре священных текста - Библия, Коран, Тора и Ганджур, и добавил, что в каждом из них заложена любовь к ближнему, независимо от расы, национальности и традиций. "Позволю себе процитировать некоторые", - сказал президент."Библия: "Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя", - процитировал Путин."А вот Коран: "Скажи, Мухаммад, не прошу я награду у вас за то, что возвещаю вам веру истинную, а зову лишь любить ближнего. Тому, кто добро творит, воздадим мы добром вдвойне", - продолжил президент.Путин также процитировал Тору. "А вот Тора: "Не питай в сердце ненависти к брату твоему. Снова и снова увещевай ближнего - и не будет на тебе греха из-за него. Не мсти и не держи злобы, люби ближнего, как самого себя", - процитировал президент."И, наконец, слова Будды: "В этом мире ненависть никогда не искоренить с помощью ненависти. Победить ненависть может только любовь", - заключил президент.
https://ria.ru/20201104/religiya-1583033031.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Путин процитировал Библию, Коран, Тору и Ганджур
Путин процитировал Библию, Коран, Тору и Ганджур
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новости - религия и мировоззрение, владимир путин, общество

Путин процитировал Библию, Коран, Тору и Ганджур

15:57 04.11.2020 (обновлено: 18:19 04.11.2020)
 
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями религиозных объединений процитировал четыре священных текста - Библию, Коран, Тору и Ганджур.
Путин в среду проводит встречу с представителями религиозных объединений в режиме видеоконференции. Во время встречи президент отметил, что рядом с ним на столе лежат четыре священных текста - Библия, Коран, Тора и Ганджур, и добавил, что в каждом из них заложена любовь к ближнему, независимо от расы, национальности и традиций. "Позволю себе процитировать некоторые", - сказал президент.
"Библия: "Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя", - процитировал Путин.
"А вот Коран: "Скажи, Мухаммад, не прошу я награду у вас за то, что возвещаю вам веру истинную, а зову лишь любить ближнего. Тому, кто добро творит, воздадим мы добром вдвойне", - продолжил президент.
Путин также процитировал Тору. "А вот Тора: "Не питай в сердце ненависти к брату твоему. Снова и снова увещевай ближнего - и не будет на тебе греха из-за него. Не мсти и не держи злобы, люби ближнего, как самого себя", - процитировал президент.
"И, наконец, слова Будды: "В этом мире ненависть никогда не искоренить с помощью ненависти. Победить ненависть может только любовь", - заключил президент.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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