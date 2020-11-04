https://ria.ru/20201104/putin-1583029110.html
Путин напомнил о сложной межнациональной ситуации в некоторых странах
Путин напомнил о сложной межнациональной ситуации в некоторых странах
Президент РФ Владимир Путин заявил, что межнациональная ситуация в ряде стран мира сложна, и надо сделать все, чтобы избежать конфликтов на национальной почве в РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T15:18
2020-11-04T15:18
2020-11-04T15:45
россия
день народного единства
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что межнациональная ситуация в ряде стран мира сложна, и надо сделать все, чтобы избежать конфликтов на национальной почве в России.Он подчеркнул, что для России межнациональный и межрелигиозный мир – основа основ, сфера, которая нуждается в постоянном внимании всех органов власти, гражданского общества, СМИ. По словам президента, работа здесь должна быть тонкой, содержательной и кропотливой."И мы стараемся действовать именно так: максимально деликатно и конструктивно. Тем более, что ситуация в ряде стран, мы видим это, сложная. И видим, к чему приводят действия разного рода провокаторов, тех, кто, прикрываясь свободой слова, оскорбляет чувства верующих, и тех, кто использует это как повод, чтобы оправдать насилие и нетерпимость", - сказал Путин на встрече с представителями религиозных объединений в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20201103/terakty-1582749580.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, день народного единства, владимир путин, в мире
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
заявил, что межнациональная ситуация в ряде стран мира сложна, и надо сделать все, чтобы избежать конфликтов на национальной почве в России.
Он подчеркнул, что для России межнациональный и межрелигиозный мир – основа основ, сфера, которая нуждается в постоянном внимании всех органов власти, гражданского общества, СМИ. По словам президента, работа здесь должна быть тонкой, содержательной и кропотливой.
"И мы стараемся действовать именно так: максимально деликатно и конструктивно. Тем более, что ситуация в ряде стран, мы видим это, сложная. И видим, к чему приводят действия разного рода провокаторов, тех, кто, прикрываясь свободой слова, оскорбляет чувства верующих, и тех, кто использует это как повод, чтобы оправдать насилие и нетерпимость", - сказал Путин на встрече с представителями религиозных объединений в режиме видеоконференции.