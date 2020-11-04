https://ria.ru/20201104/putin-1583029110.html

Путин напомнил о сложной межнациональной ситуации в некоторых странах

Путин напомнил о сложной межнациональной ситуации в некоторых странах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что межнациональная ситуация в ряде стран мира сложна, и надо сделать все, чтобы избежать конфликтов на национальной почве в РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T15:18

2020-11-04T15:18

2020-11-04T15:45

россия

день народного единства

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что межнациональная ситуация в ряде стран мира сложна, и надо сделать все, чтобы избежать конфликтов на национальной почве в России.Он подчеркнул, что для России межнациональный и межрелигиозный мир – основа основ, сфера, которая нуждается в постоянном внимании всех органов власти, гражданского общества, СМИ. По словам президента, работа здесь должна быть тонкой, содержательной и кропотливой."И мы стараемся действовать именно так: максимально деликатно и конструктивно. Тем более, что ситуация в ряде стран, мы видим это, сложная. И видим, к чему приводят действия разного рода провокаторов, тех, кто, прикрываясь свободой слова, оскорбляет чувства верующих, и тех, кто использует это как повод, чтобы оправдать насилие и нетерпимость", - сказал Путин на встрече с представителями религиозных объединений в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20201103/terakty-1582749580.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, день народного единства, владимир путин, в мире