Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201104/putin-1583029110.html
Путин напомнил о сложной межнациональной ситуации в некоторых странах
Путин напомнил о сложной межнациональной ситуации в некоторых странах
Президент РФ Владимир Путин заявил, что межнациональная ситуация в ряде стран мира сложна, и надо сделать все, чтобы избежать конфликтов на национальной почве в РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T15:18
2020-11-04T15:45
россия
день народного единства
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580865194_184:0:2688:1408_1400x0_80_0_0_5c848d63d7d02899a66b2119d41a76a6.jpg
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что межнациональная ситуация в ряде стран мира сложна, и надо сделать все, чтобы избежать конфликтов на национальной почве в России.Он подчеркнул, что для России межнациональный и межрелигиозный мир – основа основ, сфера, которая нуждается в постоянном внимании всех органов власти, гражданского общества, СМИ. По словам президента, работа здесь должна быть тонкой, содержательной и кропотливой."И мы стараемся действовать именно так: максимально деликатно и конструктивно. Тем более, что ситуация в ряде стран, мы видим это, сложная. И видим, к чему приводят действия разного рода провокаторов, тех, кто, прикрываясь свободой слова, оскорбляет чувства верующих, и тех, кто использует это как повод, чтобы оправдать насилие и нетерпимость", - сказал Путин на встрече с представителями религиозных объединений в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20201103/terakty-1582749580.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580865194_52:104:2644:2048_1400x0_80_0_0_9f74b51a4e2a8f0b2405c1924e737fe7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, день народного единства, владимир путин, в мире

Путин напомнил о сложной межнациональной ситуации в некоторых странах

15:18 04.11.2020 (обновлено: 15:45 04.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что межнациональная ситуация в ряде стран мира сложна, и надо сделать все, чтобы избежать конфликтов на национальной почве в России.
Он подчеркнул, что для России межнациональный и межрелигиозный мир – основа основ, сфера, которая нуждается в постоянном внимании всех органов власти, гражданского общества, СМИ. По словам президента, работа здесь должна быть тонкой, содержательной и кропотливой.
"И мы стараемся действовать именно так: максимально деликатно и конструктивно. Тем более, что ситуация в ряде стран, мы видим это, сложная. И видим, к чему приводят действия разного рода провокаторов, тех, кто, прикрываясь свободой слова, оскорбляет чувства верующих, и тех, кто использует это как повод, чтобы оправдать насилие и нетерпимость", - сказал Путин на встрече с представителями религиозных объединений в режиме видеоконференции.
Полицейские заблокировали улицу после теракта в Вене - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
Вчера, 02:18
Теракты в Европе в 2018-2020 годах
 
РоссияДень народного единстваВладимир ПутинВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:50Fox: Байдену для победы на выборах остается выиграть Неваду
00:43Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
23:31Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Новгороде
23:30ОБСЕ заявила о беспрецедентном количестве исков из-за выборов в США
Лента новостейМолния