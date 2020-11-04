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https://ria.ru/20201104/putin-1583028810.html
Путин считает провокаторами тех, кто оскорбляет чувства верующих
Путин считает провокаторами тех, кто оскорбляет чувства верующих
Президент Владимир Путин считает провокаторами тех, кто под прикрытием свободы слова оскорбляет чувства верующих, и тех, кто пользуется этим для оправдания... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T15:17
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россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин считает провокаторами тех, кто под прикрытием свободы слова оскорбляет чувства верующих, и тех, кто пользуется этим для оправдания насилия. На встрече с представителями религиозных объединений, проходившей в режиме видеоконференции, глава государства подчеркнул, что для России межнациональный и межрелигиозный мир — основа основ, сфера, которая нуждается в постоянном внимании всех органов власти, гражданского общества, СМИ. Работа здесь должна быть тонкой, содержательной и кропотливой, отметил он."И мы стараемся действовать именно так: максимально деликатно и конструктивно. Тем более что ситуация в ряде стран, мы видим это, сложная. И видим, к чему приводят действия разного рода провокаторов, тех, кто, прикрываясь свободой слова, оскорбляет чувства верующих, и тех, кто использует это как повод, чтобы оправдать насилие и нетерпимость", — сказал президент.По его словам, результат здесь один — "в обществе, как снежный ком, нарастают конфликты, и они могут тлеть годами и десятилетиями". Глава государства добавил, что нужно делать все возможное, чтобы в принципе исключить подобное развитие событий в России.
https://ria.ru/20201104/prazdnik-1582619062.html
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РИА Новости
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Путин: для нас межрелигиозный мир – это основа основ
Путин: для нас межрелигиозный мир – это основа основ
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россия, владимир путин, общество

Путин считает провокаторами тех, кто оскорбляет чувства верующих

15:17 04.11.2020 (обновлено: 18:18 04.11.2020)
 
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин считает провокаторами тех, кто под прикрытием свободы слова оскорбляет чувства верующих, и тех, кто пользуется этим для оправдания насилия.
На встрече с представителями религиозных объединений, проходившей в режиме видеоконференции, глава государства подчеркнул, что для России межнациональный и межрелигиозный мир — основа основ, сфера, которая нуждается в постоянном внимании всех органов власти, гражданского общества, СМИ. Работа здесь должна быть тонкой, содержательной и кропотливой, отметил он.
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"И мы стараемся действовать именно так: максимально деликатно и конструктивно. Тем более что ситуация в ряде стран, мы видим это, сложная. И видим, к чему приводят действия разного рода провокаторов, тех, кто, прикрываясь свободой слова, оскорбляет чувства верующих, и тех, кто использует это как повод, чтобы оправдать насилие и нетерпимость", — сказал президент.
По его словам, результат здесь один — "в обществе, как снежный ком, нарастают конфликты, и они могут тлеть годами и десятилетиями". Глава государства добавил, что нужно делать все возможное, чтобы в принципе исключить подобное развитие событий в России.
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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