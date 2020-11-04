https://ria.ru/20201104/putin-1583005717.html

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Президент Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве, сообщает телеканал РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T12:28

2020-11-04T12:28

2020-11-04T16:43

дмитрий пожарский

кузьма минин (сухорукий)

владимир путин

москва

общество

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве, сообщает телеканал "Россия 24".Глава государства принял участие в церемонии вместе с представителями молодежных организаций. Затем он немного пообщался с молодыми людьми.Один из них рассказал, что после учебы хотел бы работать в лесном хозяйстве. Президента такой выбор заинтересовал. "Здорово. А почему такой интерес появился к лесному хозяйству? Откуда он взялся? Кто-то у вас из родственников этим занимается?" — спросил президент.Молодой человек ответил, что никто из его родственников в этой сфере не работает, но сам он с детства любит лет, его привлекает общение с природой, забота об окружающей среде.Одна из школьниц рассказала, что родом с Алтая. Путин отметил красоту региона, добавив, что в этом году туристов там было особенно много. Девушка сказала, что сейчас занимается в военном клубе и дальнейшую учебу тоже намерена связать с военным делом — стать связистом. "А куда? В Питер, наверное, например, в Академию связи", — предложил Путин.Девушка ответила, что пока не выбрала вуз, но призналась, что учиться в большом городе не хотела бы. "Сейчас информации много, нужно внимательно просто посмотреть. Вот я то, что знал, в голову пришло, — в Питере академия связи <...> Крупное, хорошее учебное заведение. Но это город большой, пять миллионов 300 тысяч уже", — предупредил Путин с улыбкой.Еще одна девушка приехала из Ростова-на-Дону. "Казачка", — отреагировал президент. Она рассказала, что тоже занимается в военно-патриотическом клубе и готовится к поступлению в вуз. С местом учебы девушка уже определилась — будет поступать в академию ФСБ.Президент поздравил молодых людей с праздником и пожелал им осуществления всех планов. Те попросили президента о совместном фото.Кроме того, глава государства посетил новый Музей археологии Чудова монастыря, который построили на месте демонтированного в 2016 году 14-го корпуса Московского Кремля, а также одним из первых услышал обновленный колокольный звон курантов Спасской башни.День народного единства стал государственным праздником в 2005 году. Его учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Ополченцы штурмом взяли Китай-город 22 октября по юлианскому календарю. По григорианскому это 4 ноября — именно этот день и стал праздничным.

https://ria.ru/20201104/prazdnik-1582619062.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин возлагает цветы к памятнику Минину и Пожарскому Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому 2020-11-04T12:28 true PT0M25S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий пожарский, кузьма минин (сухорукий), владимир путин, москва, общество