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Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Президент Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве, сообщает телеканал РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T12:28
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дмитрий пожарский
кузьма минин (сухорукий)
владимир путин
москва
общество
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве, сообщает телеканал "Россия 24".Глава государства принял участие в церемонии вместе с представителями молодежных организаций. Затем он немного пообщался с молодыми людьми.Один из них рассказал, что после учебы хотел бы работать в лесном хозяйстве. Президента такой выбор заинтересовал. "Здорово. А почему такой интерес появился к лесному хозяйству? Откуда он взялся? Кто-то у вас из родственников этим занимается?" — спросил президент.Молодой человек ответил, что никто из его родственников в этой сфере не работает, но сам он с детства любит лет, его привлекает общение с природой, забота об окружающей среде.Одна из школьниц рассказала, что родом с Алтая. Путин отметил красоту региона, добавив, что в этом году туристов там было особенно много. Девушка сказала, что сейчас занимается в военном клубе и дальнейшую учебу тоже намерена связать с военным делом — стать связистом. "А куда? В Питер, наверное, например, в Академию связи", — предложил Путин.Девушка ответила, что пока не выбрала вуз, но призналась, что учиться в большом городе не хотела бы. "Сейчас информации много, нужно внимательно просто посмотреть. Вот я то, что знал, в голову пришло, — в Питере академия связи &lt;...&gt; Крупное, хорошее учебное заведение. Но это город большой, пять миллионов 300 тысяч уже", — предупредил Путин с улыбкой.Еще одна девушка приехала из Ростова-на-Дону. "Казачка", — отреагировал президент. Она рассказала, что тоже занимается в военно-патриотическом клубе и готовится к поступлению в вуз. С местом учебы девушка уже определилась — будет поступать в академию ФСБ.Президент поздравил молодых людей с праздником и пожелал им осуществления всех планов. Те попросили президента о совместном фото.Кроме того, глава государства посетил новый Музей археологии Чудова монастыря, который построили на месте демонтированного в 2016 году 14-го корпуса Московского Кремля, а также одним из первых услышал обновленный колокольный звон курантов Спасской башни.День народного единства стал государственным праздником в 2005 году. Его учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Ополченцы штурмом взяли Китай-город 22 октября по юлианскому календарю. По григорианскому это 4 ноября — именно этот день и стал праздничным.
https://ria.ru/20201104/prazdnik-1582619062.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Путин возлагает цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
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дмитрий пожарский, кузьма минин (сухорукий), владимир путин, москва, общество

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

12:28 04.11.2020 (обновлено: 16:43 04.11.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве, сообщает телеканал "Россия 24".
Глава государства принял участие в церемонии вместе с представителями молодежных организаций. Затем он немного пообщался с молодыми людьми.
Один из них рассказал, что после учебы хотел бы работать в лесном хозяйстве. Президента такой выбор заинтересовал. "Здорово. А почему такой интерес появился к лесному хозяйству? Откуда он взялся? Кто-то у вас из родственников этим занимается?" — спросил президент.
Молодой человек ответил, что никто из его родственников в этой сфере не работает, но сам он с детства любит лет, его привлекает общение с природой, забота об окружающей среде.
Как в России отметили День народного единства
© РИА Новости / Алексей Никольский

День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается 4 ноября.

Президент РФ Владимир Путин вместе с представителями молодежных организаций слушают обновленный звон колоколов на Спасской башне Кремля
1 из 9

День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается 4 ноября.

© РИА Новости / Алексей Никольский
© РИА Новости / Роман Владимиров

Его учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Колокол, подаренный президентом РФ Владимиром Путиным для восстановленной в нижегородском кремле колокольни Спасо-Преображенского собора на церемонии освящения в День народного единства
2 из 9

Его учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

© РИА Новости / Роман Владимиров
© РИА Новости / Роман Владимиров

В Нижнем Новгороде подготовили ряд инсталляций, рассказывающих об истории праздника.

Девушки у инсталляции, составленной из нескольких тысяч портретов жителей Нижнего Новгорода, в виде картины Константина Маковского Воззвание Минина к народу, установленной в честь Дня народного единства на центральной площади у памятника Козьме Минину
3 из 9

В Нижнем Новгороде подготовили ряд инсталляций, рассказывающих об истории праздника.

© РИА Новости / Роман Владимиров
© РИА Новости / Алексей Никольский

Президент Владимир Путин осмотрел Музей археологии Чудова монастыря, появившийся в результате раскопок на территории Московского Кремля.

Президент РФ Владимир Путин во время экскурсии по новому Музею археологии Чудова монастыря
4 из 9

Президент Владимир Путин осмотрел Музей археологии Чудова монастыря, появившийся в результате раскопок на территории Московского Кремля.

© РИА Новости / Алексей Никольский
© РИА Новости / Сергей Пивоваров

В организации праздника участвуют множество волонтеров и общественных организаций.

Волонтеры раздают флажки в цветах триколора в рамках общероссийской акции Мы вместе в День народного единства в парке Левобережный в Ростове-на-Дону
5 из 9

В организации праздника участвуют множество волонтеров и общественных организаций.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
© РИА Новости / Алексей Никольский

Путин также встретился с представителями молодежных организаций и послушал бой обновленных курантов.

Президент РФ Владимир Путин общается с представителями молодежных организаций после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в рамках мероприятий, посвящённых Дню народного единства
6 из 9

Путин также встретился с представителями молодежных организаций и послушал бой обновленных курантов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
© РИА Новости / Алексей Никольский

На Красной площади возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому.

Представители молодежных организаций на церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в рамках мероприятий, посвящённых Дню народного единства
7 из 9

На Красной площади возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому.

© РИА Новости / Алексей Никольский
© РИА Новости / Виталий Тимкив

В День народного единства по всей территории России проводятся акции, шествия и концерты.

Торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации казаками почётного караула Кубанского казачьего войска в День народного единства на главной городской площади в Краснодаре
8 из 9

В День народного единства по всей территории России проводятся акции, шествия и концерты.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Павел Лисицын

В 2020 году из-за эпидемиологической ситуации в стране большинство мероприятий пройдет в онлайн-формате.

Волонтеры раздают защитные маски с символикой Дня народного единства в рамках общероссийской акции Мы вместе возле станции метро Площадь 1905 года в Екатеринбурге
9 из 9

В 2020 году из-за эпидемиологической ситуации в стране большинство мероприятий пройдет в онлайн-формате.

© РИА Новости / Павел Лисицын
1 из 9

День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается 4 ноября.

© РИА Новости / Алексей Никольский
2 из 9

Его учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

© РИА Новости / Роман Владимиров
3 из 9

В Нижнем Новгороде подготовили ряд инсталляций, рассказывающих об истории праздника.

© РИА Новости / Роман Владимиров
4 из 9

Президент Владимир Путин осмотрел Музей археологии Чудова монастыря, появившийся в результате раскопок на территории Московского Кремля.

© РИА Новости / Алексей Никольский
5 из 9

В организации праздника участвуют множество волонтеров и общественных организаций.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
6 из 9

Путин также встретился с представителями молодежных организаций и послушал бой обновленных курантов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
7 из 9

На Красной площади возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому.

© РИА Новости / Алексей Никольский
8 из 9

В День народного единства по всей территории России проводятся акции, шествия и концерты.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
9 из 9

В 2020 году из-за эпидемиологической ситуации в стране большинство мероприятий пройдет в онлайн-формате.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Одна из школьниц рассказала, что родом с Алтая. Путин отметил красоту региона, добавив, что в этом году туристов там было особенно много. Девушка сказала, что сейчас занимается в военном клубе и дальнейшую учебу тоже намерена связать с военным делом — стать связистом. "А куда? В Питер, наверное, например, в Академию связи", — предложил Путин.
Девушка ответила, что пока не выбрала вуз, но призналась, что учиться в большом городе не хотела бы. "Сейчас информации много, нужно внимательно просто посмотреть. Вот я то, что знал, в голову пришло, — в Питере академия связи <...> Крупное, хорошее учебное заведение. Но это город большой, пять миллионов 300 тысяч уже", — предупредил Путин с улыбкой.
Еще одна девушка приехала из Ростова-на-Дону. "Казачка", — отреагировал президент. Она рассказала, что тоже занимается в военно-патриотическом клубе и готовится к поступлению в вуз. С местом учебы девушка уже определилась — будет поступать в академию ФСБ.
Президент поздравил молодых людей с праздником и пожелал им осуществления всех планов. Те попросили президента о совместном фото.
Участники акции Флаг моего государства, посвященного Дню народного единства в Севастополе - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
02:32
День народного единства в России
Кроме того, глава государства посетил новый Музей археологии Чудова монастыря, который построили на месте демонтированного в 2016 году 14-го корпуса Московского Кремля, а также одним из первых услышал обновленный колокольный звон курантов Спасской башни.
День народного единства стал государственным праздником в 2005 году. Его учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
Ополченцы штурмом взяли Китай-город 22 октября по юлианскому календарю. По григорианскому это 4 ноября — именно этот день и стал праздничным.
 
Дмитрий ПожарскийКузьма Минин (Сухорукий)Владимир ПутинМоскваОбщество
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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