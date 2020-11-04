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Жители Пуэрто-Рико проголосовали за то, чтобы остров стал штатом США
Жители Пуэрто-Рико проголосовали за то, чтобы остров стал штатом США
Больше половины жителей острова Пуэрто-Рико в очередной раз проголосовали за то, чтобы он получил статус 51 штата США, сообщает в среду телеканал ABC News. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T15:17
2020-11-04T15:17
сша
пуэрто-рико
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Больше половины жителей острова Пуэрто-Рико в очередной раз проголосовали за то, чтобы он получил статус 51 штата США, сообщает в среду телеканал ABC News.По итогам подсчета 95% голосов, за это высказались 52% избирателей. Однако это волеизъявление не имеет юридической силы, потому что окончательно решение должен принимать конгресс Соединенных Штатов.Пуэрто-Рико признана территорией США с 1898 года. Жители страны являются гражданами США, однако они не могут голосовать на выборах президента и имеют только одного представителя с ограниченным правом голоса в конгрессе США.Жители Пуэрто-Рико уже не в первый раз определяют на референдуме политический статус острова. Последний раз они проголосовали за вхождение в состав США в качестве 51 штата в 2017 году. Однако Минюст США не поддержал проведение голосования в конгрессе.
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сша, пуэрто-рико, в мире

Жители Пуэрто-Рико проголосовали за то, чтобы остров стал штатом США

15:17 04.11.2020
 
© Фото : U.S. National Park ServiceВид на город Сан-Хуан с воздуха, Пуэрто-Рико
Вид на город Сан-Хуан с воздуха, Пуэрто-Рико - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© Фото : U.S. National Park Service
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Больше половины жителей острова Пуэрто-Рико в очередной раз проголосовали за то, чтобы он получил статус 51 штата США, сообщает в среду телеканал ABC News.
По итогам подсчета 95% голосов, за это высказались 52% избирателей. Однако это волеизъявление не имеет юридической силы, потому что окончательно решение должен принимать конгресс Соединенных Штатов.
Пуэрто-Рико признана территорией США с 1898 года. Жители страны являются гражданами США, однако они не могут голосовать на выборах президента и имеют только одного представителя с ограниченным правом голоса в конгрессе США.
Жители Пуэрто-Рико уже не в первый раз определяют на референдуме политический статус острова. Последний раз они проголосовали за вхождение в состав США в качестве 51 штата в 2017 году. Однако Минюст США не поддержал проведение голосования в конгрессе.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
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23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
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23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
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