https://ria.ru/20201104/puerto-riko-1583028904.html
Жители Пуэрто-Рико проголосовали за то, чтобы остров стал штатом США
Жители Пуэрто-Рико проголосовали за то, чтобы остров стал штатом США
Больше половины жителей острова Пуэрто-Рико в очередной раз проголосовали за то, чтобы он получил статус 51 штата США, сообщает в среду телеканал ABC News. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T15:17
2020-11-04T15:17
2020-11-04T15:17
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Больше половины жителей острова Пуэрто-Рико в очередной раз проголосовали за то, чтобы он получил статус 51 штата США, сообщает в среду телеканал ABC News.По итогам подсчета 95% голосов, за это высказались 52% избирателей. Однако это волеизъявление не имеет юридической силы, потому что окончательно решение должен принимать конгресс Соединенных Штатов.Пуэрто-Рико признана территорией США с 1898 года. Жители страны являются гражданами США, однако они не могут голосовать на выборах президента и имеют только одного представителя с ограниченным правом голоса в конгрессе США.Жители Пуэрто-Рико уже не в первый раз определяют на референдуме политический статус острова. Последний раз они проголосовали за вхождение в состав США в качестве 51 штата в 2017 году. Однако Минюст США не поддержал проведение голосования в конгрессе.
https://ria.ru/20201104/griby-1583025112.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, пуэрто-рико, в мире