https://ria.ru/20201104/proverka-1583019670.html

Полиция начала проверку по заявлению об избиении журналиста "Коммерсанта"

Полиция начала проверку по заявлению об избиении журналиста "Коммерсанта"

Полиция начала проверку по факту избиения мужчины на Кутузовском проспекте, подтвердили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T14:10

2020-11-04T14:10

2020-11-04T14:10

коммерсантъ

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Полиция начала проверку по факту избиения мужчины на Кутузовском проспекте, подтвердили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Как пояснил агентству источник в правоохранительных органов, речь идет о происшествии с фотокорреспондентом издания "Коммерсант" Анатолием Ждановым."Третьего ноября в отдел МВД России по району Дорогомиловский Западного административного округа обратился мужчина с заявлением о причинении ему телесных повреждений. По данному факту проводится проверку", - сказал собеседник агентства в главке МВД.Ранее на сайте издания сообщалось, что Жданов был избит в Москве неизвестными "в форме сотрудников ЧОП" при попытке заснять витрины обменных пунктов с курсами валют. Нападавшие потребовали от корреспондента показать фотографии, а после того, как тот отказался, начали его избивать.В среду Жданов подтвердил РИА Новости, что написал заявление в полицию по поводу случившегося с ним, но рассказал агентству, что не намерен требовать компенсации вреда от напавших. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил РИА Новости, что юристы организации окажут любую правовую помощь Жданову в связи с данным происшествием.

https://ria.ru/20201103/strelba-1582757682.html

https://ria.ru/20201103/markiv-1582917789.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коммерсантъ, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия