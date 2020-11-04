Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201104/proverka-1583019670.html
Полиция начала проверку по заявлению об избиении журналиста "Коммерсанта"
Полиция начала проверку по заявлению об избиении журналиста "Коммерсанта"
Полиция начала проверку по факту избиения мужчины на Кутузовском проспекте, подтвердили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T14:10
2020-11-04T14:10
коммерсантъ
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1400x0_80_0_0_02f27143bde43c9241bb75f88285b4bc.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Полиция начала проверку по факту избиения мужчины на Кутузовском проспекте, подтвердили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Как пояснил агентству источник в правоохранительных органов, речь идет о происшествии с фотокорреспондентом издания "Коммерсант" Анатолием Ждановым."Третьего ноября в отдел МВД России по району Дорогомиловский Западного административного округа обратился мужчина с заявлением о причинении ему телесных повреждений. По данному факту проводится проверку", - сказал собеседник агентства в главке МВД.Ранее на сайте издания сообщалось, что Жданов был избит в Москве неизвестными "в форме сотрудников ЧОП" при попытке заснять витрины обменных пунктов с курсами валют. Нападавшие потребовали от корреспондента показать фотографии, а после того, как тот отказался, начали его избивать.В среду Жданов подтвердил РИА Новости, что написал заявление в полицию по поводу случившегося с ним, но рассказал агентству, что не намерен требовать компенсации вреда от напавших. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил РИА Новости, что юристы организации окажут любую правовую помощь Жданову в связи с данным происшествием.
https://ria.ru/20201103/strelba-1582757682.html
https://ria.ru/20201103/markiv-1582917789.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1400x0_80_0_0_72ed7a2ca6b795003cd4e807996d3539.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коммерсантъ, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия

Полиция начала проверку по заявлению об избиении журналиста "Коммерсанта"

14:10 04.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Полиция начала проверку по факту избиения мужчины на Кутузовском проспекте, подтвердили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Как пояснил агентству источник в правоохранительных органов, речь идет о происшествии с фотокорреспондентом издания "Коммерсант" Анатолием Ждановым.
Кадры отеля в Вашингтоне, около которого велась стрельба - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
Вчера, 06:12
В Вашингтоне обстреляли отель, где живут российские журналисты
"Третьего ноября в отдел МВД России по району Дорогомиловский Западного административного округа обратился мужчина с заявлением о причинении ему телесных повреждений. По данному факту проводится проверку", - сказал собеседник агентства в главке МВД.
Ранее на сайте издания сообщалось, что Жданов был избит в Москве неизвестными "в форме сотрудников ЧОП" при попытке заснять витрины обменных пунктов с курсами валют. Нападавшие потребовали от корреспондента показать фотографии, а после того, как тот отказался, начали его избивать.
В среду Жданов подтвердил РИА Новости, что написал заявление в полицию по поводу случившегося с ним, но рассказал агентству, что не намерен требовать компенсации вреда от напавших. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил РИА Новости, что юристы организации окажут любую правовую помощь Жданову в связи с данным происшествием.
Задержание украинского военнослужащего Виталия Маркова в Италии - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
Вчера, 22:17
В Италии оправдали обвиняемого в убийстве журналиста в Донбассе
 
КоммерсантъМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:50Fox: Байдену для победы на выборах остается выиграть Неваду
00:43Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
23:31Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Новгороде
23:30ОБСЕ заявила о беспрецедентном количестве исков из-за выборов в США
Лента новостейМолния