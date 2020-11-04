https://ria.ru/20201104/proval-1583059541.html

В Австрии заявили о провале коммуникации по делу о теракте в Вене

В Австрии заявили о провале коммуникации по делу о теракте в Вене

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер, комментируя обвинения в адрес министерства в том, что оно вовремя не предоставило минюсту сведения о намерении боевика купить... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T19:03

2020-11-04T19:03

2020-11-04T19:03

теракт в вене

мвд австрии

австрия

словакия

вена

в мире

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ВЕНА, 4 ноя - РИА Новости. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер, комментируя обвинения в адрес министерства в том, что оно вовремя не предоставило минюсту сведения о намерении боевика купить боеприпасы в Словакии, заявил о провале коммуникации.Ранее пресс-секретарь прокуратуры Вены Нина Буссек заявила, что прокуратура лишь в ночь теракта узнала об имевшей место в июле попытке венского террориста купить боеприпасы в Словакии. По ее словам, до этого ведомство не получало соответствующей информации.В свою очередь генеральный директор по общественной безопасности Франц Руф сообщил, что австрийские спецслужбы получили эту информацию в июле 2020 года.В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки "Исламское государство"*.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20201103/pogibshie-1582876139.html

https://ria.ru/20201103/politsiya-1582876791.html

австрия

словакия

вена

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, мвд австрии, австрия, словакия, вена, в мире