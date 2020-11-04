https://ria.ru/20201104/protesty-v-vashingtone-1583040720.html

Выборы в США: протестующие прошли по улицам Вашингтона

Выборы в США: протестующие прошли по улицам Вашингтона

Протестующие прошли по улицам Вашингтона после закрытия избирательных участков.

2020-11-04T16:46

2020-11-04T16:46

2020-11-04T16:55

джозеф "бо" байден

дональд трамп

сша

видео

в мире

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Организаторы шествия призвали избирателей выступить против действующего президента Дональда Трампа и поддержать демократические устои государства. Третьего ноября в США прошли 59-е выборы президента. Основные кандидаты на место главы государства — представитель Республиканской партии, действующий президент Дональд Трамп и представитель Демократической партии Джозеф Байден.

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Выборы в США: протестующие прошли по улицам Вашингтона Протестующие прошли по улицам Вашингтона после закрытия избирательных участков. Организаторы шествия призвали избирателей выступить против действующего президента Дональда Трампа и поддержать демократические устои государства. 3 ноября в США прошли 59-е выборы президента. Основные кандидаты на место главы государства — представитель Республиканской партии, действующий президент Дональд Трамп и представитель Демократической партии Джозеф Байден. 2020-11-04T16:46 true PT0M41S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, джозеф "бо" байден, дональд трамп, сша, видео, в мире