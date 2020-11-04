https://ria.ru/20201104/protesty-v-vashingtone-1583040720.html
Выборы в США: протестующие прошли по улицам Вашингтона
Выборы в США: протестующие прошли по улицам Вашингтона
Протестующие прошли по улицам Вашингтона после закрытия избирательных участков.
2020-11-04T16:46
2020-11-04T16:46
2020-11-04T16:55
джозеф "бо" байден
дональд трамп
сша
видео
в мире
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Организаторы шествия призвали избирателей выступить против действующего президента Дональда Трампа и поддержать демократические устои государства. Третьего ноября в США прошли 59-е выборы президента. Основные кандидаты на место главы государства — представитель Республиканской партии, действующий президент Дональд Трамп и представитель Демократической партии Джозеф Байден.
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Выборы в США: протестующие прошли по улицам Вашингтона
Протестующие прошли по улицам Вашингтона после закрытия избирательных участков. Организаторы шествия призвали избирателей выступить против действующего президента Дональда Трампа и поддержать демократические устои государства. 3 ноября в США прошли 59-е выборы президента. Основные кандидаты на место главы государства — представитель Республиканской партии, действующий президент Дональд Трамп и представитель Демократической партии Джозеф Байден.
2020-11-04T16:46
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PT0M41S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, джозеф "бо" байден, дональд трамп, сша, видео, в мире
Выборы в США: протестующие прошли по улицам Вашингтона
16:46 04.11.2020 (обновлено: 16:55 04.11.2020)
Протестующие прошли по улицам Вашингтона после закрытия избирательных участков.