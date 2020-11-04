В Лос-Анджелесе задержали около 40 протестующих
10:45 04.11.2020 (обновлено: 12:14 04.11.2020)
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Полиция Лос-Анджелеса в ночь выборов задержала около 40 человек, которые блокировали железнодорожные пути и отказывались расходиться.
"Примерно 30 человек были оштрафованы за нахождение на перекрестке. Примерно 40 человек были задержаны за блокирование железнодорожных путей и отказ разойтись после того, как было объявлено о незаконном собрании. Это предварительная информация, она может измениться", — сообщается в Twitter-аккаунте полиции.
Due to a large and unruly crowd, the LAPD has declared an unlawful assembly & issued a dispersal order at 18th Street & Figueroa. At this time, anyone in the area is to leave immediately and follow all orders from any police officer. This area is now closed. pic.twitter.com/Wj6ztlFIPJ— LAPD HQ (@LAPDHQ) November 4, 2020
По данным издания The Hollywood Reporter, толпа осталась после мероприятия движения Black Lives Matter, связанного с выборами. Как сообщала газета Los Angeles Times, люди отказывались разойтись, несколько протестующих кидали в сторону полицейских бутылки с водой.
Ранее в районе Беверли-Хиллс шли демонстрации сторонников Трампа.
В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Последние расчеты Fox дают Байдену 238 выборщиков, Трампу — 213 (для победы нужно 270).
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Two buses with dozens of detained people are driving away. #ElectionNight #LosAngeles pic.twitter.com/AuZZCbYwq4— Andrew J. Campa (@campadrenews) November 4, 2020