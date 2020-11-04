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В Лос-Анджелесе задержали около 40 протестующих

В Лос-Анджелесе задержали около 40 протестующих

Полиция Лос-Анджелеса в ночь выборов задержала около 40 человек, которые блокировали железнодорожные пути и отказывались расходиться. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T10:45

2020-11-04T10:45

2020-11-04T12:14

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джо байден

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выборы президента сша — 2020

лос-анджелес

в мире

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Полиция Лос-Анджелеса в ночь выборов задержала около 40 человек, которые блокировали железнодорожные пути и отказывались расходиться."Примерно 30 человек были оштрафованы за нахождение на перекрестке. Примерно 40 человек были задержаны за блокирование железнодорожных путей и отказ разойтись после того, как было объявлено о незаконном собрании. Это предварительная информация, она может измениться", — сообщается в Twitter-аккаунте полиции.По данным издания The Hollywood Reporter, толпа осталась после мероприятия движения Black Lives Matter, связанного с выборами. Как сообщала газета Los Angeles Times, люди отказывались разойтись, несколько протестующих кидали в сторону полицейских бутылки с водой.Ранее в районе Беверли-Хиллс шли демонстрации сторонников Трампа. В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Последние расчеты Fox дают Байдену 238 выборщиков, Трампу — 213 (для победы нужно 270).Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

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лос-анджелес

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, лос-анджелес, в мире