https://ria.ru/20201104/protesty-1582985867.html
Политолог оценил вероятность вооруженных протестов после выборов в США
Политолог оценил вероятность вооруженных протестов после выборов в США
Претендующий на второй срок президент США Дональд Трамп в случае победы Джо Байдена может не признать поражение, заявил РИА Новости специалист по международной... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T10:15
2020-11-04T10:15
2020-11-04T10:15
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ТОКИО, 4 ноя - РИА Новости, Ксения Нака. Претендующий на второй срок президент США Дональд Трамп в случае победы Джо Байдена может не признать поражение, заявил РИА Новости специалист по международной политике, профессор университета Мэйдзи Гакуин Такао Такахара.Это вызывает обеспокоенность у эксперта."Американское общество – общество, где разрешено оружие. На этих выборах многие люди покупают оружие. Я очень надеюсь на мудрость и американцев, на то, что не будет вооруженных протестов. Думаю, что большинство американцев очень беспокоятся из-за этого, чтобы сторонники двух кандидатов не стали в вооруженную конфронтацию", - сказал политолог."Многие испытывают опасения, что ситуация может перерасти в гражданскую войну. Но это и может оказаться сдерживающим фактором. В обществе много оружия, и это страшно. Американцы должны задействовать технику сосуществования. Самое страшное в вооруженном столкновении то, что теряется контроль. Армия до января подчиняется Трампу, и есть возможность, что он захочет использовать армию для подавления протестов. Я очень надеюсь на мудрость и здравый смысл американского народа", - добавил он.Ученый считает, что сейчас победа кандидата в отдельном ключевом штате не может служить маркером победы на выборах в целом. Например, победа во Флориде, про которую говорят, что нет в истории президента, проигравшего в этом штате, еще не означает победы в конце гонки."Даже победа во Флориде не означает победы на выборах. Есть Техас, есть Пенсильвания, есть Аризона. Также и победа в Техасе не гарантирует победу на финише гонки", - считает эксперт.
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, сша, в мире
ТОКИО, 4 ноя - РИА Новости, Ксения Нака.
Претендующий на второй срок президент США Дональд Трамп
в случае победы Джо Байдена может не признать поражение, заявил РИА Новости специалист по международной политике, профессор университета Мэйдзи Гакуин Такао Такахара.
Это вызывает обеспокоенность у эксперта.
"Американское общество – общество, где разрешено оружие. На этих выборах многие люди покупают оружие. Я очень надеюсь на мудрость и американцев, на то, что не будет вооруженных протестов. Думаю, что большинство американцев очень беспокоятся из-за этого, чтобы сторонники двух кандидатов не стали в вооруженную конфронтацию", - сказал политолог.
"Многие испытывают опасения, что ситуация может перерасти в гражданскую войну. Но это и может оказаться сдерживающим фактором. В обществе много оружия, и это страшно. Американцы должны задействовать технику сосуществования. Самое страшное в вооруженном столкновении то, что теряется контроль. Армия до января подчиняется Трампу, и есть возможность, что он захочет использовать армию для подавления протестов. Я очень надеюсь на мудрость и здравый смысл американского народа", - добавил он.
Ученый считает, что сейчас победа кандидата в отдельном ключевом штате не может служить маркером победы на выборах в целом. Например, победа во Флориде, про которую говорят, что нет в истории президента, проигравшего в этом штате, еще не означает победы в конце гонки.
"Даже победа во Флориде не означает победы на выборах. Есть Техас, есть Пенсильвания, есть Аризона. Также и победа в Техасе не гарантирует победу на финише гонки", - считает эксперт.