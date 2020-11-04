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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/protesty-1582985867.html
Политолог оценил вероятность вооруженных протестов после выборов в США
Политолог оценил вероятность вооруженных протестов после выборов в США
Претендующий на второй срок президент США Дональд Трамп в случае победы Джо Байдена может не признать поражение, заявил РИА Новости специалист по международной... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T10:15
2020-11-04T10:15
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ТОКИО, 4 ноя - РИА Новости, Ксения Нака. Претендующий на второй срок президент США Дональд Трамп в случае победы Джо Байдена может не признать поражение, заявил РИА Новости специалист по международной политике, профессор университета Мэйдзи Гакуин Такао Такахара.Это вызывает обеспокоенность у эксперта."Американское общество – общество, где разрешено оружие. На этих выборах многие люди покупают оружие. Я очень надеюсь на мудрость и американцев, на то, что не будет вооруженных протестов. Думаю, что большинство американцев очень беспокоятся из-за этого, чтобы сторонники двух кандидатов не стали в вооруженную конфронтацию", - сказал политолог."Многие испытывают опасения, что ситуация может перерасти в гражданскую войну. Но это и может оказаться сдерживающим фактором. В обществе много оружия, и это страшно. Американцы должны задействовать технику сосуществования. Самое страшное в вооруженном столкновении то, что теряется контроль. Армия до января подчиняется Трампу, и есть возможность, что он захочет использовать армию для подавления протестов. Я очень надеюсь на мудрость и здравый смысл американского народа", - добавил он.Ученый считает, что сейчас победа кандидата в отдельном ключевом штате не может служить маркером победы на выборах в целом. Например, победа во Флориде, про которую говорят, что нет в истории президента, проигравшего в этом штате, еще не означает победы в конце гонки."Даже победа во Флориде не означает победы на выборах. Есть Техас, есть Пенсильвания, есть Аризона. Также и победа в Техасе не гарантирует победу на финише гонки", - считает эксперт.
сша
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Политолог оценил вероятность вооруженных протестов после выборов в США

10:15 04.11.2020
 
© REUTERS / Mike BlakeЭкран с предварительными итогами голосования на президентских выборах в Сан-Диего, США
Экран с предварительными итогами голосования на президентских выборах в Сан-Диего, США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© REUTERS / Mike Blake
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ТОКИО, 4 ноя - РИА Новости, Ксения Нака. Претендующий на второй срок президент США Дональд Трамп в случае победы Джо Байдена может не признать поражение, заявил РИА Новости специалист по международной политике, профессор университета Мэйдзи Гакуин Такао Такахара.
Это вызывает обеспокоенность у эксперта.
"Американское общество – общество, где разрешено оружие. На этих выборах многие люди покупают оружие. Я очень надеюсь на мудрость и американцев, на то, что не будет вооруженных протестов. Думаю, что большинство американцев очень беспокоятся из-за этого, чтобы сторонники двух кандидатов не стали в вооруженную конфронтацию", - сказал политолог.
"Многие испытывают опасения, что ситуация может перерасти в гражданскую войну. Но это и может оказаться сдерживающим фактором. В обществе много оружия, и это страшно. Американцы должны задействовать технику сосуществования. Самое страшное в вооруженном столкновении то, что теряется контроль. Армия до января подчиняется Трампу, и есть возможность, что он захочет использовать армию для подавления протестов. Я очень надеюсь на мудрость и здравый смысл американского народа", - добавил он.
Ученый считает, что сейчас победа кандидата в отдельном ключевом штате не может служить маркером победы на выборах в целом. Например, победа во Флориде, про которую говорят, что нет в истории президента, проигравшего в этом штате, еще не означает победы в конце гонки.
"Даже победа во Флориде не означает победы на выборах. Есть Техас, есть Пенсильвания, есть Аризона. Также и победа в Техасе не гарантирует победу на финише гонки", - считает эксперт.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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00:43Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
23:31Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Новгороде
23:30ОБСЕ заявила о беспрецедентном количестве исков из-за выборов в США
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