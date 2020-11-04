https://ria.ru/20201104/protesty-1582985867.html

Политолог оценил вероятность вооруженных протестов после выборов в США

Политолог оценил вероятность вооруженных протестов после выборов в США

Претендующий на второй срок президент США Дональд Трамп в случае победы Джо Байдена может не признать поражение, заявил РИА Новости специалист по международной... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T10:15

2020-11-04T10:15

2020-11-04T10:15

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582967063_0:4:3221:1816_1400x0_80_0_0_5aaa2ddd23d0dc6d4f39aac3d26555fd.jpg

ТОКИО, 4 ноя - РИА Новости, Ксения Нака. Претендующий на второй срок президент США Дональд Трамп в случае победы Джо Байдена может не признать поражение, заявил РИА Новости специалист по международной политике, профессор университета Мэйдзи Гакуин Такао Такахара.Это вызывает обеспокоенность у эксперта."Американское общество – общество, где разрешено оружие. На этих выборах многие люди покупают оружие. Я очень надеюсь на мудрость и американцев, на то, что не будет вооруженных протестов. Думаю, что большинство американцев очень беспокоятся из-за этого, чтобы сторонники двух кандидатов не стали в вооруженную конфронтацию", - сказал политолог."Многие испытывают опасения, что ситуация может перерасти в гражданскую войну. Но это и может оказаться сдерживающим фактором. В обществе много оружия, и это страшно. Американцы должны задействовать технику сосуществования. Самое страшное в вооруженном столкновении то, что теряется контроль. Армия до января подчиняется Трампу, и есть возможность, что он захочет использовать армию для подавления протестов. Я очень надеюсь на мудрость и здравый смысл американского народа", - добавил он.Ученый считает, что сейчас победа кандидата в отдельном ключевом штате не может служить маркером победы на выборах в целом. Например, победа во Флориде, про которую говорят, что нет в истории президента, проигравшего в этом штате, еще не означает победы в конце гонки."Даже победа во Флориде не означает победы на выборах. Есть Техас, есть Пенсильвания, есть Аризона. Также и победа в Техасе не гарантирует победу на финише гонки", - считает эксперт.

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире