https://ria.ru/20201104/protestuyuschie-1582962106.html

Протестующие в Нью-Йорке потребовали отставки Трампа

Протестующие в Нью-Йорке потребовали отставки Трампа

Группа протестующих в центре Нью-Йорка потребовала отставки президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса, за демонстрантами наблюдает... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T06:46

2020-11-04T06:46

2020-11-04T07:17

выборы президента сша — 2020

майк пенс

дональд трамп

сша

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 4 ноя - РИА Новости. Группа протестующих в центре Нью-Йорка потребовала отставки президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса, за демонстрантами наблюдает полицейский вертолет, передает корреспондент РИА Новости.Группа протестующих, обнаруженная корреспондентом РИА Новости, находится в районе парка Юнион-сквер. Несколько десятков человек скандируют речевки против Трампа.Слышатся возгласы: "К черту Трампа", "Нет фашистским США", "Трамп крадет наши выборы", "Трамп не мой президент", "Трамп, Пенс, уходите сейчас".В толпе видны транспаранты "Black Lives Matter".В целом ситуация в Нью-Йорке спокойная. На улицах наблюдаются усиленные патрули полиции. Ряд зданий огорожены железным забором. В частности небоскреб Trump Tower на Пятой авеню огражден двойным забором.Ситуация на Таймс-сквер также спокойная. Небольшая группа людей наблюдает за подсчетом голосов на большом экране.В США 3 ноября проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/vybory-1582955233.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры из Нью-Йорка: люди призывают Трампа и Пенса уйти В Нью-Йорке уже призывают Трампа и Пенса уйти. Небольшая группа людей протестует у парка Юнион-сквер, среди них сторонники движения Black Lives Matter. В целом ситуация в центре города спокойная. На улицах наблюдаются усиленные патрули полиции, многие здания огорожены железными заборами – в частности, Trump Tower. 2020-11-04T06:46 true PT0M25S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк пенс, дональд трамп, сша, в мире