https://ria.ru/20201104/pribor-1582951181.html
В МЧС рассказали, какой прибор спасет при пожаре в доме
В МЧС рассказали, какой прибор спасет при пожаре в доме
Установка дымовых извещателей поможет защитить квартиру от пожара, а в большом загородном доме лучше устанавливать систему автоматической пожарной сигнализации, РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T04:45
2020-11-04T04:45
2020-11-04T04:45
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Установка дымовых извещателей поможет защитить квартиру от пожара, а в большом загородном доме лучше устанавливать систему автоматической пожарной сигнализации, рассказал РИА Новости главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУМЧС России по Москве Антон Гладилин.По словам Гладилина, дымовой извещатель - это небольшое устройство, которое реагирует на слабое задымление в помещении и выдаёт очень громкий звук и световую индикацию. Его задачей является сообщить о возникшем пожаре. Дымовой извещатель срабатывает как на дым от пожара, от пригоревшего пирога, так и на пар, исходящий из кастрюли, и даже на пыль во время ремонтных работ. Все зависит от концентрации (плотности) дыма или пара. Дымовой извещатель не может квалифицировать природу задымления."Дымовые извещатели устанавливаются в каждом помещении. Если говорить про кухню, то над газовой или электрической плитой, их устанавливать не рекомендуется. Дымовые извещатели работают круглосуточно, так как пожар может произойти в любое время суток", - добавил он.Автоматическая пожарная сигнализация при срабатывании включает не только систему оповещения людей о пожаре. Она при задымлении также направляет сигнал или специально организованной для этого диспетчерской службе, или службе безопасности объекта. Кроме того, при ее срабатывании включаются системы дымоудаления и пожаротушения, если объект защиты такими системами оборудован."Что касается автоматической пожарной сигнализации, что здесь поднимается вопрос правильности установки такой системы, её своевременного обслуживания", - добавил Гладилин.
https://ria.ru/20201028/pozhar-1581860235.html
россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости.
Установка дымовых извещателей поможет защитить квартиру от пожара, а в большом загородном доме лучше устанавливать систему автоматической пожарной сигнализации, рассказал РИА Новости главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУМЧС России по Москве
Антон Гладилин.
"Если мы говорим безопасности в собственной квартире, то единственный способ своевременно узнать о пожаре и эвакуироваться – это установка дополнительных дымовых извещателей. Здесь лучше всего подойдёт автономный дымовой пожарный извещатель или, как его ещё называют, "датчик дыма"... Если говорить о защите, к примеру, большого загородного дома, то можно установить систему автоматической пожарной сигнализации", - сказал он.
По словам Гладилина, дымовой извещатель - это небольшое устройство, которое реагирует на слабое задымление в помещении и выдаёт очень громкий звук и световую индикацию. Его задачей является сообщить о возникшем пожаре. Дымовой извещатель срабатывает как на дым от пожара, от пригоревшего пирога, так и на пар, исходящий из кастрюли, и даже на пыль во время ремонтных работ. Все зависит от концентрации (плотности) дыма или пара. Дымовой извещатель не может квалифицировать природу задымления.
"Дымовые извещатели устанавливаются в каждом помещении. Если говорить про кухню, то над газовой или электрической плитой, их устанавливать не рекомендуется. Дымовые извещатели работают круглосуточно, так как пожар может произойти в любое время суток", - добавил он.
Автоматическая пожарная сигнализация при срабатывании включает не только систему оповещения людей о пожаре. Она при задымлении также направляет сигнал или специально организованной для этого диспетчерской службе, или службе безопасности объекта. Кроме того, при ее срабатывании включаются системы дымоудаления и пожаротушения, если объект защиты такими системами оборудован.
"Что касается автоматической пожарной сигнализации, что здесь поднимается вопрос правильности установки такой системы, её своевременного обслуживания", - добавил Гладилин.