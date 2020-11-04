https://ria.ru/20201104/pribor-1582951181.html

В МЧС рассказали, какой прибор спасет при пожаре в доме

В МЧС рассказали, какой прибор спасет при пожаре в доме

Установка дымовых извещателей поможет защитить квартиру от пожара, а в большом загородном доме лучше устанавливать систему автоматической пожарной сигнализации, РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T04:45

2020-11-04T04:45

2020-11-04T04:45

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

общество

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Установка дымовых извещателей поможет защитить квартиру от пожара, а в большом загородном доме лучше устанавливать систему автоматической пожарной сигнализации, рассказал РИА Новости главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУМЧС России по Москве Антон Гладилин.По словам Гладилина, дымовой извещатель - это небольшое устройство, которое реагирует на слабое задымление в помещении и выдаёт очень громкий звук и световую индикацию. Его задачей является сообщить о возникшем пожаре. Дымовой извещатель срабатывает как на дым от пожара, от пригоревшего пирога, так и на пар, исходящий из кастрюли, и даже на пыль во время ремонтных работ. Все зависит от концентрации (плотности) дыма или пара. Дымовой извещатель не может квалифицировать природу задымления."Дымовые извещатели устанавливаются в каждом помещении. Если говорить про кухню, то над газовой или электрической плитой, их устанавливать не рекомендуется. Дымовые извещатели работают круглосуточно, так как пожар может произойти в любое время суток", - добавил он.Автоматическая пожарная сигнализация при срабатывании включает не только систему оповещения людей о пожаре. Она при задымлении также направляет сигнал или специально организованной для этого диспетчерской службе, или службе безопасности объекта. Кроме того, при ее срабатывании включаются системы дымоудаления и пожаротушения, если объект защиты такими системами оборудован."Что касается автоматической пожарной сигнализации, что здесь поднимается вопрос правильности установки такой системы, её своевременного обслуживания", - добавил Гладилин.

https://ria.ru/20201028/pozhar-1581860235.html

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество