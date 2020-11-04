Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201104/pozhar-1582983589.html
В Петербурге нашли тела трех человек на месте пожара в частном доме
В Петербурге нашли тела трех человек на месте пожара в частном доме
Тела трёх человек найдены на месте пожара в частном жилом доме в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T09:57
2020-11-04T17:20
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155252/85/1552528533_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_f98a317e509c5e945289a8e23eb1bcc6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя - РИА Новости. Тела трёх человек найдены на месте пожара в частном жилом доме в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС."Утром на проспекте Красных Командиров в частном жилом доме происходило горение кровли и второго этажа на общей площади 100 квадратных метров. Произошло обрушение кровли. В 06:19 пожар локализован. Во время проливки сгоревших конструкций были обнаружены тела троих погибших, все взрослые", - сказано в сообщении.Еще три человека, пострадавшие при пожаре, были доставлены в больницу для осмотра. СК заявил, что после обнаружения в одном из домов в Санкт-Петербурге тел двух пожилых женщин и мужчины после пожара проводится доследственная проверка.По данным СК, после пожара в доме были обнаружены тела двух женщин 1928 и 1936 года рождения и мужчины 1931 года рождения. Кроме того, госпитализированы трое человек, данные которых в настоящее время устанавливаются."В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия с участием следователей-криминалистов Главного следственного управления по Санкт-Петербургу, сотрудников регионального управления МЧС, специалиста в области судебной медицины. Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.Позже стало известно о возбуждении уголовного дела по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц"."Из материалов уголовного дела следует, что неустановленные лица из числа сотрудников одной из организаций Петербурга, осуществляли предпринимательскую деятельность – оказание услуг по уходу и содержанию пожилых людей на возмездной основе, не отвечающих требованиям безопасности, которые по неосторожности повлекли смерть вышеуказанных лиц, а также госпитализацию еще троих человек, которым в настоящее время оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками полиции установлено, что к совершению указанного преступления причастны мужчина 1965 года рождения и женщина 1986 года рождения. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения и предъявлении им обвинения.
https://ria.ru/20200827/pensionery-1576351564.html
https://ria.ru/20200819/1575941996.html
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155252/85/1552528533_174:0:2903:2047_1400x0_80_0_0_6e13ade95304871df0417cf9e197639b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге нашли тела трех человек на месте пожара в частном доме

09:57 04.11.2020 (обновлено: 17:20 04.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРаботник пожарной охраны
Работник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя - РИА Новости. Тела трёх человек найдены на месте пожара в частном жилом доме в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.
"Утром на проспекте Красных Командиров в частном жилом доме происходило горение кровли и второго этажа на общей площади 100 квадратных метров. Произошло обрушение кровли. В 06:19 пожар локализован. Во время проливки сгоревших конструкций были обнаружены тела троих погибших, все взрослые", - сказано в сообщении.
Еще три человека, пострадавшие при пожаре, были доставлены в больницу для осмотра.
СК заявил, что после обнаружения в одном из домов в Санкт-Петербурге тел двух пожилых женщин и мужчины после пожара проводится доследственная проверка.
По данным СК, после пожара в доме были обнаружены тела двух женщин 1928 и 1936 года рождения и мужчины 1931 года рождения. Кроме того, госпитализированы трое человек, данные которых в настоящее время устанавливаются.
В НИИ детской онкологии и гематологии Российского Научного Центра РАМН имени Н.Н. Блохина - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа, 08:00
"Похоронный дом": почему погибают в частных пансионатах для престарелых
"В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия с участием следователей-криминалистов Главного следственного управления по Санкт-Петербургу, сотрудников регионального управления МЧС, специалиста в области судебной медицины. Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
Позже стало известно о возбуждении уголовного дела по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".
"Из материалов уголовного дела следует, что неустановленные лица из числа сотрудников одной из организаций Петербурга, осуществляли предпринимательскую деятельность – оказание услуг по уходу и содержанию пожилых людей на возмездной основе, не отвечающих требованиям безопасности, которые по неосторожности повлекли смерть вышеуказанных лиц, а также госпитализацию еще троих человек, которым в настоящее время оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Нина Кондратьева - РИА Новости, 1920, 19.08.2020
19 августа, 08:00
Прохладный прием: сеть домов престарелых обвиняют в смерти постояльцев
В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками полиции установлено, что к совершению указанного преступления причастны мужчина 1965 года рождения и женщина 1986 года рождения. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения и предъявлении им обвинения.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:50Fox: Байдену для получения необходимых голосов остается выиграть Неваду
00:43Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
23:31Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Новгороде
23:30ОБСЕ заявила о беспрецедентном количестве исков из-за выборов в США
Лента новостейМолния