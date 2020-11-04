https://ria.ru/20201104/pozhar-1582983589.html

В Петербурге нашли тела трех человек на месте пожара в частном доме

В Петербурге нашли тела трех человек на месте пожара в частном доме

Тела трёх человек найдены на месте пожара в частном жилом доме в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T09:57

2020-11-04T09:57

2020-11-04T17:20

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя - РИА Новости. Тела трёх человек найдены на месте пожара в частном жилом доме в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС."Утром на проспекте Красных Командиров в частном жилом доме происходило горение кровли и второго этажа на общей площади 100 квадратных метров. Произошло обрушение кровли. В 06:19 пожар локализован. Во время проливки сгоревших конструкций были обнаружены тела троих погибших, все взрослые", - сказано в сообщении.Еще три человека, пострадавшие при пожаре, были доставлены в больницу для осмотра. СК заявил, что после обнаружения в одном из домов в Санкт-Петербурге тел двух пожилых женщин и мужчины после пожара проводится доследственная проверка.По данным СК, после пожара в доме были обнаружены тела двух женщин 1928 и 1936 года рождения и мужчины 1931 года рождения. Кроме того, госпитализированы трое человек, данные которых в настоящее время устанавливаются."В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия с участием следователей-криминалистов Главного следственного управления по Санкт-Петербургу, сотрудников регионального управления МЧС, специалиста в области судебной медицины. Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.Позже стало известно о возбуждении уголовного дела по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц"."Из материалов уголовного дела следует, что неустановленные лица из числа сотрудников одной из организаций Петербурга, осуществляли предпринимательскую деятельность – оказание услуг по уходу и содержанию пожилых людей на возмездной основе, не отвечающих требованиям безопасности, которые по неосторожности повлекли смерть вышеуказанных лиц, а также госпитализацию еще троих человек, которым в настоящее время оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками полиции установлено, что к совершению указанного преступления причастны мужчина 1965 года рождения и женщина 1986 года рождения. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения и предъявлении им обвинения.

https://ria.ru/20200827/pensionery-1576351564.html

https://ria.ru/20200819/1575941996.html

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия