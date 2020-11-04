https://ria.ru/20201104/potasovka-1582933196.html

Недалеко от Белого дома произошла потасовка между активистами и полицией

Недалеко от Белого дома произошла потасовка между активистами и полицией

Потасовка между активистами и полицией произошла в двух кварталах от Белого дома, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T01:28

2020-11-04T01:28

2020-11-04T02:10

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

выборы президента сша — 2020

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Потасовка между активистами и полицией произошла в двух кварталах от Белого дома, передает корреспондент РИА Новости.На улицу Кей в двух кварталах от резиденции американского президента вечером в день выборов приехал грузовик с музыкальным оборудованием. Музыка из колонок собрала значительную толпу.Полицейские призывали толпу разойтись, но те не реагировали, число собравшихся росло. "Мы здесь, чтобы праздновать демократию", - заявляли организаторы акции.Спустя некоторое время полиция предприняла попытку оттеснить толпу, завязалась небольшая потасовка. Через еще полчаса прибыло усиление, вновь завязалась драка. После этого собравшихся удалось оттеснить на несколько десятков метров, часть людей стала расходиться. Полицейские взяли грузовик в кольцо."Продолжайте веселиться, ребята", - кричали из кузова активисты, пока грузовик медленно двигался.Однако убрать автомобиль с улицы до сих пор не удается – не доехав до следующего перекрестка несколько десятков метров, он остановился, по-прежнему звучит музыка, хотя толпа значительно поредела, а число полицейских, наоборот, увеличилось.В США 3 ноября проходят президентские выборы. Соперниками являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201103/vybory-1582700948.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Потасовка у Белого дома: полиция оттеснила музыкальный грузовик Кадры потасовки между активистами и полицией недалеко от Белого дома. Полиция оттеснила грузовик с музыкой с проезжей части, после чего активисты начали расходиться. 2020-11-04T01:28 true PT0M53S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире