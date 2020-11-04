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Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Новгороде

Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Новгороде

Один из семи пассажиров, госпитализированных после того, как рейсовый автобус врезался в здание университета в Великом Новгороде, находится в тяжелом состоянии, РИА Новости, 04.11.2020

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя – РИА Новости. Один из семи пассажиров, госпитализированных после того, как рейсовый автобус врезался в здание университета в Великом Новгороде, находится в тяжелом состоянии, остальные шесть – в состоянии средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель администрации Новгородской области.Как сообщалось ранее, рейсовый автобус совершил наезд на здание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. В автобусе находилось 26 человек. Пострадали 10 человек, из них двое погибли, в том числе женщина-водитель. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Представитель администрации региона ранее сообщал РИА Новости, что после ДТП госпитализированы 7 человек, еще троих пассажиров извлекают из салона автобуса.Он добавил, что среди пострадавших нет детей и беременных женщин. Шестнадцать пассажиров автобуса после аварии покинули салон самостоятельно.

россия

новгородская область

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спасатели работают на месте аварии с рейсовым автобусом в Новгороде Спасатели работают на месте ДТП с автобусом в Новгороде, где пострадали не менее восьми человек, два человека погибли. 2020-11-04T23:31 true PT0M34S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новгородская область, происшествия