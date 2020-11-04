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Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Новгороде
Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Новгороде
Один из семи пассажиров, госпитализированных после того, как рейсовый автобус врезался в здание университета в Великом Новгороде, находится в тяжелом состоянии, РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T23:31
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выборы президента сша — 2020
россия
новгородская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя – РИА Новости. Один из семи пассажиров, госпитализированных после того, как рейсовый автобус врезался в здание университета в Великом Новгороде, находится в тяжелом состоянии, остальные шесть – в состоянии средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель администрации Новгородской области.Как сообщалось ранее, рейсовый автобус совершил наезд на здание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. В автобусе находилось 26 человек. Пострадали 10 человек, из них двое погибли, в том числе женщина-водитель. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Представитель администрации региона ранее сообщал РИА Новости, что после ДТП госпитализированы 7 человек, еще троих пассажиров извлекают из салона автобуса.Он добавил, что среди пострадавших нет детей и беременных женщин. Шестнадцать пассажиров автобуса после аварии покинули салон самостоятельно.
россия
новгородская область
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Спасатели работают на месте аварии с рейсовым автобусом в Новгороде
Спасатели работают на месте ДТП с автобусом в Новгороде, где пострадали не менее восьми человек, два человека погибли.
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россия, новгородская область, происшествия

Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Новгороде

23:31 04.11.2020 (обновлено: 23:46 04.11.2020)
 
© МЧС РоссииДТП в Новгороде. Фото МЧС России
ДТП в Новгороде. Фото МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© МЧС России
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя – РИА Новости. Один из семи пассажиров, госпитализированных после того, как рейсовый автобус врезался в здание университета в Великом Новгороде, находится в тяжелом состоянии, остальные шесть – в состоянии средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель администрации Новгородской области.
Как сообщалось ранее, рейсовый автобус совершил наезд на здание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. В автобусе находилось 26 человек. Пострадали 10 человек, из них двое погибли, в том числе женщина-водитель. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Представитель администрации региона ранее сообщал РИА Новости, что после ДТП госпитализированы 7 человек, еще троих пассажиров извлекают из салона автобуса.

"Из тех семерых, которые госпитализированы, один находится в тяжелом состоянии, остальные шесть – в состоянии средней тяжести", - сказал собеседник агентства, находящийся на месте происшествия.

Он добавил, что среди пострадавших нет детей и беременных женщин. Шестнадцать пассажиров автобуса после аварии покинули салон самостоятельно.
 
Выборы президента США — 2020РоссияНовгородская областьПроисшествия
 
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00:50Fox: Байдену для получения необходимых голосов остается выиграть Неваду
00:43Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
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23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
23:31Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Новгороде
23:30ОБСЕ заявила о беспрецедентном количестве исков из-за выборов в США
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