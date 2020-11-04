https://ria.ru/20201104/polozhenie-1583086365.html

ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах

ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах

Наблюдатели ОБСЕ считают, что действующий президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании неоднократно использовал свои служебные возможности для... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T23:42

2020-11-04T23:42

2020-11-05T00:03

выборы президента сша — 2020

обсе

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Наблюдатели ОБСЕ считают, что действующий президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании неоднократно использовал свои служебные возможности для получения политической выгоды. Они также полагают, что республиканец не предоставил существенных доказательств своим заявлениям о фальсификациях избирательного процесса в Соединенных Штатах.В докладе, подготовленном по итогам наблюдательной миссии ОБСЕ, говорится о "враждебной риторике между кандидатами".Они считают, что "подобные заявления действующего президента ослабляют доверие общества к государственным институтам и многими воспринимаются как повышение вероятности политически мотивированного насилия после выборов".Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, дональд трамп, сша, в мире