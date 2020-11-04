Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть провокаторов и мародеров
00:50 04.11.2020 (обновлено: 01:02 04.11.2020)
НЬЮ-ЙОРК, 4 ноя – РИА Новости. Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть тех, кто попытается использовать мирные протесты в целях эскалации насилия либо мародерства.
"Я бы обратился к любому, кто хочет вызвать насилие и погромы – даже не пытайтесь. Мы знаем, кто вы. И вы будете арестованы", - сказал глава управления полиции Нью-Йорка Теренс Монахан.
При этом он отметил, что на настоящий момент крупных инцидентов в городе не зафиксировано. "И мы не ожидаем таковых в течение дня. Очереди движутся спокойно и в безопасной атмосфере", - добавил он.
По его словам, ночью в Нью-Йорке по-прежнему будут наготове тысячи стражей порядка. "В ближайшие дни дополнительные полицейские силы будут готовы среагировать на любой инцидент", - заявил Монахан, заверив, что "полиция Нью-Йорка, как и всегда, будет содействовать любому мирному протесту".
🇺🇸 - La Trump Tower est maintenant encerclée de camions et de clôtures du département de police de New York (NYPD).#ElectionNight #Elections2020— ⓃⒺⓌⓈ—ⒾⓃⓉ·۰•●🌐 (@NewsInt_) November 3, 2020
Via @disclosetv pic.twitter.com/fmtuOMhX3b
В свою очередь глава патрульной службы Нью-Йорка Хуанита Холмс пообещала "нулевую терпимость" к мародерам. "Разница между тем, что происходило летом, и сейчас в том, что нам не надо вызывать дополнительных сотрудников. Они все уже развернуты. Люди будут арестованы, если они будут уничтожать собственность, грабить магазины. Если они атакуют кого-либо, они будут арестованы", - сказала она в эфире телеканала NY1.
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