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Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть провокаторов и мародеров
Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть провокаторов и мародеров
Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть тех, кто попытается использовать мирные протесты в целях эскалации насилия либо мародерства. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T00:50
2020-11-04T01:02
выборы президента сша — 2020
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НЬЮ-ЙОРК, 4 ноя – РИА Новости. Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть тех, кто попытается использовать мирные протесты в целях эскалации насилия либо мародерства.При этом он отметил, что на настоящий момент крупных инцидентов в городе не зафиксировано. "И мы не ожидаем таковых в течение дня. Очереди движутся спокойно и в безопасной атмосфере", - добавил он.По его словам, ночью в Нью-Йорке по-прежнему будут наготове тысячи стражей порядка. "В ближайшие дни дополнительные полицейские силы будут готовы среагировать на любой инцидент", - заявил Монахан, заверив, что "полиция Нью-Йорка, как и всегда, будет содействовать любому мирному протесту".В свою очередь глава патрульной службы Нью-Йорка Хуанита Холмс пообещала "нулевую терпимость" к мародерам. "Разница между тем, что происходило летом, и сейчас в том, что нам не надо вызывать дополнительных сотрудников. Они все уже развернуты. Люди будут арестованы, если они будут уничтожать собственность, грабить магазины. Если они атакуют кого-либо, они будут арестованы", - сказала она в эфире телеканала NY1.В США проходят 3 ноября проходят президентские выборы. Соперниками являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201103/politsiya-1582925120.html
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нью-йорк (город), сша, в мире

Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть провокаторов и мародеров

00:50 04.11.2020 (обновлено: 01:02 04.11.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПолицейские Нью-Йорка
Полицейские Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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НЬЮ-ЙОРК, 4 ноя – РИА Новости. Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть тех, кто попытается использовать мирные протесты в целях эскалации насилия либо мародерства.
"Я бы обратился к любому, кто хочет вызвать насилие и погромы – даже не пытайтесь. Мы знаем, кто вы. И вы будете арестованы", - сказал глава управления полиции Нью-Йорка Теренс Монахан.
При этом он отметил, что на настоящий момент крупных инцидентов в городе не зафиксировано. "И мы не ожидаем таковых в течение дня. Очереди движутся спокойно и в безопасной атмосфере", - добавил он.
По его словам, ночью в Нью-Йорке по-прежнему будут наготове тысячи стражей порядка. "В ближайшие дни дополнительные полицейские силы будут готовы среагировать на любой инцидент", - заявил Монахан, заверив, что "полиция Нью-Йорка, как и всегда, будет содействовать любому мирному протесту".
В свою очередь глава патрульной службы Нью-Йорка Хуанита Холмс пообещала "нулевую терпимость" к мародерам. "Разница между тем, что происходило летом, и сейчас в том, что нам не надо вызывать дополнительных сотрудников. Они все уже развернуты. Люди будут арестованы, если они будут уничтожать собственность, грабить магазины. Если они атакуют кого-либо, они будут арестованы", - сказала она в эфире телеканала NY1.
В США проходят 3 ноября проходят президентские выборы. Соперниками являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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