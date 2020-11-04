https://ria.ru/20201104/politsiya-1582930378.html

Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть провокаторов и мародеров

Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть провокаторов и мародеров

Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть тех, кто попытается использовать мирные протесты в целях эскалации насилия либо мародерства. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T00:50

2020-11-04T00:50

2020-11-04T01:02

выборы президента сша — 2020

нью-йорк (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574289241_0:143:3135:1906_1400x0_80_0_0_ec7c2c2d8a23f8963ea99489469c0dff.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноя – РИА Новости. Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть тех, кто попытается использовать мирные протесты в целях эскалации насилия либо мародерства.При этом он отметил, что на настоящий момент крупных инцидентов в городе не зафиксировано. "И мы не ожидаем таковых в течение дня. Очереди движутся спокойно и в безопасной атмосфере", - добавил он.По его словам, ночью в Нью-Йорке по-прежнему будут наготове тысячи стражей порядка. "В ближайшие дни дополнительные полицейские силы будут готовы среагировать на любой инцидент", - заявил Монахан, заверив, что "полиция Нью-Йорка, как и всегда, будет содействовать любому мирному протесту".В свою очередь глава патрульной службы Нью-Йорка Хуанита Холмс пообещала "нулевую терпимость" к мародерам. "Разница между тем, что происходило летом, и сейчас в том, что нам не надо вызывать дополнительных сотрудников. Они все уже развернуты. Люди будут арестованы, если они будут уничтожать собственность, грабить магазины. Если они атакуют кого-либо, они будут арестованы", - сказала она в эфире телеканала NY1.В США проходят 3 ноября проходят президентские выборы. Соперниками являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201103/politsiya-1582925120.html

нью-йорк (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нью-йорк (город), сша, в мире