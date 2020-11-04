https://ria.ru/20201104/pokhorony-1583026358.html

В Волгограде простились с мужчиной, избитым до смерти после ссоры в чате

В Волгограде простились с мужчиной, избитым до смерти после ссоры в чате

Романа Гребенюка, умершего в реанимации после избиения из-за ссоры в родительском чате, похоронили в среду в Волгограде, сообщила РИА Новости коллега Гребенюка... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T15:04

2020-11-04T15:04

2020-11-04T15:05

волгоград

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 4 ноя – РИА Новости. Романа Гребенюка, умершего в реанимации после избиения из-за ссоры в родительском чате, похоронили в среду в Волгограде, сообщила РИА Новости коллега Гребенюка Екатерина Лаврентьева.Ранее сообщалось, что вечером 23 октября в полицию поступило сообщение, что неизвестный несколько раз ударил по голове посетителя банка в Центральном районе Волгограда. По данным регионального главка МВД, накануне между мужчинами произошел конфликт. По одной из версий, сестра попросила брата – Арсена Мелконяна - разобраться с Романом Гребенюком, который якобы написал оскорбительные слова в ее адрес в родительском чате. Пострадавший был доставлен в больницу, его прооперировали, он находился в коме, а 1 ноября скончался.По словам Лаврентьевой, прощание с Гребенюком прошло на Дмитриевском кладбище, проститься с ним пришли не только родные, близкие и коллеги, но и обычные жители города, которые не смогли остаться равнодушными к произошедшему. После церемонии прощания траурная процессия переместилась на Краснооктябрьское кладбище, где Гребенюк был похоронен.По данным суда, Мелконян арестован до 24 декабря, защита обжаловала постановление о мере пресечения, попросив выпустить его под домашний арест. В апелляции адвокат указал, что мужчина написал явку с повинной, что говорит о его готовности нести ответственность, не собирается скрываться и мешать следствию.

https://ria.ru/20201102/proisshestvie-1582685640.html

https://ria.ru/20201101/napadenie-1582573975.html

волгоград

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоград, происшествия