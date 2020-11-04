Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201104/pokhorony-1583026358.html
В Волгограде простились с мужчиной, избитым до смерти после ссоры в чате
В Волгограде простились с мужчиной, избитым до смерти после ссоры в чате
Романа Гребенюка, умершего в реанимации после избиения из-за ссоры в родительском чате, похоронили в среду в Волгограде, сообщила РИА Новости коллега Гребенюка... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T15:04
2020-11-04T15:05
волгоград
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582774858_0:242:3072:1970_1400x0_80_0_0_01b0d1f5f88a9d0db318b8e57501df67.jpg
ВОЛГОГРАД, 4 ноя – РИА Новости. Романа Гребенюка, умершего в реанимации после избиения из-за ссоры в родительском чате, похоронили в среду в Волгограде, сообщила РИА Новости коллега Гребенюка Екатерина Лаврентьева.Ранее сообщалось, что вечером 23 октября в полицию поступило сообщение, что неизвестный несколько раз ударил по голове посетителя банка в Центральном районе Волгограда. По данным регионального главка МВД, накануне между мужчинами произошел конфликт. По одной из версий, сестра попросила брата – Арсена Мелконяна - разобраться с Романом Гребенюком, который якобы написал оскорбительные слова в ее адрес в родительском чате. Пострадавший был доставлен в больницу, его прооперировали, он находился в коме, а 1 ноября скончался.По словам Лаврентьевой, прощание с Гребенюком прошло на Дмитриевском кладбище, проститься с ним пришли не только родные, близкие и коллеги, но и обычные жители города, которые не смогли остаться равнодушными к произошедшему. После церемонии прощания траурная процессия переместилась на Краснооктябрьское кладбище, где Гребенюк был похоронен.По данным суда, Мелконян арестован до 24 декабря, защита обжаловала постановление о мере пресечения, попросив выпустить его под домашний арест. В апелляции адвокат указал, что мужчина написал явку с повинной, что говорит о его готовности нести ответственность, не собирается скрываться и мешать следствию.
https://ria.ru/20201102/proisshestvie-1582685640.html
https://ria.ru/20201101/napadenie-1582573975.html
волгоград
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582774858_213:0:2944:2048_1400x0_80_0_0_3890ef1742df3b093283c965326508a9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
волгоград, происшествия

В Волгограде простились с мужчиной, избитым до смерти после ссоры в чате

15:04 04.11.2020 (обновлено: 15:05 04.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМемориал рядом с местом гибели в Волгограде Романа Гребенюка в Волгограде
Мемориал рядом с местом гибели в Волгограде Романа Гребенюка в Волгограде - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 4 ноя – РИА Новости. Романа Гребенюка, умершего в реанимации после избиения из-за ссоры в родительском чате, похоронили в среду в Волгограде, сообщила РИА Новости коллега Гребенюка Екатерина Лаврентьева.
Ранее сообщалось, что вечером 23 октября в полицию поступило сообщение, что неизвестный несколько раз ударил по голове посетителя банка в Центральном районе Волгограда. По данным регионального главка МВД, накануне между мужчинами произошел конфликт. По одной из версий, сестра попросила брата – Арсена Мелконяна - разобраться с Романом Гребенюком, который якобы написал оскорбительные слова в ее адрес в родительском чате. Пострадавший был доставлен в больницу, его прооперировали, он находился в коме, а 1 ноября скончался.
Цветы в память о погибшем Романе Гребенюке на улице Коммунистической в Волгограде - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября, 17:11
"Задел за живое": отец ученицы поплатился жизнью за спор в школьном чате
По словам Лаврентьевой, прощание с Гребенюком прошло на Дмитриевском кладбище, проститься с ним пришли не только родные, близкие и коллеги, но и обычные жители города, которые не смогли остаться равнодушными к произошедшему. После церемонии прощания траурная процессия переместилась на Краснооктябрьское кладбище, где Гребенюк был похоронен.
"Мы попрощались с Романом. Пришло очень много людей, даже те, кто не знал Рому. Большое всем спасибо за поддержку", - сообщила РИА Новости Лаврентьева.
По данным суда, Мелконян арестован до 24 декабря, защита обжаловала постановление о мере пресечения, попросив выпустить его под домашний арест. В апелляции адвокат указал, что мужчина написал явку с повинной, что говорит о его готовности нести ответственность, не собирается скрываться и мешать следствию.
Избиение волгоградца после конфликта в родительском чате попало на видео - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
1 ноября, 21:46
Избиение волгоградца после конфликта в родительском чате попало на видео
 
ВолгоградПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:50Fox: Байдену для получения необходимых голосов остается выиграть Неваду
00:43Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
23:31Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Новгороде
23:30ОБСЕ заявила о беспрецедентном количестве исков из-за выборов в США
Лента новостейМолния