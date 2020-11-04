Трамп обвинил демократов в "поиске" голосов
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Демократы "находят" голоса для кандидата в президенты США Джо Байдена повсеместно, чтобы исчезло преимущество республиканцев, считает действующий президент страны Дональд Трамп и заявляет, что это очень плохо для страны.
"Они находят голоса для Байдена везде – в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане. Очень плохо для нашей страны! Они напряженно пытаются заставить преимущество в 500 тысяч голосов в Пенсильвании исчезнуть как можно скорее. Точно так же в Мичигане и других (штатах – ред)", - написал Трамп в Twitter.
They are finding Biden votes all over the place — in Pennsylvania, Wisconsin, and Michigan. So bad for our Country!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020
Ранее Трамп посчитал "очень странным", что за ночь в некоторых штатах, где ранее лидировал действующий президент, вперед вышел Байден. Байден обошел Трампа в ряде штатов, например в Мичигане, Висконсине, Миннесоте, где сначала лидировал действующий президент США.
В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.