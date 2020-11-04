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Трамп обвинил демократов в "поиске" голосов

Трамп обвинил демократов в "поиске" голосов

Демократы "находят" голоса для кандидата в президенты США Джо Байдена повсеместно, чтобы исчезло преимущество республиканцев, считает действующий президент... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T20:33

2020-11-04T20:33

2020-11-04T20:33

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

висконсин

мичиган

сша

в мире

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Демократы "находят" голоса для кандидата в президенты США Джо Байдена повсеместно, чтобы исчезло преимущество республиканцев, считает действующий президент страны Дональд Трамп и заявляет, что это очень плохо для страны.Ранее Трамп посчитал "очень странным", что за ночь в некоторых штатах, где ранее лидировал действующий президент, вперед вышел Байден. Байден обошел Трампа в ряде штатов, например в Мичигане, Висконсине, Миннесоте, где сначала лидировал действующий президент США.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.

висконсин

мичиган

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, висконсин, мичиган, сша, в мире