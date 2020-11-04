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Разрыв между Байденом и Трампом в Висконсине позволяет требовать пересчет

Разрыв между Байденом и Трампом в Висконсине позволяет требовать пересчет

Разрыв между демократом Джо Байденом и республиканцем Дональдом Трампом в Висконсине составляет менее одного процента, что позволяет потребовать пересчета,... РИА Новости, 04.11.2020

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

висконсин

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в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Разрыв между демократом Джо Байденом и республиканцем Дональдом Трампом в Висконсине составляет менее одного процента, что позволяет потребовать пересчета, свидетельствуют промежуточные результаты.После подсчета 95 процентов голосов Байден набирает 49,6 процента против 49,0 процентов, в абсолютном выражении это чуть более 20 тысяч голосов.Глава избирательной комиссии Висконсина Миган Вулф заявила ранее, что практически все голоса в штате подсчитаны. Их еще предстоит проверить. Однако госсекретарь Висконсина Джослин Бенсон подчеркнула, что осталось подсчитать еще "десятки тысяч" бюллетеней.Штаб Трампа уже заявил, что потребует пересчета в Висконсине.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

висконсин

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, висконсин, сша, в мире