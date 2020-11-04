https://ria.ru/20201104/pereschet-1583072935.html
Разрыв между Байденом и Трампом в Висконсине позволяет требовать пересчет
Разрыв между Байденом и Трампом в Висконсине позволяет требовать пересчет
Разрыв между демократом Джо Байденом и республиканцем Дональдом Трампом в Висконсине составляет менее одного процента, что позволяет потребовать пересчета,... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T21:01
2020-11-04T21:01
2020-11-04T21:33
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
висконсин
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582958564_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_558b03938e0d7a279d0f765405c1851a.jpg
ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Разрыв между демократом Джо Байденом и республиканцем Дональдом Трампом в Висконсине составляет менее одного процента, что позволяет потребовать пересчета, свидетельствуют промежуточные результаты.После подсчета 95 процентов голосов Байден набирает 49,6 процента против 49,0 процентов, в абсолютном выражении это чуть более 20 тысяч голосов.Глава избирательной комиссии Висконсина Миган Вулф заявила ранее, что практически все голоса в штате подсчитаны. Их еще предстоит проверить. Однако госсекретарь Висконсина Джослин Бенсон подчеркнула, что осталось подсчитать еще "десятки тысяч" бюллетеней.Штаб Трампа уже заявил, что потребует пересчета в Висконсине.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
висконсин
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582958564_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_42d48f78fb59ef70827d70a42e899929.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, висконсин, сша, в мире