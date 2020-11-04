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https://ria.ru/20201104/pensiya-1582941813.html
Эксперт рассказал, кому в 2021 году назначат пенсию раньше срока
Эксперт рассказал, кому в 2021 году назначат пенсию раньше срока
В следующем году право на досрочные пенсии получат работающие на особо тяжелых и опасных рабочих местах. Кроме того, появились и новые категории, которым... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T03:15
2020-11-04T03:15
россия
сафмар
пенсии
общество
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. В следующем году право на досрочные пенсии получат работающие на особо тяжелых и опасных рабочих местах. Кроме того, появились и новые категории, которым полагается более ранний выход на пенсию – некоторые предпенсионеры и многодетные матери, рассказал агентству "Прайм" глава Центра анализа НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.По его словам, в 2021 году право досрочно выходить на пенсию получат люди, работающие на особо тяжелых, вредных и опасных рабочих местах. Например, работники металлургических, машиностроительных и химических производств, горнодобывающей отрасли. Также досрочно пенсию назначат работникам, занятым в особо важных для общества сферах: педагогам, медикам, артистам. Право на досрочное назначение страховой пенсии по старости имеют и некоторые россияне по социальным мотивам и состоянию здоровья – например, инвалиды, или люди, работавшие в районах Крайнего Севера. С повышением пенсионного возраста более ранний выход на пенсию предусмотрен для целого ряда новых категорий. Это, к примеру, предпенсионеры, которым до пенсии остается два года, если они отработали 20 или 25 лет (соответственно, мужчины или женщины) и не могут трудоустроиться после увольнения. Чтобы получить пенсию в этом случае, необходимо предоставить справку из центра занятости.Кроме того, досрочная пенсия возможна для многодетных матерей - срок выхода на пенсию зависит от числа детей: женщины с тремя детьми смогут выйти на пенсию на 3 года раньше нового пенсионного возраста, с четырьмя детьми - на 4 года раньше. Если у женщины от пяти детей и больше, пенсия наступает в 50 лет. Обратиться за досрочной пенсией на два года раньше пенсионного возраста могут и люди с большим страховым стажем – для женщин не менее 37 лет и для мужчин – не менее 42 лет. "Неизменным – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин – остался пенсионный возраст для назначения накопительной пенсии и пенсии, которая была сформирована из добровольных взносов граждан и их работодателей", - напомнил эксперт.
https://ria.ru/20201102/pensii-1582620412.html
https://ria.ru/20201029/pensiya-1582069475.html
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Новости
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РИА Новости
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россия, сафмар, пенсии, общество

Эксперт рассказал, кому в 2021 году назначат пенсию раньше срока

03:15 04.11.2020
 
© Depositphotos / Denis VostrikovПенсия
Пенсия - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© Depositphotos / Denis Vostrikov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. В следующем году право на досрочные пенсии получат работающие на особо тяжелых и опасных рабочих местах. Кроме того, появились и новые категории, которым полагается более ранний выход на пенсию – некоторые предпенсионеры и многодетные матери, рассказал агентству "Прайм" глава Центра анализа НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.
По его словам, в 2021 году право досрочно выходить на пенсию получат люди, работающие на особо тяжелых, вредных и опасных рабочих местах. Например, работники металлургических, машиностроительных и химических производств, горнодобывающей отрасли. Также досрочно пенсию назначат работникам, занятым в особо важных для общества сферах: педагогам, медикам, артистам.
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Право на досрочное назначение страховой пенсии по старости имеют и некоторые россияне по социальным мотивам и состоянию здоровья – например, инвалиды, или люди, работавшие в районах Крайнего Севера.
С повышением пенсионного возраста более ранний выход на пенсию предусмотрен для целого ряда новых категорий. Это, к примеру, предпенсионеры, которым до пенсии остается два года, если они отработали 20 или 25 лет (соответственно, мужчины или женщины) и не могут трудоустроиться после увольнения. Чтобы получить пенсию в этом случае, необходимо предоставить справку из центра занятости.
Кроме того, досрочная пенсия возможна для многодетных матерей - срок выхода на пенсию зависит от числа детей: женщины с тремя детьми смогут выйти на пенсию на 3 года раньше нового пенсионного возраста, с четырьмя детьми - на 4 года раньше. Если у женщины от пяти детей и больше, пенсия наступает в 50 лет.
Обратиться за досрочной пенсией на два года раньше пенсионного возраста могут и люди с большим страховым стажем – для женщин не менее 37 лет и для мужчин – не менее 42 лет.
"Неизменным – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин – остался пенсионный возраст для назначения накопительной пенсии и пенсии, которая была сформирована из добровольных взносов граждан и их работодателей", - напомнил эксперт.
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