Патриарх Кирилл обратился к главам конфессий в День народного единства

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал руководителей традиционных религий России быть вместе перед лицом общих задач, стоящих сегодня перед страной, отметив, что духовные лидеры играют важную роль в формировании единства народа.По словам патриарха, пройдя через многие испытания и внутренние, гражданские конфронтации, "наш народ сегодня ясно осознал необходимость единства, и религиозные руководители и стоящие за ними общины активно участвуют в его сохранении и приумножении".Предстоятель Русской церкви пожелал президенту, руководству страны и всем россиянам "всегда быть вместе". "Перед лицом общих задач, которые сегодня стоят перед народом, мы должны быть вместе - не в мелочах, не в каких-то вопросах, определяемых вкусом, а в том, что важно для всего нашего народа и для всей нашей страны", - сказал патриарх.Говоря о самом празднике 4 ноября, он напомнил, что в его основе лежит событие 1612 года, когда ополчение Минина и Пожарского отбило у польских интервентов часть Москвы - район Китай-город. Патриарх обратил внимание на то, что с этой победой, "как будто по масштабам не очень значимой", связаны, тем не менее, "героические воспоминания", которые легли в основу особого почитания этого дня."Это именно потому, что вот этой победе у стен Московского Кремля предшествовало нечто очень важное. Ведь тогда русское общество представляло собой разделение - на партии, на кланы, на различные противоборствующие группы... Было Смутное время, смута в головах - то, что привело к столкновению людей друг с другом... И вдруг перед лицом противника вот у этих стен Кремля, у Китай-города, происходит объединение тех, кто еще вчера считал себя противником", - рассказал духовный лидер.Таким образом, 4 ноября, в День народного единства, празднуется "великое событие - объединение людей, которые ранее были разъединены", добавил патриарх.
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал руководителей традиционных религий России быть вместе перед лицом общих задач, стоящих сегодня перед страной, отметив, что духовные лидеры играют важную роль в формировании единства народа.
"Единство народа - это проявление его силы, в единстве подлинная сила нашего народа. И мне кажется, что в формировании этого единства сегодня важную роль играют представители религиозных общин", - сказал он на встрече в режиме видеоконференции глав традиционных конфессий России с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам патриарха, пройдя через многие испытания и внутренние, гражданские конфронтации, "наш народ сегодня ясно осознал необходимость единства, и религиозные руководители и стоящие за ними общины активно участвуют в его сохранении и приумножении".
Предстоятель Русской церкви пожелал президенту, руководству страны и всем россиянам "всегда быть вместе". "Перед лицом общих задач, которые сегодня стоят перед народом, мы должны быть вместе - не в мелочах, не в каких-то вопросах, определяемых вкусом, а в том, что важно для всего нашего народа и для всей нашей страны", - сказал патриарх.
Говоря о самом празднике 4 ноября, он напомнил, что в его основе лежит событие 1612 года, когда ополчение Минина и Пожарского отбило у польских интервентов часть Москвы - район Китай-город. Патриарх обратил внимание на то, что с этой победой, "как будто по масштабам не очень значимой", связаны, тем не менее, "героические воспоминания", которые легли в основу особого почитания этого дня.
"Это именно потому, что вот этой победе у стен Московского Кремля предшествовало нечто очень важное. Ведь тогда русское общество представляло собой разделение - на партии, на кланы, на различные противоборствующие группы... Было Смутное время, смута в головах - то, что привело к столкновению людей друг с другом... И вдруг перед лицом противника вот у этих стен Кремля, у Китай-города, происходит объединение тех, кто еще вчера считал себя противником", - рассказал духовный лидер.
Таким образом, 4 ноября, в День народного единства, празднуется "великое событие - объединение людей, которые ранее были разъединены", добавил патриарх.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.