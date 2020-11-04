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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201104/patriarkh-1583033680.html
Патриарх Кирилл обратился к главам конфессий в День народного единства
Патриарх Кирилл обратился к главам конфессий в День народного единства
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал руководителей традиционных религий России быть вместе перед лицом общих задач, стоящих сегодня перед страной,... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T15:48
2020-11-04T17:23
владимир путин
религия и мировоззрение
россия
новости - религия и мировоззрение
день народного единства
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал руководителей традиционных религий России быть вместе перед лицом общих задач, стоящих сегодня перед страной, отметив, что духовные лидеры играют важную роль в формировании единства народа.По словам патриарха, пройдя через многие испытания и внутренние, гражданские конфронтации, "наш народ сегодня ясно осознал необходимость единства, и религиозные руководители и стоящие за ними общины активно участвуют в его сохранении и приумножении".Предстоятель Русской церкви пожелал президенту, руководству страны и всем россиянам "всегда быть вместе". "Перед лицом общих задач, которые сегодня стоят перед народом, мы должны быть вместе - не в мелочах, не в каких-то вопросах, определяемых вкусом, а в том, что важно для всего нашего народа и для всей нашей страны", - сказал патриарх.Говоря о самом празднике 4 ноября, он напомнил, что в его основе лежит событие 1612 года, когда ополчение Минина и Пожарского отбило у польских интервентов часть Москвы - район Китай-город. Патриарх обратил внимание на то, что с этой победой, "как будто по масштабам не очень значимой", связаны, тем не менее, "героические воспоминания", которые легли в основу особого почитания этого дня."Это именно потому, что вот этой победе у стен Московского Кремля предшествовало нечто очень важное. Ведь тогда русское общество представляло собой разделение - на партии, на кланы, на различные противоборствующие группы... Было Смутное время, смута в головах - то, что привело к столкновению людей друг с другом... И вдруг перед лицом противника вот у этих стен Кремля, у Китай-города, происходит объединение тех, кто еще вчера считал себя противником", - рассказал духовный лидер.Таким образом, 4 ноября, в День народного единства, празднуется "великое событие - объединение людей, которые ранее были разъединены", добавил патриарх.
https://ria.ru/20201104/religiya-1583033031.html
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владимир путин, россия, новости - религия и мировоззрение, день народного единства, патриарх кирилл (владимир гундяев)

Патриарх Кирилл обратился к главам конфессий в День народного единства

15:48 04.11.2020 (обновлено: 17:23 04.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал руководителей традиционных религий России быть вместе перед лицом общих задач, стоящих сегодня перед страной, отметив, что духовные лидеры играют важную роль в формировании единства народа.
"Единство народа - это проявление его силы, в единстве подлинная сила нашего народа. И мне кажется, что в формировании этого единства сегодня важную роль играют представители религиозных общин", - сказал он на встрече в режиме видеоконференции глав традиционных конфессий России с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам патриарха, пройдя через многие испытания и внутренние, гражданские конфронтации, "наш народ сегодня ясно осознал необходимость единства, и религиозные руководители и стоящие за ними общины активно участвуют в его сохранении и приумножении".
Предстоятель Русской церкви пожелал президенту, руководству страны и всем россиянам "всегда быть вместе". "Перед лицом общих задач, которые сегодня стоят перед народом, мы должны быть вместе - не в мелочах, не в каких-то вопросах, определяемых вкусом, а в том, что важно для всего нашего народа и для всей нашей страны", - сказал патриарх.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
15:42Религия и мировоззрение
Путин заявил, что во всех мировых религиях люди равны перед Всевышним
Говоря о самом празднике 4 ноября, он напомнил, что в его основе лежит событие 1612 года, когда ополчение Минина и Пожарского отбило у польских интервентов часть Москвы - район Китай-город. Патриарх обратил внимание на то, что с этой победой, "как будто по масштабам не очень значимой", связаны, тем не менее, "героические воспоминания", которые легли в основу особого почитания этого дня.
"Это именно потому, что вот этой победе у стен Московского Кремля предшествовало нечто очень важное. Ведь тогда русское общество представляло собой разделение - на партии, на кланы, на различные противоборствующие группы... Было Смутное время, смута в головах - то, что привело к столкновению людей друг с другом... И вдруг перед лицом противника вот у этих стен Кремля, у Китай-города, происходит объединение тех, кто еще вчера считал себя противником", - рассказал духовный лидер.
Таким образом, 4 ноября, в День народного единства, празднуется "великое событие - объединение людей, которые ранее были разъединены", добавил патриарх.
Как в России отметили День народного единства
© РИА Новости / Алексей Никольский

День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается 4 ноября.

Президент РФ Владимир Путин вместе с представителями молодежных организаций слушают обновленный звон колоколов на Спасской башне Кремля
1 из 9

День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается 4 ноября.

© РИА Новости / Алексей Никольский
© РИА Новости / Роман Владимиров

Его учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Колокол, подаренный президентом РФ Владимиром Путиным для восстановленной в нижегородском кремле колокольни Спасо-Преображенского собора на церемонии освящения в День народного единства
2 из 9

Его учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

© РИА Новости / Роман Владимиров
© РИА Новости / Роман Владимиров

В Нижнем Новгороде подготовили ряд инсталляций, рассказывающих об истории праздника.

Девушки у инсталляции, составленной из нескольких тысяч портретов жителей Нижнего Новгорода, в виде картины Константина Маковского Воззвание Минина к народу, установленной в честь Дня народного единства на центральной площади у памятника Козьме Минину
3 из 9

В Нижнем Новгороде подготовили ряд инсталляций, рассказывающих об истории праздника.

© РИА Новости / Роман Владимиров
© РИА Новости / Алексей Никольский

Президент Владимир Путин осмотрел Музей археологии Чудова монастыря, появившийся в результате раскопок на территории Московского Кремля.

Президент РФ Владимир Путин во время экскурсии по новому Музею археологии Чудова монастыря
4 из 9

Президент Владимир Путин осмотрел Музей археологии Чудова монастыря, появившийся в результате раскопок на территории Московского Кремля.

© РИА Новости / Алексей Никольский
© РИА Новости / Сергей Пивоваров

В организации праздника участвуют множество волонтеров и общественных организаций.

Волонтеры раздают флажки в цветах триколора в рамках общероссийской акции Мы вместе в День народного единства в парке Левобережный в Ростове-на-Дону
5 из 9

В организации праздника участвуют множество волонтеров и общественных организаций.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
© РИА Новости / Алексей Никольский

Путин также встретился с представителями молодежных организаций и послушал бой обновленных курантов.

Президент РФ Владимир Путин общается с представителями молодежных организаций после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в рамках мероприятий, посвящённых Дню народного единства
6 из 9

Путин также встретился с представителями молодежных организаций и послушал бой обновленных курантов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
© РИА Новости / Алексей Никольский

На Красной площади возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому.

Представители молодежных организаций на церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в рамках мероприятий, посвящённых Дню народного единства
7 из 9

На Красной площади возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому.

© РИА Новости / Алексей Никольский
© РИА Новости / Виталий Тимкив

В День народного единства по всей территории России проводятся акции, шествия и концерты.

Торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации казаками почётного караула Кубанского казачьего войска в День народного единства на главной городской площади в Краснодаре
8 из 9

В День народного единства по всей территории России проводятся акции, шествия и концерты.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Павел Лисицын

В 2020 году из-за эпидемиологической ситуации в стране большинство мероприятий пройдет в онлайн-формате.

Волонтеры раздают защитные маски с символикой Дня народного единства в рамках общероссийской акции Мы вместе возле станции метро Площадь 1905 года в Екатеринбурге
9 из 9

В 2020 году из-за эпидемиологической ситуации в стране большинство мероприятий пройдет в онлайн-формате.

© РИА Новости / Павел Лисицын
1 из 9

День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается 4 ноября.

© РИА Новости / Алексей Никольский
2 из 9

Его учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

© РИА Новости / Роман Владимиров
3 из 9

В Нижнем Новгороде подготовили ряд инсталляций, рассказывающих об истории праздника.

© РИА Новости / Роман Владимиров
4 из 9

Президент Владимир Путин осмотрел Музей археологии Чудова монастыря, появившийся в результате раскопок на территории Московского Кремля.

© РИА Новости / Алексей Никольский
5 из 9

В организации праздника участвуют множество волонтеров и общественных организаций.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
6 из 9

Путин также встретился с представителями молодежных организаций и послушал бой обновленных курантов.

© РИА Новости / Алексей Никольский
7 из 9

На Красной площади возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому.

© РИА Новости / Алексей Никольский
8 из 9

В День народного единства по всей территории России проводятся акции, шествия и концерты.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
9 из 9

В 2020 году из-за эпидемиологической ситуации в стране большинство мероприятий пройдет в онлайн-формате.

© РИА Новости / Павел Лисицын
 
Религия и мировоззрениеВладимир ПутинРоссияНовости - Религия и мировоззрениеДень народного единстваПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
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