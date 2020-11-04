Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/palata-1583087851.html
NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
Демократы по итогам выборов сохранили большинство в палате представителей конгресса США, прогнозирует NBC. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T23:59
2020-11-05T00:35
выборы президента сша — 2020
нэнси пелоси
калифорния
вашингтон (город)
палата представителей сша
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583073849_0:0:3001:1688_1400x0_80_0_0_d1affadf55b09538318712bee004b276.jpg
ВАШИНГТОН, 5 ноя – РИА Новости. Демократы по итогам выборов сохранили большинство в палате представителей конгресса США, прогнозирует NBC.На выборах во вторник переизбирался полный состав палаты представителей конгресса США, все 435 мест.Как сообщает NBC News по итогам подсчета голосов, демократы завоевали 227 мест, у республиканцев - 208. Большинство в палате представителей выбирает спикера палаты, который занимает третью ступени в иерархии власти в США после президента и вице-президента. Сейчас спикером палаты представителей является представляющая Калифорнию Нэнси Пелоси. Не исключено, что она сохранит свой пост.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
калифорния
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583073849_136:0:2803:2000_1400x0_80_0_0_778df5cf3c6ef89a9fdf950ffb916678.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нэнси пелоси, калифорния, вашингтон (город), палата представителей сша, сша, в мире

NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей

23:59 04.11.2020 (обновлено: 00:35 05.11.2020)
 
© AP Photo / Nam Y. HuhДевушка в маске
Девушка в маске - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© AP Photo / Nam Y. Huh
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 ноя – РИА Новости. Демократы по итогам выборов сохранили большинство в палате представителей конгресса США, прогнозирует NBC.
На выборах во вторник переизбирался полный состав палаты представителей конгресса США, все 435 мест.
Как сообщает NBC News по итогам подсчета голосов, демократы завоевали 227 мест, у республиканцев - 208. Большинство в палате представителей выбирает спикера палаты, который занимает третью ступени в иерархии власти в США после президента и вице-президента. Сейчас спикером палаты представителей является представляющая Калифорнию Нэнси Пелоси. Не исключено, что она сохранит свой пост.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Нэнси ПелосиКалифорнияВашингтон (город)Палата представителей СШАСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
23:31Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Новгороде
23:30ОБСЕ заявила о беспрецедентном количестве исков из-за выборов в США
23:29ОБСЕ назвала заявления Трампа после выборов преждевременными
Лента новостейМолния