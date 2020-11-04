https://ria.ru/20201104/palata-1583087851.html

NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей

NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей

Демократы по итогам выборов сохранили большинство в палате представителей конгресса США, прогнозирует NBC. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T23:59

2020-11-04T23:59

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выборы президента сша — 2020

нэнси пелоси

калифорния

вашингтон (город)

палата представителей сша

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 ноя – РИА Новости. Демократы по итогам выборов сохранили большинство в палате представителей конгресса США, прогнозирует NBC.На выборах во вторник переизбирался полный состав палаты представителей конгресса США, все 435 мест.Как сообщает NBC News по итогам подсчета голосов, демократы завоевали 227 мест, у республиканцев - 208. Большинство в палате представителей выбирает спикера палаты, который занимает третью ступени в иерархии власти в США после президента и вице-президента. Сейчас спикером палаты представителей является представляющая Калифорнию Нэнси Пелоси. Не исключено, что она сохранит свой пост.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

калифорния

вашингтон (город)

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нэнси пелоси, калифорния, вашингтон (город), палата представителей сша, сша, в мире