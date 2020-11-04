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Путин: преданные Отчизне люди способны на великий гражданский подвиг
Путин: преданные Отчизне люди способны на великий гражданский подвиг
Преданные Отчизне люди, уверенные в том, что их единство - непреодолимая сила, способны на великий гражданский подвиг, в истории России было немало таких... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T16:04
2020-11-04T16:04
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Преданные Отчизне люди, уверенные в том, что их единство - непреодолимая сила, способны на великий гражданский подвиг, в истории России было немало таких примеров, и мужество защитников родины не знало национальных различий, заявил президент России Владимир Путин в День народного единства.На встрече с представителями религиозных конфессий в среду он напомнил, что День народного единства приурочен к героическим событиям начала XVII века, когда народ России положил конец трагедии Смутного времени. Среди тех, кто поднялся против внутренних распрей и унижения страны, были представители самых разных национальностей и вероисповедания, добавил президент РФ.Он упомянул, что так было и во время войны 1812 года, и в небывалых испытаниях Великой Отечественной войны. "Мужество защитников Родины не знало национальных различий. Их вдохновляла любовь к своей семье, к детям, к родному дому, чувство братского товарищества - те нравственные ценности, которые лежат в основе культуры, обычаев всех наших народов, наших традиционных религий", - добавил президент РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20201104/putin-1583034428.html
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353
60
владимир путин, общество

Путин: преданные Отчизне люди способны на великий гражданский подвиг

16:04 04.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем совета директоров "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Георгием Полтавченко в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Георгием Полтавченко в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Преданные Отчизне люди, уверенные в том, что их единство - непреодолимая сила, способны на великий гражданский подвиг, в истории России было немало таких примеров, и мужество защитников родины не знало национальных различий, заявил президент России Владимир Путин в День народного единства.
На встрече с представителями религиозных конфессий в среду он напомнил, что День народного единства приурочен к героическим событиям начала XVII века, когда народ России положил конец трагедии Смутного времени. Среди тех, кто поднялся против внутренних распрей и унижения страны, были представители самых разных национальностей и вероисповедания, добавил президент РФ.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
15:52
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"Они были едины в борьбе с иноземными захватчиками, с вероломством и с предательством. И потому победили, восстановили целостность державы и сильную власть, спасли, сберегли Отечество. Мы знаем, что такой великий гражданский подвиг совершают люди, преданные Отчизне, убежденные в том, что их единство - это мощная, непреодолимая сила. В нашей истории немало примеров, когда за родную землю вставал весь наш народ", - подчеркнул Путин.
Он упомянул, что так было и во время войны 1812 года, и в небывалых испытаниях Великой Отечественной войны. "Мужество защитников Родины не знало национальных различий. Их вдохновляла любовь к своей семье, к детям, к родному дому, чувство братского товарищества - те нравственные ценности, которые лежат в основе культуры, обычаев всех наших народов, наших традиционных религий", - добавил президент РФ.
 
Владимир ПутинОбщество
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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