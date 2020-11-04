https://ria.ru/20201104/otchizna-1583036102.html

Путин: преданные Отчизне люди способны на великий гражданский подвиг

Путин: преданные Отчизне люди способны на великий гражданский подвиг

Преданные Отчизне люди, уверенные в том, что их единство - непреодолимая сила, способны на великий гражданский подвиг, в истории России было немало таких... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T16:04

2020-11-04T16:04

2020-11-04T16:04

владимир путин

общество

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Преданные Отчизне люди, уверенные в том, что их единство - непреодолимая сила, способны на великий гражданский подвиг, в истории России было немало таких примеров, и мужество защитников родины не знало национальных различий, заявил президент России Владимир Путин в День народного единства.На встрече с представителями религиозных конфессий в среду он напомнил, что День народного единства приурочен к героическим событиям начала XVII века, когда народ России положил конец трагедии Смутного времени. Среди тех, кто поднялся против внутренних распрей и унижения страны, были представители самых разных национальностей и вероисповедания, добавил президент РФ.Он упомянул, что так было и во время войны 1812 года, и в небывалых испытаниях Великой Отечественной войны. "Мужество защитников Родины не знало национальных различий. Их вдохновляла любовь к своей семье, к детям, к родному дому, чувство братского товарищества - те нравственные ценности, которые лежат в основе культуры, обычаев всех наших народов, наших традиционных религий", - добавил президент РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20201104/putin-1583034428.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество