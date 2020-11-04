Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201104/organizatsiya-1583031263.html
Во Франции запретили турецкую организацию "Серые волки"
Во Франции запретили турецкую организацию "Серые волки"
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил об официальном запрете на территории страны турецкой националистической организации "Серые волки", которая "разжигает РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T15:29
2020-11-04T16:18
жеральд дарманен
министерство внутренних дел франции
"серые волки"
франция
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582355629_0:0:2974:1674_1400x0_80_0_0_083a54dc0e16df8b2c588c3e3427d73e.jpg
ПАРИЖ, 4 ноя - РИА Новости. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил об официальном запрете на территории страны турецкой националистической организации "Серые волки", которая "разжигает ненависть" и "причастна к насильственным действиям"."Движение "Серые волки" было распущено на совете министров в соответствии с поручением президента республики. Как подробно изложено в указе, который я представил, оно (движение – ред.) разжигает дискриминацию и ненависть и причастно к насильственным действиям", - написал Дарманен на своей странице в Twitter.Министр сопроводил свою запись публикацией постановления о запрете организации.Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь на брифинге в среду отметил, что группировка известна в связи с "использованием оружия против сил правопорядка" во Франции, "призывами к ненависти и насилию, в частности в отношении армян". В этом контексте представитель кабмина упомянул, что был осквернен Национальный армянский мемориальный центр около Лиона.
https://radiosputnik.ria.ru/20201031/makron-1582465771.html
франция
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582355629_51:0:2782:2048_1400x0_80_0_0_898f0a8396111c66762faf1d39bb3dd3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жеральд дарманен, министерство внутренних дел франции, "серые волки", франция, турция, в мире

Во Франции запретили турецкую организацию "Серые волки"

15:29 04.11.2020 (обновлено: 16:18 04.11.2020)
 
© REUTERS / Charles PlatiauСотрудники полиции и спецслужб Франции в Париже
Сотрудники полиции и спецслужб Франции в Париже - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© REUTERS / Charles Platiau
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 4 ноя - РИА Новости. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил об официальном запрете на территории страны турецкой националистической организации "Серые волки", которая "разжигает ненависть" и "причастна к насильственным действиям".
"Движение "Серые волки" было распущено на совете министров в соответствии с поручением президента республики. Как подробно изложено в указе, который я представил, оно (движение – ред.) разжигает дискриминацию и ненависть и причастно к насильственным действиям", - написал Дарманен на своей странице в Twitter.
Министр сопроводил свою запись публикацией постановления о запрете организации.
Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь на брифинге в среду отметил, что группировка известна в связи с "использованием оружия против сил правопорядка" во Франции, "призывами к ненависти и насилию, в частности в отношении армян". В этом контексте представитель кабмина упомянул, что был осквернен Национальный армянский мемориальный центр около Лиона.
Президент Франции Эммануэль Макрон произносит речь о борьбе с религиозным сепаратизмом в штаб-квартире префектуры Сен-Сен-Дени в Бобиньи, Франция - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
31 октября, 17:35
"Я понимаю чувства мусульман". Макрон высказался о карикатурах в СМИ
 
Жеральд ДарманенМинистерство внутренних дел Франции"Серые волки"ФранцияТурцияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
23:31Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Новгороде
23:30ОБСЕ заявила о беспрецедентном количестве исков из-за выборов в США
23:29ОБСЕ назвала заявления Трампа после выборов преждевременными
Лента новостейМолния