https://ria.ru/20201104/organizatsiya-1583031263.html

Во Франции запретили турецкую организацию "Серые волки"

Во Франции запретили турецкую организацию "Серые волки"

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил об официальном запрете на территории страны турецкой националистической организации "Серые волки", которая "разжигает РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T15:29

2020-11-04T15:29

2020-11-04T16:18

жеральд дарманен

министерство внутренних дел франции

"серые волки"

франция

турция

в мире

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ПАРИЖ, 4 ноя - РИА Новости. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил об официальном запрете на территории страны турецкой националистической организации "Серые волки", которая "разжигает ненависть" и "причастна к насильственным действиям"."Движение "Серые волки" было распущено на совете министров в соответствии с поручением президента республики. Как подробно изложено в указе, который я представил, оно (движение – ред.) разжигает дискриминацию и ненависть и причастно к насильственным действиям", - написал Дарманен на своей странице в Twitter.Министр сопроводил свою запись публикацией постановления о запрете организации.Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь на брифинге в среду отметил, что группировка известна в связи с "использованием оружия против сил правопорядка" во Франции, "призывами к ненависти и насилию, в частности в отношении армян". В этом контексте представитель кабмина упомянул, что был осквернен Национальный армянский мемориальный центр около Лиона.

https://radiosputnik.ria.ru/20201031/makron-1582465771.html

франция

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жеральд дарманен, министерство внутренних дел франции, "серые волки", франция, турция, в мире