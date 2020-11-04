https://ria.ru/20201104/oon-1583042326.html

Путин поддержал идею закона о чувствах верующих на уровне членов ООН

Путин поддержал идею закона о чувствах верующих на уровне членов ООН

Президент РФ Владимир Путин с одобрением отнесся к идее принятия закона о запрете оскорбления чувств верующих на уровне членов Организации Объединенных Наций и... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T16:54

2020-11-04T16:54

2020-11-04T16:54

религия и мировоззрение

исмаил бердиев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

совет безопасности оон

владимир путин

оон

в мире

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин с одобрением отнесся к идее принятия закона о запрете оскорбления чувств верующих на уровне членов Организации Объединенных Наций и обещал продумать это предложение и дать МИД соответствующее поручение, при этом глава государства отметил, что, хоть и не все предложения РФ принимаются на международных площадках, он не понимает, кто может быть против такой инициативы.В ходе общения президента с представителями религиозных организаций РФ, которое проходило в режиме видеосвязи, председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев выступил с идеей предложить в Совбезе ООН принять закон об оскорблении чувств верующих, который уже был принят в России."Спасибо за предложение, надо продумать это. Как вы понимаете, на международных площадках далеко не всегда наши инициативы проходят, хотя некоторые вызывают достаточно большую позитивную реакцию - в данном случае со стороны членов Организации Объединенных Наций. Надо продумать это. Это действительно предложение хорошее. Я не понимаю, кто может быть против того, чтобы запретить оскорбление чувства верующих в любой форме, но, во всяком случае, надо об этом подумать. Я МИДу обязательно дам такое поручение", - сказал Путин.

https://ria.ru/20201104/putin-1583035136.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исмаил бердиев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет безопасности оон, владимир путин, оон, в мире