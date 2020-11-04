Путин поддержал идею закона о чувствах верующих на уровне членов ООН
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем совета директоров "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Георгием Полтавченко в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин с одобрением отнесся к идее принятия закона о запрете оскорбления чувств верующих на уровне членов Организации Объединенных Наций и обещал продумать это предложение и дать МИД соответствующее поручение, при этом глава государства отметил, что, хоть и не все предложения РФ принимаются на международных площадках, он не понимает, кто может быть против такой инициативы.
В ходе общения президента с представителями религиозных организаций РФ, которое проходило в режиме видеосвязи, председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев выступил с идеей предложить в Совбезе ООН принять закон об оскорблении чувств верующих, который уже был принят в России.
"Спасибо за предложение, надо продумать это. Как вы понимаете, на международных площадках далеко не всегда наши инициативы проходят, хотя некоторые вызывают достаточно большую позитивную реакцию - в данном случае со стороны членов Организации Объединенных Наций. Надо продумать это. Это действительно предложение хорошее. Я не понимаю, кто может быть против того, чтобы запретить оскорбление чувства верующих в любой форме, но, во всяком случае, надо об этом подумать. Я МИДу обязательно дам такое поручение", - сказал Путин.