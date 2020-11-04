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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201104/oon-1583042326.html
Путин поддержал идею закона о чувствах верующих на уровне членов ООН
Путин поддержал идею закона о чувствах верующих на уровне членов ООН
Президент РФ Владимир Путин с одобрением отнесся к идее принятия закона о запрете оскорбления чувств верующих на уровне членов Организации Объединенных Наций и... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T16:54
2020-11-04T16:54
религия и мировоззрение
исмаил бердиев
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
совет безопасности оон
владимир путин
оон
в мире
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин с одобрением отнесся к идее принятия закона о запрете оскорбления чувств верующих на уровне членов Организации Объединенных Наций и обещал продумать это предложение и дать МИД соответствующее поручение, при этом глава государства отметил, что, хоть и не все предложения РФ принимаются на международных площадках, он не понимает, кто может быть против такой инициативы.В ходе общения президента с представителями религиозных организаций РФ, которое проходило в режиме видеосвязи, председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев выступил с идеей предложить в Совбезе ООН принять закон об оскорблении чувств верующих, который уже был принят в России."Спасибо за предложение, надо продумать это. Как вы понимаете, на международных площадках далеко не всегда наши инициативы проходят, хотя некоторые вызывают достаточно большую позитивную реакцию - в данном случае со стороны членов Организации Объединенных Наций. Надо продумать это. Это действительно предложение хорошее. Я не понимаю, кто может быть против того, чтобы запретить оскорбление чувства верующих в любой форме, но, во всяком случае, надо об этом подумать. Я МИДу обязательно дам такое поручение", - сказал Путин.
https://ria.ru/20201104/putin-1583035136.html
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исмаил бердиев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет безопасности оон, владимир путин, оон, в мире

Путин поддержал идею закона о чувствах верующих на уровне членов ООН

16:54 04.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем совета директоров "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Георгием Полтавченко в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Георгием Полтавченко в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин с одобрением отнесся к идее принятия закона о запрете оскорбления чувств верующих на уровне членов Организации Объединенных Наций и обещал продумать это предложение и дать МИД соответствующее поручение, при этом глава государства отметил, что, хоть и не все предложения РФ принимаются на международных площадках, он не понимает, кто может быть против такой инициативы.
В ходе общения президента с представителями религиозных организаций РФ, которое проходило в режиме видеосвязи, председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев выступил с идеей предложить в Совбезе ООН принять закон об оскорблении чувств верующих, который уже был принят в России.
"Спасибо за предложение, надо продумать это. Как вы понимаете, на международных площадках далеко не всегда наши инициативы проходят, хотя некоторые вызывают достаточно большую позитивную реакцию - в данном случае со стороны членов Организации Объединенных Наций. Надо продумать это. Это действительно предложение хорошее. Я не понимаю, кто может быть против того, чтобы запретить оскорбление чувства верующих в любой форме, но, во всяком случае, надо об этом подумать. Я МИДу обязательно дам такое поручение", - сказал Путин.
Путин процитировал Библию, Коран, Тору и Ганджур - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
Вчера, 15:57Религия и мировоззрение
Путин процитировал Библию, Коран, Тору и Ганджур
 
Религия и мировоззрениеИсмаил БердиевМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Совет Безопасности ООНВладимир ПутинООНВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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