https://ria.ru/20201104/obse-1583083808.html

Наблюдатели ОБСЕ продолжат работу на выборах в США

Наблюдатели ОБСЕ продолжат работу на выборах в США

Наблюдательная миссия ОБСЕ заявляет, что подсчет голосов на выборах президента США продолжается, поэтому мониторщики остаются в стране и не прекращают работу. РИА Новости, 04.11.2020

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выборы президента сша — 2020

обсе

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Наблюдательная миссия ОБСЕ заявляет, что подсчет голосов на выборах президента США продолжается, поэтому мониторщики остаются в стране и не прекращают работу.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, дональд трамп, джо байден, сша, в мире