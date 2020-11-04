https://ria.ru/20201104/obse-1583083808.html
Наблюдатели ОБСЕ продолжат работу на выборах в США
Наблюдатели ОБСЕ продолжат работу на выборах в США
Наблюдательная миссия ОБСЕ заявляет, что подсчет голосов на выборах президента США продолжается, поэтому мониторщики остаются в стране и не прекращают работу. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T23:16
2020-11-04T23:16
2020-11-04T23:32
выборы президента сша — 2020
обсе
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Наблюдательная миссия ОБСЕ заявляет, что подсчет голосов на выборах президента США продолжается, поэтому мониторщики остаются в стране и не прекращают работу.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обсе, дональд трамп, джо байден, сша, в мире