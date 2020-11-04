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https://ria.ru/20201104/nos-1583058151.html
В шорт-лист премии "НОС" попали произведения 10 авторов
В шорт-лист премии "НОС" попали произведения 10 авторов
Произведения десяти авторов вошли в шорт-лист литературной премии "НОС", сообщила РИА Новости PR-директор Фонда Михаила Прохорова Елизавета Крохина. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T18:53
2020-11-04T18:53
культура
книги
новости культуры
фонд михаила прохорова
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 4 ноя - РИА Новости. Произведения десяти авторов вошли в шорт-лист литературной премии "НОС", сообщила РИА Новости PR-директор Фонда Михаила Прохорова Елизавета Крохина.Результаты публичных дебатов литературной премии "НОС" ("Новая словесность"), одного из магистральных проектов Фонда Михаила Прохорова, были объявлены в среду на XIV Красноярской ярмарке книжной культуры (КРЯКК)."В шорт-лист премии этого года попала Барскова Полина с книгой "Седьмая щелочь: тексты и судьбы блокадных поэтов", Горбунова Алла и ее "Конец света, моя любовь", Некрасова Евгения с произведением "Сестромам. О тех, кто будет маяться", Терлецкий Виталий и его "Собакистан", Франко Микита "Дни нашей жизни", Гоголев Андрей "Свидетельство", Джафаров Рагим "Сато", Дьячков Алексей "Хани", Бурас Мария "Истина существует. Жизнь Андрея Зализняка в рассказах ее участников", Абдуллаев Шамшад "Другой юг", - сказала Крохина.Премия "НОС" ("Новая словесность") вручается Благотворительным фондом Михаила Прохорова с 2010 года "для выявления и поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском языке". Ее первым лауреатом стала Лена Элтанг с романом "Каменные клены".КРЯКК - это международный проект, призванный объединить издателей, книгораспространителей и культурное сообщество центральных регионов страны и городов Дальнего Востока, Сибири и Урала. В этом году ярмарка проходит с 4 по 5 ноября в режиме онлайн - все события, виртуальные павильоны с выставками, издательствами и книжными новинками доступны на сайте. Главная тема мероприятия – новая этика. Финальные дебаты и награждение победителей пройдут в Москве в начале 2021 года.
https://ria.ru/20201102/nosik-1582612590.html
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РИА Новости
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книги, новости культуры, фонд михаила прохорова, красноярск

В шорт-лист премии "НОС" попали произведения 10 авторов

18:53 04.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкФинальные дебаты Литературной премии "НОС". Архивное фото
Финальные дебаты Литературной премии НОС. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 4 ноя - РИА Новости. Произведения десяти авторов вошли в шорт-лист литературной премии "НОС", сообщила РИА Новости PR-директор Фонда Михаила Прохорова Елизавета Крохина.
Результаты публичных дебатов литературной премии "НОС" ("Новая словесность"), одного из магистральных проектов Фонда Михаила Прохорова, были объявлены в среду на XIV Красноярской ярмарке книжной культуры (КРЯКК).
"В шорт-лист премии этого года попала Барскова Полина с книгой "Седьмая щелочь: тексты и судьбы блокадных поэтов", Горбунова Алла и ее "Конец света, моя любовь", Некрасова Евгения с произведением "Сестромам. О тех, кто будет маяться", Терлецкий Виталий и его "Собакистан", Франко Микита "Дни нашей жизни", Гоголев Андрей "Свидетельство", Джафаров Рагим "Сато", Дьячков Алексей "Хани", Бурас Мария "Истина существует. Жизнь Андрея Зализняка в рассказах ее участников", Абдуллаев Шамшад "Другой юг", - сказала Крохина.
Премия "НОС" ("Новая словесность") вручается Благотворительным фондом Михаила Прохорова с 2010 года "для выявления и поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском языке". Ее первым лауреатом стала Лена Элтанг с романом "Каменные клены".
КРЯКК - это международный проект, призванный объединить издателей, книгораспространителей и культурное сообщество центральных регионов страны и городов Дальнего Востока, Сибири и Урала. В этом году ярмарка проходит с 4 по 5 ноября в режиме онлайн - все события, виртуальные павильоны с выставками, издательствами и книжными новинками доступны на сайте. Главная тема мероприятия – новая этика. Финальные дебаты и награждение победителей пройдут в Москве в начале 2021 года.
Антон Носик - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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