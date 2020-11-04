https://ria.ru/20201104/norki-1583083604.html

Власти Дании решили уничтожить всех норок для борьбы с COVID-19

Власти Дании решили уничтожить всех норок для борьбы с COVID-19

Власти Дании приняли решение уничтожить всех норок, которые могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку, сообщила датский... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T23:15

2020-11-04T23:15

2020-11-04T23:15

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

метте фредериксен

дания

в мире

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МУРМАНСК, 4 ноя – РИА Новости. Власти Дании приняли решение уничтожить всех норок, которые могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку, сообщила датский премьер-министр Метте Фредериксен на пресс-конференции в среду.Слова премьера передали местные СМИ. Как сообщает портал TVS, в настоящее время мутировавшим вирусом заразились 12 человек, и мутировавший вирус ослабляет способность к образованию антител, что может стать проблемой при использовании вакцины от коронавируса. Таким образом, норки, у которых обнаружился мутировавший вирус, могут стать угрозой в борьбе с распространением новой инфекции"Все норки в Дании должны быть уничтожены. Вы теряете дело всей жизни, передававшееся из поколения в поколение. Это черный день для меня и для всех, кто работает в этой промышленности. Правительство понимает это", - сказала Фредериксен.По ее словам, коронавирусная инфекция была обнаружена на 207 фермах, 67 уже потеряли своих животных, в 23-х ситуация неопределенная. Власти пытались найти другое решение проблемы, однако риск распространения мутировавшей инфекции слишком велик, отметила премьер-министр. Власти Дании полагают, что вирус может распространиться не только в Дании, но и в других странах.Помощь фермерам в уничтожении норок окажут вооруженные силы и Датское агентство по чрезвычайным ситуациям. "Мы в Дании осознаем ответственность перед жителями страны. Но в условиях мутации вируса мы также понимаем, какую ответственность мы несем перед остальным миром", - добавила Фредериксен. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201104/umershiy-1583074312.html

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

дания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, метте фредериксен, дания, в мире