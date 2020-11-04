СМИ: во Франции задержали несовершеннолетнего по делу о теракте в Ницце
20:55 04.11.2020 (обновлено: 21:29 04.11.2020)
ПАРИЖ, 4 ноя – РИА Новости. Подросток 17-ти лет взят под стражу в рамках расследования дела об атаке в Ницце, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники, близкие к следствию.
Несовершеннолетний, которого задержали правоохранительные органы в департаменте Сена-Сен-Дени в парижском регионе, подозревается в том, что он обменивался сообщениями с совершившим нападение в церкви Ниццы.
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Другие четыре человека, которые были задержаны в рамках этого дела во вторник, продолжают находиться под стражей. Вместе с тем 29-летий гражданин Туниса, задержанный в субботу, отпущен, отмечает агентство.
Двадцать девятого октября вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам во французской Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование. Руководитель ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.
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