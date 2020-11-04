https://ria.ru/20201104/nitstsa-1583072216.html

СМИ: во Франции задержали несовершеннолетнего по делу о теракте в Ницце

СМИ: во Франции задержали несовершеннолетнего по делу о теракте в Ницце

Подросток 17-ти лет взят под стражу в рамках расследования дела об атаке в Ницце, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники, близкие к следствию. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T20:55

2020-11-04T20:55

2020-11-04T21:29

вооруженные нападения во франции

франция

ницца

в мире

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ПАРИЖ, 4 ноя – РИА Новости. Подросток 17-ти лет взят под стражу в рамках расследования дела об атаке в Ницце, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники, близкие к следствию.Несовершеннолетний, которого задержали правоохранительные органы в департаменте Сена-Сен-Дени в парижском регионе, подозревается в том, что он обменивался сообщениями с совершившим нападение в церкви Ниццы.Другие четыре человека, которые были задержаны в рамках этого дела во вторник, продолжают находиться под стражей. Вместе с тем 29-летий гражданин Туниса, задержанный в субботу, отпущен, отмечает агентство.Двадцать девятого октября вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам во французской Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование. Руководитель ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.

https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html

https://ria.ru/20201029/frantsiya-1581974459.html

франция

ницца

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные нападения во франции, франция, ницца, в мире